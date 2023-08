Rotlicht: Gewaltoligopol

Stringer/REUTERS Erinnerung an den Condottiere Jewgeni Prigoschin (Nowosibirsk, 24.8.2023)

Der klassischen Staatstheorie zufolge gehört zu den Grundelementen der Staatlichkeit das Gewaltmonopol. Der bürgerliche Staat organisiert die Konkurrenzgesellschaft und behält sich die unmittelbare Gewaltanwendung vor – im Unterschied zur mittelbaren, wie sie sich aus den ökonomischen Verhältnissen ergibt.

Entstanden ist das Gewaltmonopol des Staates parallel zur Herrschaftsform des Absolutismus – und es hat diesen überdauert, weil es sich auch für die kapitalistische Nachfolgegesellschaft, die im Absolutismus vorbereitet wurde, bewährt hat. Thomas Hobbes war mit seinem »Leviathan« (1651) dessen wesentlicher Vordenker. Politischer Erfahrungshorizont von Hobbes war der englische Bürgerkrieg Mitte des 17. Jahrhunderts. Militärisch vorausgegangen war die Krise des mittelalterlichen Militärwesens durch die Erfindung der Artillerie. Das machte das Ritterheer obsolet und gleichzeitig das Kriegführen für die Herrscher teurer. In dieser Situation verfielen die Könige auf eine im Grunde schon sehr kapitalistische Lösung: Outsourcing. Der Nachfrage nach Gewaltdienstleistungen seitens der Herrscher trat ein Angebot gegenüber: Kriegsunternehmer, die ihre Söldnertruppen je nach Auftragslage für die eine oder andere Seite ins Feld ziehen ließen. Die endlosen Kriege der italienischen Stadtstaaten im Gebiet zwischen Florenz und Siena waren erste Betätigungsfelder dieser Söldnertruppen. Daher kommt auch das klassische Wort für die Anführer dieser Formationen aus dem italienischen: Condottiere.

In Deutschland war das letzte bekanntere Beispiel eines solchen Gewaltoligopols der Kriegsunternehmer Albrecht von Wallenstein, kaiserlicher Feldherr im Dreißigjährigen Krieg. Er machte dieselben Fehler wie vierhundert Jahre später Jewgeni Prigoschin: Er hielt sich für unentbehrlich und leitete hieraus politische Ansprüche ab. Seine Karriere, verbunden mit mehrfachen Seitenwechseln und Eigenmächtigkeiten, endete im Grunde sehr ähnlich wie vierhundert Jahre später die von Prigoschin: durch seine Ermordung. Aus der Erfahrung der zweifelhaften Verlässlichkeit angemieteter Militäreinheiten zogen die Herrscher des Absolutismus den Schluss, stehende Heere aufzubauen.

Es ist ein anderes Thema, wie es im 21. Jahrhundert in Russland erneut zu einer solchen Situation kommen konnte, dass Kernfunktionen des Staates wie eben die Gewaltausübung an nichtstaatliche Akteure delegiert werden konnten, genauer: wie es kommen konnte, dass es zu einer solchen Delegierung im Inland kam. Denn private Militärfirmen sind auch im Westen nichts Unbekanntes: für Einsätze, bei denen nicht sofort in Erscheinung treten soll, wer hinter ihnen steht, und bei denen Verluste dem Staat politisch nicht in Rechnung gestellt werden sollen.

Genau so entstand um 2010 auch die »Wagner«-Truppe: aus ausgemusterten Soldaten russischer Spezialkräfte. Solange sie in Drittstaaten tätig war, war es dem Staat egal. 2014 auf der Krim traten die »Wagner«-Kämpfer dann erstmals in Uniformen ohne Hoheitsabzeichen auf, ab 2015 sollen sie in Syrien Sicherungsaufgaben für die russische Luftwaffe erfüllt und Aleppo zurückerobert haben. Erst als im Rahmen des Ukraine-Kriegs ihre Dienste direkt an der Front benötigt wurden, traten sie auch als potentielle Konkurrenten zur Armee auf. Das konnte aus staatlicher Sicht auf Dauer nicht gutgehen. Ein provozierter Flugzeugabsturz ist sicherlich kein rechtsstaatliches Urteil, der Tod der drei Besatzungsmitglieder belastet den russischen Staat schwer, denn wer außer ihm sollte schon hinter dem Absturz stehen. Aber es geht aus staatlicher Sicht eben auch um die Klärung eines Gewaltverhältnisses. Und das geht letztlich nur gewaltsam.