Wer regelmäßig Fußballübertragungen verfolgt, kommt inzwischen oft in den Genuss allerlei computertechnischer Raffinessen. Wenn beispielsweise das Stellungsspiel, die Laufwege, Abseits- oder Freistoßsituationen analysiert werden, vermischen sich realer Fußball und Animationen, also künstlich generierte Szenen. Wirklichkeit und virtuelle Welten verschwimmen. Bei dieser computergestützten Erweiterung der Realitätswahrnehmung spricht man von Augmented Reality (AR). Auch große Einrichtungshäuser bieten solche Anwendungen. Per Smartphone aufgenommene Fotos der eigenen Wohnung können mit passenden Schränken oder Betten virtuell möbliert und per 3D-Rundgang betreten werden – zusammenschrauben muss man die Möbel allerdings noch per Hand.

Einen Schritt weiter geht die Virtuelle Realität (VR). Nutzer nehmen darin eine visuelle Umgebung mit ihren physischen Eigenschaften in Echtzeit als scheinbare Wirklichkeit wahr. Durch spezielle Brillen, Helme oder Handschuhe kann so eine computergestützte Welt als real wahrgenommen werden. In der Film,- Gaming- und Unterhaltungsbranche, in der Werbung oder Raumplanung wird das genutzt. AR, VR und verwandte Anwendungen werden als »immersive Medien« (englisch: eintauchen) zusammengefasst. Seit dem 1. August gibt es in Deutschland dafür einen neuen Ausbildungsberuf: den Gestalter für immersive Medien.

Eine Besonderheit der beruflichen Bildung in Deutschland ist das viele Jahre erprobte, aber nicht immer reibungslose Zusammenspiel von Ausbildungsbetrieben, Berufsschulen, Gewerkschaften, Kammern (Industrie und Handwerk) sowie dem Bundesinstitut für Berufsbildung. Bei diesem BIBB ist Heike Krämer als wissenschaftliche Mitarbeiterin zuständig für Berufe der Medien- und Kommunikationswirtschaft, also auch für die neue Ausbildung. Im Gespräch mit jW wies sie auf das breite Interesse am neuen Beruf hin, das sie in zahlreichen Informationsveranstaltungen im Frühjahr wahrgenommen habe. So seien zum einen Marketing- und Kommunikationsagenturen sowie Betriebe mit Schwerpunkten in den audiovisuellen oder digitalen Medien »sehr daran interessiert, diese neuen Technologien in ihr Portfolio aufzunehmen«, so Krämer. Zum anderen gab es Informationsbedarf von Betrieben, deren primäres Geschäftsfeld nicht die immersiven Medien sind. Krämer: »Interesse bekunden auch Unternehmen aus dem Maschinenbau oder Möbelhersteller, die die Technologien zur Konstruktion einsetzen. Dazu kommt der Bereich der Kultur: Theater und Museen, die ihren Besucherinnen und Besuchern neue Erlebniswelten öffnen wollen oder auch weitergehende Informationen liefern.«

Über die Zahl der Ausbildungsverträge kann Krämer im Moment noch nichts sagen, da immer noch welche abgeschlossen werden. »Wir rechnen in der ersten Runde noch nicht mit großen Zahlen, da der Beruf erst noch bekannt werden muss. Im nächsten Jahr könnte es allerdings schon ganz anders aussehen.«

Betriebe der Kreativwirtschaft sind dabei oftmals keine klassischen Ausbildungsbetriebe. Thomas Hagenhofer vom Zentralfachausschuss Berufsbildung Druck und Medien (ZFA) berichtete gegenüber dem Magazin M – Menschen Machen Medien, dass im Anschluss an eine gutbesuchte Veranstaltung in Berlin viele Firmen in Kontakt mit der Industrie- und Handelskammer getreten seien, um sich als Ausbildungsbetriebe registrieren zu lassen.

Gerade für spezialisierte Betriebe kann es schwer werden, die hohen technischen Anforderungen der Ausbildung, wie sie im Rahmenlehrplan formuliert sind, zu gewährleisten. Zu den Aufgaben der Auszubildenden gehört das Gestalten von virtuellen Welten, das Konzipieren und Entwickeln von immersiven Medien, das Erstellen von Prototypen, 3D-Modellen, Animationen, virtuellen Umgebungen und immersiven Klangwelten. Hinzu kommen Bild- und Tonaufnahmen in realen und virtuellen Produktionen, das Präsentieren von Anwendungsszenarien sowie das Planen von Produktionsaufwand und Ressourcen, insbesondere unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten.