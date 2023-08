Courtesy Charles Deering McCormick Library of Special Collections and University Archives, Northwestern University Libraries Ist der Ruf erst ruiniert, reimt es sich ganz ungeniert: Margherita Costa (ca. 1600–1657) auf einem zeitgenössischen Stich

»Gesetze für die Frau sind Narretei – / es handle jede stets wie sie begehrt: / Gesetze ohne Herz sind gar nichts wert«, heißt es im Gedicht »Eine schöne Frau im Scherz an die schönen Frauen« der italienischen Lyrikerin Margherita Costa. Die Verse sind in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert entstanden und liegen nun, erstmalig ins Deutsche übersetzt, beim Berliner Berenberg-Verlag im Band »Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht« vor. Die Übersetzerin Christine Wunnicke hat diese besondere Poetin, Sängerin und Prostituierte sowie ihre Zeit exzellent porträtiert. Flankiert von gut ausgewählten Texten aus verschiedenen Büchern Costas in zweisprachiger Ausführung.

Man geht davon aus, dass Costa um das Jahr 1600 in Rom geboren ist. Bereits früh übt sie die »Hurenkunst« aus. Im päpstlichen Rom ist Prostitution unter Auflagen legal. Wunnicke erwähnt, dass die verbotene männliche Prostitution in Rom zu dieser Zeit genauso floriert wie schon in der Antike. Auch Costas Bruder Paolo soll Stricher gewesen war. Um sich als Prostituierte zu behaupten, hat eine Kurtisane umfassend gebildet zu sein (mehrere Sprachen zu sprechen, Musikinstrumente zu spielen usw.) und sich kulturell jeweils auf dem neuesten Stand der Mode zu bringen. Es gilt die »civiltà puttanesca«, die hochverfeinerte Etikette der Hurerei. Schließlich will der Kunde nicht nur körperlich zufriedengestellt werden.

Costas erste Publikation ist ihre »Geschichte der Reise nach Deutschland Seiner Durchlaucht des Großherzogs der Toskana, Ferdinando der Zweite«. Ein Reisebericht aus deutschsprachigen Gebieten, darunter München und Salzburg. »Der Text liest sich so, wie man sich das Tagebuch eines Sekretärs vorstellt: staubtrocken, sorgfältig datiert, eine Auflistung von zeremoniellen Anlässen«, bemerkt Wunnicke. Costas erste belletristische Veröffentlichungen sind dann die Gedichtbände »Die Gitarre« und »Die Geige«: Beide erscheinen 1638 mit insgesamt satten 700 Seiten. Wunnicke referiert, dass Erscheinungsort »Francfort« und der Verlag »Daniel Wastch« sowie ein Zensurvermerk Fake seien. – Was tut man nicht alles, um in aller Munde zu sein!

Während es im 16. Jahrhundert noch Lyrikerinnen wie Vittoria Colonna und Veronica Gambara gibt, verkommt die Dichtkunst im Hochbarock ganz zur Männerdomäne. Der Grund: Nach den Imitationen des Petrarkismus kommt nun die Bizzaria in Mode, wo das Missgestaltete und Groteske im Fokus stehen sowie Ironie und Vulgarität. »Wollte sich eine Dichterin in diesem neuen Stil versuchen, so tat sie gut daran, schon vorher ihren Ruf zu ruinieren«, stellt Wunnicke fest. Als Prostituierte hat Costa eh nichts zu verlieren. Dass man die kecke Dichterin heute wiederentdeckt, verdankt man vornehmlich Literaturwissenschaftlerinnen der englischsprachigen Welt, wie etwa Natalia Costa-Zalessow, die Herausgeberin der englischsprachigen Auswahl »Voice of a Virtuosa and Courtesan: Selected Poems of Margherita Costa« (New York, 2015). In Italien selbst gibt es wohl einen genderblinden Fleck im Blick auf die Barockzeit.

Neben Lyrik veröffentlicht Costa fiktive Briefsammlungen und Libretti. Eine Auswahl liegt in diesem Band ebenfalls vor. In ihren Büchern geht es meist um Selbstbetrachtungen, die Liebe zwischen Menschen mit unterschiedlichen »Makeln«. Sie nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Auch weist sie ihre Kritiker, die sich in deren Werken über sie abfällig äußern, in die Schranken. Ihr Stil ist meist ironisch, virtuos oder absichtsvoll vulgär. Costa als emanzipiert avant la lettre zu bezeichnen, ist zu viel gesagt. Doch bestärkt sie in manchen Gedichten Frauen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, wie etwa in dem Gedicht »An die Frauen«, indem sie pointiert: »spinnt den Faden guten Mutes, / ihr könnt im Leben nichts gewinnen / außer Spinnen, Spinnen, Spinnen«. In ihren Texten kommen auch queere Menschen vor, etwa trans Personen. So schreibt sie in ihrem Gedicht »Eine Mutter an ihren Sohn, der von der Natur als Mädchen geboren und nach einigen Monaten von derselben in einen Knaben verwandelt wurde«: »Du, die du in Windeln / im Sakrament der Taufe / den Namen Maria Vittoria empfingst – / nun ließ die Siegesgöttin / dein Geschlecht dich ändern: / Fernando heißt du jetzt, / auf das du unter diesem Namen / ewig unbegrenzten Ruhm erringst!«

Christine Wunnicke hat eine meisterliche Übersetzung vorgelegt, die sowohl das Reimschema als auch die Silbenanzahl des Originals im Deutschen beibehält. Diese hervorragende Leistung ist mit der Übertragung Karlheinz Stierles von Francesco Petrarcas »Canzoniere« zu vergleichen. Außerdem eröffnen ­Costas Texte eine Welt voll netter Überraschungen, etwa Anmerkungen zum Färben von Haaren. Man erhält ein frisches, sinnliches Bild vom Rom der damaligen Zeit. Ein toller Band über eine »vergessene«, mutige Dichterin.