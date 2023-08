Ferat Kocak/Die Linke Berlin/dpa Das brennende Auto von Ferat Koçak im Februar 2018

Der Prozess um rechte Brandanschläge in Berlin-Neukölln wird neu aufgerollt. Vor mittlerweile über fünf Jahren wurde ein Brandanschlag auf das Fahrzeug des linken Aktivisten Ferat Koçak verübt. Die Täter hatten bei dem Anschlag in der Nacht des 1. Februar 2018 schwere Verletzungen und den Tod Koçaks sowie der ganzen Familie in Kauf genommen.

In derselben Nacht wurde auch der Buchhändler Heinz Ostermann angegriffen. Die Anschläge reihten sich in eine langjährige Serie rechten Terrors in Berlin-Neukölln ein, die sich gegen Antifaschisten, Gewerkschaftsmitglieder sowie Politikerinnen und Politiker richtete. Im Rahmen der Ermittlungen fielen immer wieder Unterlassungen und Fehlleistungen auf, die auf Verbindungen aus Behörden in die rechte Szene hindeuten.

Im Prozess wurden dazu Indizien behandelt, das Gericht sah die Vorwürfe aber letztlich nicht als erwiesen an. Mehr als 70 faschistische Straftaten in Neukölln wie Aufkleber, Parolen an Hauswänden und Bedrohungen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren gezählt, darunter mindestens 23 Brandanschläge. Die Generalstaatsanwaltschaft reichte nun die Begründungen für die bereits erfolgten Berufungen gegen die Freisprüche für zwei Männer aus der Neonaziszene ein, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Laut B. Z. schreibt die Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Berufungsbegründung, dass keine Tatzeuginnen oder -zeugen für die Brandstiftungen existierten. Auch seien keine DNA-Spuren des Angeklagten Tilo P. gefunden worden. Ihm hätten lediglich verdächtige Google-Abfragen zu den Wohnorten des Linke-Politikers Ferat Koçak sowie eine Chatnachricht mit dem Autokennzeichen zugeordnet werden können. »Die Gesamtschau ergibt, dass der Angeklagte nach der Kenntniserlangung des Kennzeichens und des Wohnortes zeitnah ziel- und zweckgerichtet handelte«, zitierte die Zeitung die Behörde.

Das Amtsgericht Tiergarten hatte im Februar dieses Jahres auch den zweiten Angeklagten vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen, weil es keine ausreichenden Beweise sah. Der erste Verdächtige war im Dezember 2022 in diesem Punkt freigesprochen worden. Wegen anderer Vorwürfe waren beide Männer verurteilt worden. Zu diesen Straftaten gehörten unter anderem auch Neonazischmierereien. Nun wird sich das Landgericht mit dem Vorwurf der Brandstiftungen befassen. Die Staatsanwaltschaft will nun erreichen, dass die vorliegenden Indizien gegen die Verdächtigen stärker als Tatnachweise gewertet werden. Ein Termin für einen neuen Prozess wurde noch nicht bekanntgegeben.

Koçak, Linke-Sprecher für antifaschistische Politik, Flucht und Klimapolitik, äußerte sich am Donnerstag gegenüber jW verhalten optimistisch zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Diese sorge für Schlagzeilen, gebe dem Thema wieder Sichtbarkeit und übe Druck aus, diese und weitere Taten aufzuklären. Strukturell sei es aber wichtiger, die Täterinnen und Täter sowie die Taten nicht einzeln zu betrachten und dort stehenzubleiben, sondern das System dahinter in den Blick zu nehmen. Es sei ein gewisser Antrieb für die inner- sowie außerparlamentarische politische Arbeit, diese müsse dann aber auch ermöglicht werden. Durch den laufenden Prozess werde dem Untersuchungsausschuss nämlich die Einsicht in arbeitsrelevante Akten verwehrt, gibt Koçak zu bedenken.