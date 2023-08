Werner Krueper Pflegeheim/IMAGO/epd Stationsalltag Beschäftigter: Enormer Betreuungsaufwand bei oftmals geringem Entgelt

Wenn nichts dazwischenkommt, werden wir alle mal alt – und pflegebedürftig. Die vom Bundesarbeitsministerium berufene Pflegekommission verkündete am Dienstag: Der Mindestlohn für Beschäftigte der Altenpflege soll steigen. In zwei Stufen (Mai 2024 und Juli 2025) und nach Qualifikation gestaffelt. Für Pflegehilfskräfte empfehlen die acht Kommissionsvertreter aus Gewerkschaft, Berufs- und Unternehmensverbänden eine Anhebung auf 16,10 Euro pro Stunde, für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 17,35 Euro und für Pflegefachkräfte auf 20,50 Euro.

Rund 1,3 Millionen Beschäftigte arbeiten in Einrichtungen, die unter den Pflegemindestlohn fallen, hieß es gleichentags in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Lohnuntergrenzen seien ferner wichtig als individuell einklagbarer Rechtsanspruch der Branchenkollegen. Ressortchef Hubertus Heil (SPD): Und nicht zuletzt müssten Pflegende anständig bezahlt werden, »denn gute Löhne helfen auch gegen den Fachkräftemangel«.

Der Beschluss für höhere Mindestlöhne sei einstimmig gewesen, so ein Heil-Sprecher. Nicht ganz. Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) lehnt die Kommissionsergebnisse ab, sagte deren Pressesprecherin Andrea Renatus am Dienstag auf jW-Nachfrage. Nur, der AGVP teilt sich das Mandat mit dem Roten Kreuz und kommunalen »Arbeitgebern«, die in der Dreierkonstellation mehrheitlich für die Anhebung votierten. Der Verbandsärger scheint groß. »Es gibt keine gute Altenpflege, wenn sie für die Pflegebedürftigen unbezahlbar ist, oder Pflegeeinrichtungen unter einer Insolvenz- und Schließungswelle begraben werden«, meinte AGVP-Präsident Thomas Greiner. Geraune, kaum mehr, befand Verdi-Bundesvorständin Sylvia Bühler in einer ersten Reaktion. Zumal es »für einen echten Inflationsausgleich in der Kommission leider keine Mehrheit gab«.

Deutlicher wurde Ates Gürpinar (Die Linke). Pflegemindestlöhne auf derart niedrigem Niveau würden dem Beruf keinesfalls gerecht, sagte der Sprecher für Krankenhaus- und Pflegepolitik seiner Bundestagsfraktion am Dienstag gegenüber jW. »Die versprochene Aufwertung der Langzeitpflege kann so nicht gelingen, der Pflegenotstand wird zementiert.« Gürpinar weiter: Alle, die keinen Pflegedienst wegen Personalmangels finden, »können sich persönlich bei der Bundesregierung bedanken«.