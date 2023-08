Julian Stratenschulte/dpa Der Staat wählt aus: Einbürgerungsurkunde

Die »Guten« ins Töpfchen, die »Schlechten« ins Kröpfchen – das ist das unausgesprochene Motto von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), wenn es um das Thema Zuwanderung geht. Das zeigte sich aufs neue bei der Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin, bei der Faeser die kurz zuvor vom Bundeskabinett beschlossene Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vorstellte. Die niedrigeren Hürden für die Einbürgerung, die der Entwurf vorsieht, begründete die Ministerin so gut wie ausschließlich mit wirtschaftlichen Aspekten. »Wir sind mitten in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe«, dozierte sie.

Im Gegensatz zu mittellosen Flüchtlingen, die vor Krieg und Armut übers Mittelmeer fliehen, hat Faeser für Zuwanderer mit Qualifikationen, die »die Wirtschaft« nachfragt, viel übrig. Die Wirtschaft brauche diese Reform, die ein »modernes Einwanderungsrecht« bringe, ganz dringend, verkündete sie, weil in vielen Bereichen Fachkräfte fehlten. »Wir werden die besten Köpfe in der Welt aber nur gewinnen, wenn sie in absehbarer Zeit Teil unserer Gesellschaft werden können«, sagte die Ministerin. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sei das Staatsangehörigkeitsrecht »ein entscheidender Schlüssel«.

Dem Entwurf zufolge sollen in die BRD eingewanderte Menschen mit einem qualifizierten Aufenthaltsrecht künftig nach fünf Jahren eingebürgert werden können statt wie bisher nach acht Jahren. Besonders gut integrierte Menschen sollen schon nach drei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. »Das gilt für Menschen, die sehr gut deutsch sprechen, im Job herausragende Leistungen erzielen oder sich ehrenamtlich engagieren«, sagte Faeser. Voraussetzung für die Einbürgerung ist, dass die Antragsteller selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können und keine Transferleistungen beziehen.

Auch die Mehrstaatigkeit soll mit dem Gesetz ermöglicht werden. Viele Zugewanderte fühlten sich Deutschland zugehörig, wollten aber den Bezug zum Herkunftsland nicht kappen, so die Ministerin. Sie würden künftig nicht mehr gezwungen, »einen Teil ihrer Identität abzugeben«. Wie bisher bleibt das Bekenntnis zur sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung Voraussetzung. Ausdrücklich ausgeschlossen werde die Einbürgerung für Menschen, die antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtende Straftaten begangen haben. »Da gibt es keinerlei Toleranz«, betonte die SPD-Politikerin: »Wer unsere Werte nicht teilt, kann kein Deutscher werden.«

Von der Reform erhoffe sie sich einen »deutlichen Impuls für mehr Einbürgerungen«, erklärte Faeser. Von den rund 84 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, haben mehr als zwölf Millionen Menschen keine deutsche Staatsangehörigkeit. Von diesen leben über fünf Millionen schon seit mehr als zehn Jahren in der BRD. Im Jahr 2022 haben nach Angaben der Ministerin 168.545 Menschen eine Einbürgerung beantragt, das seien drei Prozent der ausländischen Staatsbürger, die seit mehr als zehn Jahren hier leben. »Im europäischen Vergleich liegen wir damit deutlich hinter den Nachbarn«, so die Ministerin.

Kritik gibt es vor allem am Ausschluss von Menschen, die staatliche Leistungen beziehen. Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende und ältere Menschen könnten die Anforderungen an einen gesicherten Lebensunterhalt oft nicht erfüllen, erklärte die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman. Das kritisierte auch Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, und forderte im RBB-24-Inforadio Nachbesserungen am Gesetzentwurf. Dieser schließe Menschen unverschuldet von der Einbürgerung aus, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten könnten.

Die geplante Reform enthalte »Schritte in die richtige Richtung«, erklärte Gökay Akbulut, migrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, gegenüber jW. Sie schloss sich aber der Kritik von Ataman und von Notz an. Bisher sei es so, dass ein Bezug von Transferleistungen etwa bei Krankheit oder Ausbildung kein Hindernis für die Einbürgerung darstelle. Diese Ausnahmen würden nun fast sämtlich gestrichen. Akbulut sprach von einer »sozialen Arroganz, die für uns als Linke nicht akzeptabel ist«. Eine Einbürgerung solle nicht von den Einkommensverhältnissen abhängig gemacht werden.

Die Unionsfraktion hält von der Reform erwartungsgemäß nichts. Das Gesetz sende die »falschen Signale in einer Zeit, in der die Integrationsprobleme in unserem Land immer größer werden und die illegale Migration völlig aus dem Ruder läuft«, erklärte Innenpolitiker Alexander Throm.