Reuhl/IMAGO/Fotostand Wird nicht mehr oft für die Fraktion sprechen: Dietmar Bartsch

Der Kovorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Dietmar Bartsch, ist zuversichtlich, dass seine Partei »wieder auf die Erfolgsspur« zurückkommt. Er räumte am Mittwoch im ARD-»Morgenmagazin« ein: »Ja, wir sind in einer Krise«, für die es viele Gründe gebe. Bartsch verlangte: »Wir müssen vor allem die Dinge, die bei uns liegen, verändern.« Angesichts der Regelungen zu Kindergrundsicherung und der dramatischen Inflation müsse es, »eine Stimme geben, die genau die Interessen derjenigen vertritt, die hart arbeiten, aber auch derjenigen, die in unserem reichen Land in Armut leben«. Die Partei, die nicht nur in Thüringen, sondern auch in anderen Bundesländern sowie in einigen Städten mitregiere, werde als »soziale Opposition« gebraucht. Er könne versichern, »dass Die Linke nicht untergehen wird«. Die Landtagswahlen 2024 in Thüringen, Brandenburg und Sachsen bezeichnete Bartsch als »Schlüsselwahlen« für seine Partei. Zu Sahra Wagenknecht halte er engen Kontakt, es gebe »unendlich viele Gemeinsamkeiten«. Bartsch schloss aus, dass er am kommenden Montag noch einmal für den Fraktionsvorsitz kandidiert.

Er und die Kofraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali hatten ihren Rückzug angekündigt. Bis zum Mittwoch, an dem eine zweitägige Klausur der Fraktion begann, war nicht bekannt, wer die 39 Abgeordneten künftig führen möchte oder könnte.

Der Berliner Linke-Landesverband bereitet sich unterdessen bereits auf den Wiedereinzug in den Senat bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2026 vor. Fraktionschef Carsten Schatz erklärte am Dienstag auf einer Klausurtagung der Linke-Abgeordneten: »Wir wollen spätestens 2026 wieder Teil einer gestaltenden politischen Mehrheit werden.« Programmatisch könne es nicht allein um klassische soziale Themen gehen, bei denen die Linke in den Jahren der Koalition mit SPD und Grünen »verlässliche Arbeit« geleistet habe. Als Beispiel nannte Schatz die Einrichtung medizinischer Versorgungszentren, die Umsetzung des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen und die Klimapolitik. Die AfD sei politischer Feind, Hauptgegner die CDU: »Wir müssen die CDU aus der Regierung prügeln.«