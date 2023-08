Nachschlag: Pars pro toto

CONSTANTIN FILM VERLEIH GMBH Bastians Alter ego: Atreyu

Die unendliche Geschichte hatte doch ein Ende. Mit Vornamen Michael. Der Autor, mit seinen Jim-Knopf-Büchern schlecht kafaltert durch die Niederungen rassistisch-sexistischer Stereotype geschrammelt, schrieb sich zwei Jahrzehnte später mit der »Unendlichen« in lichte Höhen. Nicht alle werden im Alter dümmer. (Hörs, Walser.) Der Einfall eines Buchs, das seine eigene Lektüre erzählt, bis die Metaebene (der lesende Bastian) zur Handlungsebene (der gelesene Bastian) wird, ist so genial, dass er kaum kopierbar war. Jostein Gaarder hat es versucht, auf den Kopf gestellt. Natürlich geht es Ende darum, ein Ende zu vermeiden. Die »Unendliche« dient als Plädoyer für die Phantasie in einem Zeitalter, worin mediales Überangebot kulturellen Genuss immer passiver macht. Schließlich bleibt ein Korn des sich auflösenden Phantásien übrig. Ein Korn, das für alles steht und aus dem das große Reich folglich wieder aufgebaut werden kann. Kultur stirbt nicht, selbst wenn sie stirbt. Das und der Ende macht Hoffnung. (fb)