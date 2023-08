Ste'phanie Branchu/Why Not Productions Es soll dann doch die Liebe gewesen sein – Maïwenn als Jeanne du Barry

Im Kino, im Fernsehen und vor allem auf den Streamingplattformen wimmelt es seit ein paar Jahren von Königinnen und Kaiserinnen beziehungsweise von blaublütigen jungen Damen, denen die Thronbesteigung noch bevorsteht. Offenbar fiebern genug Leute regelmäßig mit Intrigen am englischen, französischen, österreichischen oder russischen Hof mit, um jeweils neue Investitionen in ähnlich opulente Produktionen gewinnbringend erscheinen zu lassen. Im Umkehrschluss heißt das wohl, dass auf republikanische oder gar egalitäre Instinkte beim Publikum wenig Verlass ist. Erst recht zum Haareraufen ist aber, wenn die Macher solcher Filme und Serien sich beim Zurechtbiegen ihrer historischen Stoffe sogar zu der Prämisse versteigen, dass ihre gekrönten oder noch zu krönenden Protagonistinnen wegen des unbestreitbaren Sexismus eigentlich unterprivilegiert gewesen seien.

Da bedeutet es schon eine angenehme Abwechslung, in »Jeanne du Barry« mit einer Hauptfigur konfrontiert zu sein, die zunächst tatsächlich unterprivilegiert ist und auch später nie für eine Regentschaft in Frage kommt. Marie-Jeanne Bécu, comtesse du Barry, das historische Vorbild der Titelfigur, hatte im Gegensatz zu ihrer berühmtesten Vorgängerin als Königsmätresse, der Madame de Pompadour, auch keinen politischen Einfluss. Folgerichtig zeichnet sich in diesem Film kaum eine andere Macht ab, die diese Frau am Hofe Ludwigs XV. erlangt hätte, als zwei Modetrends anzustoßen.

Von den einfachen Verhältnissen, in denen die Protagonistin aufwächst, erhält man allerdings keinen konkreteren Eindruck, als aus ein paar Nebensätzen eines Offerzählers geschlossen werden kann. Demnach kam du Barry »aus dem Nichts«, weshalb sie später wiederum wenige Worte braucht, um zu erklären, warum sie Kurtisane wurde: weil die einzige Alternative gewesen wäre, so zu leben wie ihre Mutter. Die war laut Wikipedia eine Näherin, wohingegen sie hier als Köchin bezeichnet wird. Ob das Drehbuch, das Regisseurin Maïwenn mit zwei Koautoren verfasst hat, einen neuen Forschungsstand spiegelt oder Schlamperei – sei’s drum.

Was es bedeutete, als Kurtisane zu arbeiten, wird freilich ebenfalls nur vage angedeutet, da die entsprechende Lebensphase größtenteils durch einen Zeitsprung übergangen wird, der die kurze Abfolge einiger Jugendepisoden abschließt. Nachdem die junge Frau damit eingeführt worden ist, dass sie von einem gönnerhaften Dienstherren ihrer Mutter auf einer Sommerwiese porträtiert wurde, führt sie später nur mit ausdrücklichem Widerwillen die von der unzimperlichen Frau Mama eingefädelte Arbeit als Aktmodell in einem Pariser Maleratelier aus. Dieses Motiv wird noch einmal aufgegriffen, wenn du Barry dann in Versailles dem König für eine Porträtzeichnung Modell sitzt – was wiederum im Zusammenhang damit zu sehen ist, dass sie seine erste Liebeserklärung mit den Worten zurückweist, er kenne sie gar nicht.

Bevor sie dem König zugeführt worden ist, hatte sie sich indes einer denkbar eindringlichen Leibesvisitation unterziehen müssen. Da scheint die Protagonistin bereits abgeklärt genug, eine solche Situation mit gelassener Verwunderung zu ertragen. Dass sich diese Haltung über weite Strecken auch im Erzählton niederschlägt, ist wiederum konsequent: Wenn ein Film sich nicht übers System des Absolutismus empören mag, kann er sich logischerweise auch nicht über einzelne Unappetitlichkeiten echauffieren, die Königsmätressen über sich ergehen lassen mussten.

Die Unaufgeregtheit des Tons wird dadurch befördert, dass die 1976 geborene französische Filmemacherin selbst in die Rolle der erwachsenen du Barry schlüpft und dabei eine Reife ausstrahlt, die das mit Mitte 20 am Hof eingeführte historische Vorbild kaum haben konnte. Das beugt wiederum einer etwaigen Verklärung der Figur zur stürmischen Rebellin vor. Ihre Renitenz beschränkt sich hier darauf, dass die frischgebackene Mätresse eine besonders alberne Ehrerbietung schnoddrig verweigert – was aber erkennbar dem dramaturgischen Zweck dient, das gleiche Motiv schließlich unter veränderten Vorzeichen wieder aufnehmen zu können. Dass Ludwig von Johnny Depp als leicht zerstreuter Phlegmatiker verkörpert wird, trägt indes dazu bei, auch jeden schwelgerischen Überschwang zu dämpfen, zu dem der unvermeidliche Prunk und Pomp der Ausstattung Anlass bieten.

Dass es dann trotzdem die Liebe gewesen sein soll, die die beiden zuletzt verbunden habe, ist wohl als Konzession an den vermeintlichen Identifikationswillen des Publikums aufzufassen. Ähnlich dürfte es sich mit dem Subplot um den Sklaven Zamor verhalten, der offenbar den Hauptfiguren Anlass bieten soll, sich als vergleichsweise unrassistisch auszuweisen. Um so aufschlussreicher ist es dann freilich, abschließend aus dem Off zu erfahren, welchen Anteil Zamor während der Revolution am Ende seiner Herrin hatte.