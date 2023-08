Ingo Wagner dpa Rückbaupfusch? Das AKW Unterweser wurde nach der Fukushima-Katastrophe 2011 abgeschaltet (Kleinensiel, 16.8.2010)

In einem offenen Brief hat der Arbeitskreis Wesermarsch den niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer von Bündnis 90/Die Grünen auf fehlerhaften Umgang mit radioaktiven Reststoffen im Kernkraftwerk Esenshamm – auch AKW Unterweser – hingewiesen. Wie haben Sie davon erfahren?

Wir haben von einem Hinweisgeber anonym zwei Schreiben zugeschickt bekommen. Darin ist sehr präzise aufgeführt, dass beim Rückbau des AKW Esenshamm fehlerhaft und gesetzeswidrig mit radioaktiven Abfällen umgegangen wird. Nach unserer Einschätzung sind diese Hinweise absolut glaubhaft. Solche konkreten Informationen kann man nicht von irgendwoher beziehen.

Worum geht es bei den Vorwürfen konkret?

Dazu muss ich etwas ausholen. Mit einer sogenannten Freimessung können Rückbauabfälle, deren Strahlung unter zehn Mikrosievert pro Person und Jahr liegen, auf der Hausmülldeponie in Brake-Käseburg untergebracht werden. Das Verfahren der Freimessung ist äußerst zweifelhaft und umstritten. Im Kern geht es hier aber darum, dass von dem AKW alles das, was freigemessen ist, in Abfallmulden auf dem Gelände des AKW gesammelt wird. Dabei wird mit Abfallschlüsselnummern gearbeitet. Und in diesem Bereich hat es offenbar ein massives Fehlverhalten gegeben.

Heißt das, es sind Stoffe falsch deklariert worden?

So ist es. Laut dem anonymen Hinweisgeber wurden Tonnen radioaktiven Materials falsch deklariert. In den Abfallmulden befinden sich also auch radioaktive Stoffe, die dort nicht hingehören. Wenn unterschiedliche Stoffe in der Abfallmulde vermischt werden, aber dafür nur eine Schlüsselnummer verwendet wird, dann ist das ein massives Problem. Dann gibt es zwar noch eine Überprüfung vom TÜV, aber die ist eher symbolischer Art und oft auch noch fehlerhaft. Unter diesen Bedingungen ist hier ein Fehlverhalten möglich, bei dem man schon von krimineller Energie sprechen kann.

Das Unternehmen Preussen Elektra, das zuständig für den Rückbau des AKW Esenshamm ist, spricht von einer Verleumdungskampagne. »Unsere Prozesse stellen sicher, dass Rückbaumaterial sorgfältig getrennt und entsprechend behandelt wird«, erklärte Firmenchef Guido Knott.

Unser Hinweisgeber vermutet, dass Preussen Elektra nicht involviert ist in diesen Betrugsskandal. Verantwortlich ist offenbar eine der mit dem Rückbau beauftragten Firmen, die wohl nicht ausreichend kontrolliert wird. Wir erwarten und verlangen von Umweltminister Meyer daher, dass die Vorgänge von unabhängiger Seite fachgerecht, unabhängig und neutral geprüft und bewertet werden. Und wir erwarten, dass die Firma, die nach unserer Vermutung für die Missstände verantwortlich ist, sofort entlassen wird, wenn sich die Vorwürfe erhärten lassen. Dafür wäre es aber nötig, dass vom Umweltministerium wirklich unabhängige Kontrolleure eingesetzt würden, die genau hinsehen.

Sie haben auch auf weitere Gefahren beim Rückbau hingewiesen, die mit der Lage des Geländes an der Weser zu tun haben. Worum geht es da?

Es besteht die Gefahr, dass bei einer Sturmflut der Deich brechen könnte. In Zeiten des Klimawandels wird dieses Szenario immer wahrscheinlicher. Es gibt zwei Stellen, die da bedenklich sind. Nördlich des AKW ist der Deich um 1,1 Meter zu niedrig und südlich des AKW um etwa 45 Zentimeter. Wir fordern, dass schnellstmöglich ein Plangenehmigungsverfahren eröffnet wird, um diese besonders gefährlichen Mängel zu beheben. Auf dem Gelände befinden sich drei Zwischenlager, ein Lager für abgebrannte Brennelemente und zwei auch für radioaktive Stoffe, die bei einem Deichbruch eine große Gefahr wären.

Sie haben in einem offenen Brief an den Landrat des Landkreises Wesermarsch noch auf ein weiteres Problem hingewiesen.

Ja. Das Umweltministerium hat fälschlicherweise das Einbringen radioaktiver Rückbauabfälle vom AKW Esenshamm in die Hausmülldeponie Käseburg genehmigt. Von der Kläranlage der Deponie läuft Abwasser in die Weser und in ein Flüsschen neben der Deponie. Wir fordern in dem Brief den Landkreis auf, das Ablaufwasser der Deponie von unabhängiger Seite auf Alpha-, Beta-, Gamma- und Neutronenstrahlung untersuchen zu lassen.