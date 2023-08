Adil Yigit

Der linke Aktivist Cemal Kemal Altun floh im Januar 1981 nach Westberlin, wenige Monate nach dem Militärputsch in der Türkei. Am 30. August 1983 stürzte sich der 23jährige aus Angst vor seiner Auslieferung an den türkischen Folterstaat aus dem sechsten Stock des Berliner Oberverwaltungsgerichts. Anlässlich des 40. Jahrestags versammelten sich rund 100 Personen am Mittwoch vor dem Mahnmal für Altun, einer Steinskulptur in der Hardenbergstraße in Charlottenburg (Foto). Der provozierte Suizid Altuns war Ausgangspunkt für das Kirchenasyl in der BRD. (jW)