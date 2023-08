Carsten Koall/dpa Thüringes AfD-Chef Björn Höcke (l.) und Landrat Robert Sesselmann (30.7.2023, Magdeburg)

In Thüringen und Sachsen-Anhalt wurden am Mittwoch zwei bisherige AfD-Landtagsabgeordnete in kommunalen Spitzenämtern vereidigt. Im südthüringischen Landkreis Sonneberg legte der Rechtsanwalt Robert Sesselmann (Jahrgang 1973) den Amtseid als Landrat im Kreistag ab. Im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt stand für Mittwoch abend in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz bei Dessau die Vereidigung des Agraringenieurs Hannes Loth (Jahrgang 1981) als hauptamtlicher Bürgermeister an. Bislang gab es in Thüringen und Brandenburg nach Auskunft des Deutschen Städte- und Gemeindebundes bereits ehrenamtliche AfD-Bürgermeister.

Beide Politiker hatten Mitte des Jahres bei großem Medieninteresse Kommunalwahlen jeweils in der Stichwahl gewonnen. Sesselmann bestritt seinen Wahlkampf mit bundespolitischen Themen und erhielt in der zweiten Runde am 11. Juni knapp 53 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von fast 60 Prozent. Alle anderen Parteien hatten den amtierenden Landrat Jürgen Köpper (CDU) unterstützt. Loth konzentrierte sich auf Kommunales und erhielt am 2. Juli 51 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 61,5 Prozent. Er gewann gegen einen parteilosen Gegenkandidaten.

Sesselmann ist entsprechend der Thüringer Kommunalordnung bereits seit Anfang Juli im Amt, Loth tritt den Bürgermeisterposten am 1. September an. Sesselmann ist Mitglied im Landesvorstand der Thüringer AfD mit ihrem Chef Björn Höcke und erreichte 2019 über die Landesliste der Partei ein Landtagsmandat. Nach seiner Wahl hatte die Thüringer Rechtsaufsichtsbehörde überprüft, ob er den Kriterien für eine Berufung zum Kommunalbeamten genügt. Das Verfahren auf Gesinnungstreue zum Grundgesetz ergab, dass er Landrat bleiben konnte. Der Landesverfassungsschutz stuft die AfD Thüringen offiziell als gesichert rechtsextrem ein und beobachtet sie angeblich mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Am vergangenen Freitag trat Sesselmann im hessischen Landtagswahlkampf in Schlüchtern auf. Bundesweit erreicht die AfD in Umfragen seit Wochen Werte von 20 Prozent und mehr.