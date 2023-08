Irakli Gedenidze/REUTERS/ In Georgien keine Seltenheit: Gewalt bei Anti-LGBTQ-Protesten, hier gegen den Film »And Then We Danced« (Tbilissi, 8.11.2019)

Ich tue es, weil es richtig ist, und richtig ist es, weil ich es tue. Nach diesem Grundsatz des positiven Rechts scheint Innenministerin Nancy Faeser zu handeln. Am Mittwoch kündigte die SPD-Politikerin an, Georgien und Moldau in die Liste der »sicheren Herkunftsstaaten« aufzunehmen. Die Länder würden von den Abschiebebehörden ohnehin entsprechend behandelt. Die Anerkennungsquote für Menschen aus Moldau und Georgien liegt seit 2022 unter 0,1 Prozent. Das Kabinett beschloss den Gesetzentwurf am selben Tag bei seiner Sitzung in Meseberg. Bundestag und Bundesrat müssen ihm noch zustimmen.

Als sicher gelten Länder, in denen abgeschobene Menschen weder politische Verfolgung noch andere Formen der Unterdrückung zu erwarten haben. Die Sonderregelung ermöglicht ein beschleunigtes Asylverfahren. Sie wurde 1993 im Rahmen des sogenannten Asylkompromisses eingeführt. Gesuche von Personen, die aus »sicheren« Staaten kommen, werden nach Paragraph 29 a des Asylgesetzes als »offensichtlich unbegründet« abgelehnt, sofern sie nicht nachweisen können, dass ihnen in den Ländern Gefahr droht. Es braucht nicht viel zu begreifen, dass ein solcher Nachweis in vielen Fällen nicht möglich ist. Als sicher galten bislang neben den Mitgliedsländern der EU acht weitere Staaten. Unter denen mit Senegal und Kosovo zwei, in denen zuletzt politische Verfolgung oder Unterdrückung von Minderheiten zu verzeichnen waren. Dasselbe gilt vom EU-Mitglied Ungarn.

Auch Moldau und Georgien dürften nicht als sicher gelten. Die fluchtpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Clara Bünger, wies darauf hin, dass in Georgien queere Menschen verfolgt und in Moldau Roma diskriminiert werden. Pro Asyl brachte den Abbau demokratischer Strukturen in Georgien ins Gedächtnis. Faeser versicherte, dass nach Moldau und Georgien abgeschobenen Menschen »in aller Regel« keine Verfolgung drohe. Der Zusatz ist bemerkenswert, denn ein Asylrecht sollte, idealerweise, den Schutz aller Flüchtenden garantieren. Für Asylsuchende bedeutet er einfach, dass Deutschland kein sicheres Ankunftsland ist.