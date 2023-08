Sweida 24/via REUTERS »Nein zur Korruption – ja zum Rechtsstaat«: Parolen von Demonstranten in der Stadt Suweida (24.8.2023)

Die Spannungen in Syrien nehmen zu. Israel hat Montag erneut den Flughafen von Aleppo bombardiert. Im Nordosten hält der Drohnenkrieg der Türkei mit gezielten Morden an Kadern der kurdisch-arabischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) an. Arabische Verbände in der östlichen Provinz Deir Al-Sor liefern sich Kämpfe mit den SDK, die den Vorsitzenden des Militärrates von Deir Al-Sor festgenommen haben sollen. Die SDK kündigten eine Offensive gegen den »Islamischen Staat« an. Einwohner des Dorfes Hamu südlich von Kamischli verweigerten einer US-Militärpatrouille die Durchfahrt.

Der Hintergrund der militärischen Auseinandersetzung zwischen den SDK und dem Militärrat von Deir Al-Sor – der eigentlich mit den SDK kooperiert – war zunächst unklar. Berichten zufolge waren hochrangige militärische Anführer zu einem »wichtigen Treffen« auf eine Militärbasis in Al-Hasaka eingeladen worden und von dort nicht zurückgekehrt. In einer Erklärung des SDK-Medienzentrums von Mittwoch heißt es, die Männer seien von ihren Posten im Militärrat von Deir Al-Sor entlassen worden. Die Entscheidung habe der Militärrat in Übereinstimmung mit den SDK getroffen. Die Entlassenen seien direkt in Verbrechen und Machtmissbrauch verwickelt. Genannt wurden »Kommunikation und Koordination mit äußeren Kräften, die der Revolution gegenüber feindlich eingestellt« seien. Die Männer hätten Verbrechen begangen, Drogen geschmuggelt, die Sicherheit vernachlässigt und sich persönlich bereichert. Auf Anordnung der »Strafverfolgungsbehörden in Nordostsyrien« seien die Personen festgenommen worden.

Auch im Nordwesten des Landes wird es nicht ruhig. In Idlib eskalieren seit Tagen die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den syrischen Streitkräften und bewaffneten Kräften von Haiat Tahrir Al-Scham (HTS). Auslöser war ein Angriff von HTS auf einen Stützpunkt der syrischen Armee, bei dem eine ungenannte Zahl von syrischen Soldaten getötet wurde. Die HTS-Kämpfer hatten einen Tunnel unter der syrischen Armeestellung gegraben, mit Sprengstoff gefüllt und diesen zur Explosion gebracht. Nach der Explosion griff am vergangenen Wochenende auch die russische Luftwaffe ein und zerstörte mindestens vier HTS-Stellungen. Dutzende Kämpfer wurden dabei getötet.

Die UNO meldete derweil, dass seit dem schweren Erdbeben am 6. Februar 2023 von ihr organisierte Hilfsgüter aus der Türkei über den Grenzübergang Bab Al-Salama in betroffene Gebiete im Nordwesten Syriens gebracht worden seien. Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) konnten Kliniken in Afrin und Asas sowie örtliche Lager besuchen, in denen medizinische Ausrüstung deponiert wird. Beide Orte werden von der Türkei und mit der Türkei verbündeten bewaffneten Gruppen kontrolliert. Die Not sei weiterhin groß, erklärte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in New York.

Drei republikanische Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses fuhren unter dem Schutz einer türkischen Militärpatrouille am 27. August 2023 ebenfalls über den Grenzübergang Bab Al-Salama in das von bewaffneten Regierungsgegnern kontrollierte Idlib. Begleitet wurden French Hill aus Arkansas, Benjamin Cline aus Virginia und Scott Fitzgerald aus Wisconsin von Mitarbeitern der oppositionellen »Syrian Emergency Task Force« (SETF) mit Sitz in den USA, die den drei Abgeordneten eine Schule vorstellten, die von der SETF geleitet wird.

Im Nordosten des Landes empfingen derweil Mitglieder des kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Rates eine kanadische Delegation unter Leitung von Senatorin Kimberly Pate zu ausführlichen Gesprächen mit der »Autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien«. Die kurdische Seite sprach sich für einen syrisch-syrischen Dialog entsprechend der UN-Sicherheitsratsresolution 2254 aus. Die kanadische Seite sagte Hilfe bei der Rückkehr von IS-Familien in ihre Herkunftsländer zu.

In Damaskus traf am Mittwoch der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian mit seinem syrischen Amtskollegen Faisal Mekdad zusammen. Beide äußerten sich nach Redaktionsschluss auf einer Pressekonferenz. Amir-Abdollahian reiste anschließend nach Beirut weiter.

Die Unruhen in Syrien sind auch auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Russland zurückzuführen. Militärische Beobachter sprechen von einer Situation »am Rande einer direkten Konfrontation«, zumal eine ursprüngliche US-amerikanisch-russische Vereinbarung, sich in Syrien aus dem Weg zu gehen (Deconflicting) und jeweilige Einsätze anzukündigen, nicht erneuert wurde.

Syrien werde zunehmend zum Schauplatz der Konfrontation zwischen der US-geführten NATO-Allianz und Russland, heißt es in einer Analyse des Beiruter »Zentrums für Studien der Arabischen Einheit« von Mitte August. Grund sei der Anspruch der USA, die Welt, ihre Ressourcen und politischen Systeme allein zu kontrollieren. Neuer Auftakt des US-amerikanisch-russischen Konflikts seien die Kriege in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und Jemen gewesen. Vorläufiger Höhepunkt sei die Ukraine, wo die USA versuchten, eine multipolare Weltordnung mit Russland als politischem Pol zu verhindern. Dieser Konflikt weite sich auf andere Kriegs- und Krisenherde der Welt aus. Auch Syrien werde wie zuvor Afghanistan, Irak, Libyen und Jemen in ihn hineingezogen. Beide Mächte versuchten direkt und durch Stellvertreterkriege den Einfluss des anderen zu schwächen.