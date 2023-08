Aijaz Rahi/AP/dpa

Indien hat als viertes Land überhaupt eine sanfte Landung auf dem Mond geschafft. Die Mondsonde »Chandrayaan-3« habe am Mittwoch abend indischer Ortszeit wie geplant auf dem Erdtrabanten aufgesetzt, teilte die indische Weltraumbehörde ISRO mit. »Sanfte Landung auf dem Mond. Indien ist auf dem Mond«, verkündete ISRO-Chef Sreedhara Panicker Somanath kurz danach in einem Kontrollraum. Es sei ein »großer Sprung«, sagte der vom BRICS-Gipfel in Südafrika zugeschaltete Premierminister Narendra Modi, der das Unternehmen zugleich als Erfolg seiner extrem rechten hindu-nationalistischen Politik darstellte. Entsprechende Mondlandungen waren zuvor nur der Sowjetunion, den USA und China geglückt. Die Mondsonde war am 14. Juli gestartet. Mit der unbemannten Mission will Indien die kaum untersuchte Südseite des Mondes rund zwei Wochen lang erforschen. »Chandrayaan« bedeutet »Mondfahrzeug« auf Sanskrit. (dpa/jW)