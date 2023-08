Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Eine Geschichte voller Missverständnisse: Menstruationsartikel sind nach wie vor schlecht getestet

Wenn man der Tampon­werbung aus den vergangenen Jahrzehnten glauben darf, ist Menstruationsflüssigkeit hellblau und wässrig. Das ist nicht nur bezeichnend, weil die Realität weniger verkaufsfördernd wäre. Es spiegelt den Status quo der Forschung. Erst in diesem Jahr wurde eine Studie veröffentlicht, die das Fassungsvermögen von Tampons mit Blut statt Wasser oder Kochsalz­lösung getestet hat. Weibliche Realitäten schienen bei der Produktentwicklung bislang kaum von Interesse. Das Schema zieht sich durch die Medizin überhaupt. Hier kommen Frauen selten als Subjekte, meist bloß als Abweichung von einer imaginierten Norm vor.

Starke Menstruationsblutungen können ein Anzeichen für bestimmte Krankheiten sein. Etwa ein Drittel aller Menstruierenden aber leidet generell unter starken Blutungen, was die Lebensqualität immens einschränken und Folgewirkungen durch Blutverlust nach sich ziehen kann. Im Laufe des Lebens, durch Wechsel der Lebenssituation oder des Hormonstatus, kann sich die Stärke der Blutung zudem verändern. All das deutet darauf hin, dass es für Menstruierende nicht nur im Alltag praktisch ist, die Aufnahmefähigkeit der verwendeten Produkte zu kennen, sondern im Sinne der Selbstbeobachtung und im Interesse der eigenen Gesundheit. Allerdings gab es bis jetzt lediglich vorgeschriebene Tests zur Aufnahmefähigkeit bei Tampons, alle anderen Produkte mussten nicht standardisiert geprüft werden. Wasser oder Kochsalzlösung haben eine andere Konsistenz als Menstruationsflüssigkeit, die aus Blut besteht wie auch aus Zellen und Schleimhautklumpen.

Im August veröffentlichte das Journal BMJ Sexual and Reproductive Health eine Studie, in der erstmals die Aufnahmefähigkeit von Tampons, Binden, funktionaler Unterwäsche, Menstruationstassen und -scheiben bei menschlichen Blutkonserven getestet wurde. Die Wissenschaftlerinnen aus Portland (USA) verwendeten abgelaufene Konserven von Menschenblut. Die Aufnahmefähigkeit sämtlicher getesteter Produkte lag deutlich unter den Angaben der Hersteller. Die Leiterin der Studie, Emma DeLoughery, schränkte ein, dass auch eine Untersuchung mit Blut zu Ungenauigkeiten führen könne, allerdings gehe sie davon aus, dass es deutlich verlässlicher sei als bisher angewandte Techniken. Ihr Team von der ­Oregon Health and Science University in Portland fordert nun unter anderem, dass Hersteller die reale Aufnahmefähigkeit ihrer Produkte vermerken. Dies sei nicht zuletzt für medizinische Behandlungen wichtig.

Auch das Fehlen realitätsnaher Untersuchungen von medizinischen Produkten für Menstruierende reiht sich ein in die Ignoranz, mit der Frauen in der Medizin generell begegnet wird. Der Wissenschaftsrat hat im Juli darauf hingewiesen, dass die Geschlechterforschung hierzulande vernachlässigt werde und »Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Geschlechterforschung in Deutschland« herausgegeben. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Wolfgang Wick, verwies bei der Vorstellung darauf, dass im internationalen Vergleich erheblicher Nachholbedarf bestehe, »insbesondere in den technischen Disziplinen und der Medizin«.

Obwohl die Differenz von Sex und Gender (im Deutschen mit biologischem und sozialem Geschlecht übersetzt) bereits seit den 1980er Jahren bekannt sei, finde sie immer noch kaum Umsetzung in der medizinischen Forschung, wenngleich sich das, auf die Kategorie Sex bezogen, gerade etwas bessere. Einen Grund für die schleppende Umsetzung sieht der Wissenschaftsrat auch in den Strukturen der Forschungs­finanzierung. Zwar habe es sowohl im Bundesministerium für Bildung und Forschung als auch im Gesundheitsministerium Projekte zur Förderung der Untersuchung geschlechterspezifischer Besonderheiten gegeben. Da es sich allerdings immer nur um Projektmittel handele, könne daraus keine langfristig angelegte Forschung erwachsen, geschweige denn interdisziplinäre, langfristige Zusammenarbeit. Dabei gehe es in der Forschung nicht um Gleichstellungspolitik, fühlte Wick sich ebenfalls bemüßigt zu betonen. Anscheinend wollte er damit möglicher Kritik zuvorkommen.

Dabei zeigt ein Blick in das Kapitel über geschlechtersensible Medizin, dass in der Diagnostik und Behandlung von Krankheiten die Forschung derart hinterherhinkt, dass es nicht nur um etwaige Diskriminierung durch Ungleichbehandlung geht, sondern fehlende Forschung für Frauen zu einer lebenswichtigen Frage werden kann.