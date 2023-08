Monika Karczmarczyk Spielt in Berlin Berlioz’ »Die Trojaner«: Das Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter John Eliot Gardiner

Am Beginn der Berliner Konzertsaison steht wie gewohnt das Musikfest, an dem vom 28. August bis zum 18. September Gastensembles und einheimische Künstler teilnehmen. Wer auftritt, will sich glanzvoll präsentieren – und so folgt auf den Mahler-Schwerpunkt 2022 in diesem Jahr zur Abwechslung ein Mahler-Schwerpunkt. Auf dem Programm stehen die Sinfonien Nr. 7 (Concertgebouworkest, 26.8.), 9 (London Symphony Orchestra, 28.8.), 5 (Staatskapelle Berlin, 8.9.) und 2 (Münchner Philharmoniker, 12.9.), dazwischen »Das Lied von der Erde« (Deutsches Symphonie-Orchester, 30.8.). Diese Werke fordern von jeder Gruppe des Orchesters die Virtuosität von Solisten. Sie garantieren nicht nur Wirkung, die angekündigten Musiker lassen von den gebotenen Interpretationen einiges erwarten. Und doch denkt man an unbekanntere Kompositionen, die ebenfalls eine repräsentative Aufführung verdient hätten.

Die Organisatoren können allerdings nicht nur auf eine konzertante Aufführung von Hector Berlioz’ selten zu hörender Oper »Die Trojaner« (Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter John Eliot Gardiner, 1.9.) verweisen. Auch der hierzulande oft unterschätzte Sergej Rachmaninow wird zu seinem 150. Geburtstag mit einem Werküberblick gewürdigt, in dem zum Glück seine wenigen »Greatest Hits« fehlen. Statt dessen gibt es seltener zu hörende Werke: nach einem Abend mit Kammermusik und Liedern (27.8.) spielt Alexander Melnikow Klavierwerke (29.8.) und der Rundfunkchor Berlin singt die Vesperliturgie (6.9.). An Orchesterwerken werden die beiden späten, rhythmisch betonten und klanglich geschärftesten aufgeführt: die 3. Sinfonie (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, 2.9.) und die Sinfonischen Tänze (Israel Philharmonic ­Orchestra, 4.9.).

Musik der klassischen Moderne (Ensemble Modern, 2.9.; Berliner Philharmoniker 14.–16.9.) ist ebenso reichlich vertreten wie die lebender Komponisten (Ensemble Modern, 3.9.). Schwerpunkte liegen dabei auf Jörg Widmann, der im Eröffnungskonzert am 26. August mit Orchesterliedern vertreten ist und am 9./10. September die Berliner Philharmoniker mit eigenen Werken dirigiert, sowie auf der koreanischen Komponistin Unsuk Chin (30.8., 3.9., 8.9.). Auseinandersetzungen mit klassischer persischer Musik (15./16.9.) ergänzen das Programm.