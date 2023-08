newspix/imago Das größte Vernichtungslager: KZ Auschwitz-Birkenau

Die kleine Schrift »Nach dem Genozid« des australischen Politologen und Historikers A. Dirk Moses beschreibt die Geschichte des »Genozid«-Begriffs, dem die unmittelbare Erfahrung mit dem Holocaust als Massenverbrechen gegen eine wehrlose und rassifizierte Bevölkerungsgruppe zugrunde lag. Die zentrale Botschaft des Buches lautet: Als »Verbrechen der Verbrechen« und Maßstab zur Beurteilung anderer, ähnlicher Fälle, sei der Völkermord entpolitisiert und ethnisiert und in einen solchen Rang gehoben worden, dass andere Massenverbrechen, denen eine nicht klar rassifizierte Bevölkerunsgruppe zum Opfer fiel, kaum Aufmerksamkeit erlangen konnten. Nicht nur maximale Hassverbrechen, in denen eine Tätergruppe eine Opfergruppe zu vernichten sucht, also Genozide, möchte Moses geächtet sehen, sondern allgemein staatliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung.

Seit der Debatte um seine kämpferische Polemik zum »deutschen Katechismus«, demzufolge die Wahrnehmung von Antisemitismus in Deutschland irrational und mit der spezifischen Staatsräson verklammert sei, Israel bedingungslos zu unterstützen, gilt Moses besonders rechten Kulturkämpfern als »Israel-Hasser«. Wegen seiner Attacken gegen die hegemoniale deutsche Erinnerungskultur, in deren Zentrum der Holocaust steht, wurde er schon in Zeitungen wie der Welt oder der FAZ in die Nähe des rechten Historikers Ernst Nolte gerückt. Im vorliegenden Essay macht Moses knapp deutlich, dass er mit dessen partikular-deutschem Interesse wenig gemein hat. Moses ist ein global denkender, menschenrechtsbewegter Universalist. In seinem Text zählt er US-amerikanische Kriege, Chinas Uigurenpolitik und den russischen Einmarsch in die Ukraine ebenso in der Reihe verdammungswürdiger Ereignisse auf wie Kolonialunternehmen und afrikanische Bürgerkriege.

Das staatliche Bedürfnis nach »dauernder Sicherung« steht für Moses nicht nur hinter allen von ihm genannten Staatsverbrechen, sondern dient ihm auch der Begriffsstiftung. Doch wie soll aus einer so umfassenden und globalen Ablehnung jedes staatlichen Massenverbrechens eine »neue Erinnerungskultur« erwachen, wie der Titel verspricht? Sie kann es nicht. Sie muss, wie die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann herausgestellt hat, über verschiedene Stufen des individuellen und ­kollektiven ­Gedächtnisses entstehen. Sicherlich sollte sie sich »multidirektional« anderen Erfahrungen öffnen, worauf der Literaturwissenschaftler Michael Rothberg hinweist, auch ist Empathie mit den Opfern aller möglichen Massenverbrechen notwendig, wie die Journalistin Charlotte Wiedemann insistiert. Aber Moses Zentralbegriff, »dauernde Sicherung«, kann kein Bezugspunkt von Erinnerungsgemeinschaften sein.

Polemisch gestimmt könnte man sagen, dass Moses die alte westdeutsche Nichterinnerungsunkultur, die »Den Opfern aller Kriege« gewidmet war, zu einer akademischen Empörungskultur gegen alle Staatsgewalt modernisieren möchte. Die Verdrängung der 50er bis 80er Jahre in der BRD, die mit Antikommunismus, Antitotalitarismus und heuchlerischem Philosemitismus angereichert war, ist Moses Sache sicher nicht. Auch das globalisierte Geschichtsverständnis ab den 90er Jahren, das neuen »Holocaust« beschwor, um das Souveränitätsparadigma des Völkerrechts auszuhebeln, scheint es nicht zu sein. Schließlich haben die Grünen um Joseph Fischer 1999 mit »Nie wieder Auschwitz« den NATO-Krieg gegen Serbien legitimiert und Nicolas Sarkozy und die französischen »Neuen Philosophen« den Angriff auf Libyen mit dem Verweis auf einen drohenden Völkermord gerechtfertigt.

Menschenrechtsimperialismus nannten das einige Kritiker, Völkerrechts­nihilismus andere. Bei Moses müsste diese Luftkriegsoperationen des Westens unter »liberale dauernde Sicherung« fallen. Heute spricht Putin als Echo des Westens von einem Völkermord im Donbass, um den Krieg gegen die Ukraine zu legitimieren. ­Moses’ Angebot in dieser diffizilen Lage ist eine Kritik aller staatlichen Maßnahmen, die die Zivilbevölkerung treffen. Es könnte als Symptom der Zeit gelesen werden, dass sich aus Moses’ analytischer Intervention praktisch eine honorige, aber machtpolitisch schwache NGO-Politik ergibt, wie sie »­Human Rights Watch« und »Amnesty International« betreiben.

Die Geschichtswissenschaft wird darüber diskutieren, ob der Begriff »dauernde Sicherung« tatsächlich ein passender Generalschlüssel zum Verständnis von Massengewalt ist. Besonders für den deutschen Faschismus muss das bezweifelt werden. Es ging in der Naziweltanschauung eher um eine dauerhafte »Säuberung« der Welt von Menschen, die einem abstrakt Bösen zugeordnet und zu etwas konkret Minderwertigem erklärt wurden. Gleichzeitig war diese rassistische Mordpolitik immer kriegswirtschaftlichen wie ökonomischen Zielen angepasst. Dieses Amalgam aus Rassismus und Vernichtungsantisemitismus auf der Höhe bürokratisch-imperialistischer Herrschaft global durchsetzen zu wollen: darin besteht die Einmaligkeit des deutschen Verbrechens gegen die Menschheit, die der Chefankläger der Nürnberger Prozesse Robert H. Jackson durchaus erkannte.

Moses erinnert gegen Ende seines Essays an eine Debatte zwischen Hans Magnus Enzensberger und Hannah Arendt über das Verhältnis von Auschwitz und Atombombe. Wie für Enzensberger, Bertrand Russell, Günther Anders und Lewis Mumford sind für Moses die Atombombenabwürfe und die extremen Angriffe auf die Zivilbevölkerung im allgemeinen die einschneidendsten Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, aus denen es Lehren zu ziehen gilt, nicht Auschwitz. Doch es war auch niemand Geringeres als Günther Anders, der 1979 seinem Tagebuch seine Abneigung gegen die deutsche Tätergesellschaft anvertraute, die sich gerne selbst zum Opfer des Krieges erklärte und den Juden vorhielt, sie drängelten sich »wie gehabt vor, um als einzige die Ehrenplätze unter den Kriegsopfern einzunehmen«. Wenig später schrieb er: »Nein, die Tötung unserer Leute war weder ein Preis noch ein Mittel, sondern selbst ein Ziel, paranoiderweise sogar eines der Hauptziele des Nationalsozialismus.«