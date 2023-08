Nachschlag: Eigenverantwortung

Entertainment Pictures/imago Konfrontation statt Kooperation: Der geblendete Gefangene wird im Zweikampf mit seinem zum Schweigen gebrachten – aber sehenden – Pendant unterliegen

Im Kampf aller gegen alle bedeutet zu helfen (oder helfen zu wollen) nicht, Dankbarkeit zu erhalten – sondern: bestraft zu werden. Das ideologische Gerüst aller Saw-Filme besteht auch in Teil vier. Die Szene von zwei aneinander sowie an eine tödliche Falle geketteten Männern zu Filmbeginn ist beispielhaft für die in dieser Episode der Horrorfilmreihe (wieder einmal) ausgestellten Schlacht des Menschen gegen sich selbst: Einer der Männer ist brutal geblendet, aber fähig zu sprechen, während der Gefangene am anderen Ende der Kette zwar sehen, aber aufgrund seines zugenähten Mundes nicht sprechen kann. Unfähig, eine gemeinsame Rettung zu schaffen, erschlägt der Sehende (klarer Vorteil) sein geblendetes Pendant mit einer Axt. Dann reißt er sich unter qualvollen Schmerzen und Blutströmen die zugenähten Lippen auf – das hätte einige Momente früher noch ein altruistischer Move sein können! Lehre: Jeder für sich und gegen jeden. Helfen zu wollen, bedeutet nicht notwendigerweise zu helfen. Das Blut fließt in Strömen. (dm)