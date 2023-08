Siphiwe Sibeko/REUTERS Schnapp-schnapp: »Das Krokodil« kann auch freundlich (Wahlplakat für Präsident Emmerson Mnangagwa, Harare, 29.8.2023)

Die Schriftstellerin NoViolet Bulawayo heißt im bürgerlichen Leben anders, aber sie hat es nun mal mit Namen. Das weiß man schon, seit vor zehn Jahren ihr Debüt erschienen ist. In ihrem zweiten Roman schreibt sie über einen Ort, den sie Jidada nennt, »mit einem -da und noch einem -da«. Klingt wie ein Phantasiereich, aber schon auf den ersten Blick wird klar, dass es sich um das Land handelt, aus dem sie kommt und in das sie für die Recherche zu diesem Buch zurückgekehrt ist: Simbabwe. Dort haben gerade Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattgefunden, unter merkwürdigen Umständen, aber mit klaren Siegern. Der 80jährige Präsident Emmerson Mnangagwa, genannt »das Krokodil«, wurde im Amt bestätigt, mit 53 Prozent der abgegebenen Stimmen, und die Regierungspartei ZANU-PF hat die Mehrheit im Parlament behauptet. Wahlbeobachter sprechen von einem »Klima der Angst«, die Opposition weigert sich, das Wahlergebnis anzuerkennen. Die Menschen, gebeutelt von westlichen Sanktionen und in ihrer Existenz bedroht von explodierenden Preisen für Dinge des täglichen Lebens, blicken in eine ungewisse Zukunft.

In Jidada, das von Tieren bevölkert ist, sind wir ein paar Jahre zurück. Das Alte Pferd ist noch da, der »Vater der Nation«, und blinzelt in die Sonne. Die Eselin, auf dem Höhepunkt ihrer Autorität, lässt sich die Doktorwürde einer Universität verleihen, schließlich muss doch eine akademische Einrichtung für irgendwas gut sein. Am »Sitz der Macht« hat man sich häuslich eingerichtet, und beim geringsten Anzeichen von Unruhe werden die Defender losgeschickt, allesamt Hunde, eine Kreatur, die vor lauter Loyalität »Knochen splittern lässt wie Porzellan«. Als das Alte Pferd in einem Putsch gestürzt wird, keimt Hoffnung auf, und die Tiere tanzen auf den Straßen. Eine »Neue Ordnung« soll es geben, und windige Prediger geben ihren Segen. Aber schnell stellt sich heraus, dass die Wahl, die der Nachfolger abhält, die bisherige Nummer zwei, nur dem Zweck dient, ihn als Nummer eins zu bestätigen. »Es braucht ein Dorf«, erklärt er dem Finanzminister, aber er meint nur sein eigenes. Darum ist es in Ordnung, wenn die ganze Entourage mit ihm im Privatjet nach Davos reist und sich betrinkt. Der Westen soll sich überlegen, wem er mit seinen Sanktionen schadet oder nützt, und wie schon sollen die gewöhnlichen Tiere dem »Erlöser der Nation« gefährlich werden, er hat ja seinen Heiler und die Defender.

Die Erzählerin seziert die Anatomie der Macht ebenso wie die Zustände im ärmlichen Stadtteil Lozikeyi, benannt nach einer Königin des Ndebele-Volks. Sie schaut den Tieren aufs Maul und zitiert mit Sinn für Pointen. Die Kakophonie der Stimmen ist unterhaltsam, geht allerdings auf Kosten der Handlung, denn erst im achten Kapitel hat die Heldin der Geschichte ihren Auftritt: Destiny ist aus dem Exil zurückgekehrt, um mit sich ins reine zu kommen und ihre Bestimmung zu finden.

Destiny ist nicht wie die anderen Tiere. Sie fühlt mit, hört zu und ist bereit, sich der Wahrheit zu stellen. Das Wiedersehen mit der Mutter und eine Reise in das Dorf, in dem sie geboren ist, Bulawayo, legen verschüttete Zugänge zu ihrer Biographie frei und öffnen ihr die Augen für das Ausmaß der Zerstörung, das eine siegreiche Revolution im Land angerichtet hat. Der Völkermord, der in den 1980er Jahren in Simbabwe stattgefunden hat, wird bei seinem historischen Namen genannt: Gukurahundi. Die roten Schmetterlinge, die den »Vater der Nation« im Schlaf verfolgen, stehen jeder für sich für ein verlorenes Leben, aber die »Schwestern der Verschwundenen« mahnen umsonst Gerechtigkeit an. Auch sonst rumort es in Jidada. Der Hunger hat sich Kissen mitgebracht und macht es sich in den Häusern der Tiere gemütlich. Für alles müssen die Jidadier Schlange stehen, »sauber aufgereiht wie Maiskörner auf einem Kolben«. Und schließlich taucht das Krokodil auf, ein Kinderschreck, wie er im Buche steht, »schnapp-schnapp«. In den sozialen Medien verschaffen sich die Tiere Luft, und dann kommt es, wie es kommen muss: Sie versammeln sich und begehren auf. Der »Sitz der Macht« lässt sich das nicht bieten und ruft Commander Jambanja, einen Ober-Defender, keinerlei Beißhemmung und allseits gefürchtet.

Welche Kräfte das vereinigte Tierreich gegen die Usurpatoren der Macht aufbieten kann, wie Angst sich umkehren lässt, wie weit man kommen kann, ganz ohne fremde Hilfe, allein mit Solidarität und unbeugsamem Willen, das beschreibt Bulawayo im großen Finale. Geht doch, mag denken, wer am gedeckten Tisch sitzt und findet, dass es besser wäre, Geflüchteten die Türe vor der Nase zuzuschlagen. Alle anderen werden dieses Buch unbedingt weitergeben wollen. Weil es ein Bewusstsein dafür schafft, wie es ist, wenn man keine Luft mehr hat zum Atmen. Und weil es Hoffnung macht und zeigt, was möglich ist, vielleicht auch ohne die Nationalflagge, die am Ende neu gestaltet wird – blütenweißes Laken und wieder nur Symbole.