Marcel Kusch/dpa Eine Verwaltungsreform nach Vorstellung des FDP-Vorsitzenden bedeute nur den Erhalt des Status quo, kritisieren Sozialverbände

In der Debatte um die Kindergrundsicherung fordern weitere Sozialverbände eine Reform, die den Namen verdient. Es sei wichtig, »dass dort, wo Kindergrundsicherung draufsteht, auch Kindergrundsicherung drin ist«, erklärte die Vorsitzende des Zukunftsforums Familie, Britta Altenkamp, am Donnerstag. Dafür müsse »ausreichend Geld in die Hand genommen werden«. Eine bloße Verwaltungsvereinfachung und »Erhaltung des Status quo, wie sie derzeit angedacht ist, ist absolut inakzeptabel«, sagte Altenkamp.

Die Pläne von Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Grüne) sehen vor, ab 2025 bestehende familienpolitische Leistungen zusammenzuführen und auszubauen. Der Zugang soll erleichtert und weitgehend automatisiert werden. Paus kalkuliert dafür mit Kosten von zunächst jährlich 3,5 Milliarden Euro. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will bislang für 2025 höchstens zwei Milliarden Euro herausrücken.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Familien, die den staatlichen Kinderzuschlag erhalten, ist seit Jahresbeginn um rund 200.000 gestiegen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion hervorgeht, über die die Rheinische Post am Donnerstag berichtete. Den Kinderzuschlag von 250 Euro monatlich können Familien zusätzlich zum Kindergeld beantragen, wenn ihr Einkommen nicht für alle reicht. Gewährt wird er in der Regel für sechs Monate. Im Juni wurde mit 975.000 Minderjährigen, die den Zuschlag erhielten, der Höchststand erreicht.

Knapp zwei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 wohnten laut Bundesagentur für Arbeit im April in Bedarfsgemeinschaften, die Bürgergeld beziehen. Knapp 48 Prozent der Kinder lebten mit einem alleinerziehenden Elternteil. Die diskutierten finanziellen Mittel für die geplante Kindergrundsicherung »reichen nicht einmal für eine Kindergrundsicherung light«, schlussfolgerte die Linke-Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinnek am Donnerstag.

In der Münchner Abendzeitung (Donnerstagausgabe) lehnte Lindner zusätzliche Sozialtransfers generell ab. Er fragte unter anderem, ob es nicht »einen Unterschied machen muss, ob jemand arbeitet oder nicht«. Das bedeutet für den Finanzminister selbstredend nicht die Notwendigkeit höherer Löhne, sondern die Vermeidung von Sozialtransfers.