Sebastian Gollnow/dpa Proukrainischer Demonstrant hält eine Flagge mit dem Emblem des faschistischen »Asow«-Bataillons (Frankfurt am Main, 18.9.2022)

Ihr Ortsverband hat sich Ende April mit einem offenen Brief an den Parteivorstand, PV, von Die Linke gewandt – »aus tiefer Sorge um den Erhalt des antifaschistischen Charakters unserer Partei«, wie es darin heißt. Was genau war der Anlass für das Schreiben?

Es gab vor allem zwei Beweggründe. Erstens die Unzufriedenheit im Ortsverband und auch im Kreisvorstand, dem ich angehöre, zum Schweigen des PV zu den nationalistischen und faschistischen Tendenzen in der Ukraine verbunden mit unrealistischen Forderungen zur Beendigung des Krieges und zweitens das fast völlige Verschweigen dieser Tendenzen in den öffentlich-rechtlichen Medien sowie in den großen Tageszeitungen. Abgesehen von wenigen Andeutungen im ND ist die junge Welt die einzige Zeitung, die offen und fachlich fundiert dazu berichtet. Ich habe diese Berichterstattungen zu den faschistischen Erscheinungen mit zunehmender Wut verfolgt. Der letzte Anstoß für meine Initiative waren zwei Artikel von Susann Witt-Stahl in der jungen Welt vom 22. März 2023, in denen sie über die Bewunderung und Verehrung eines der blutrünstigsten Kampfverbände der Waffen-SS, der Sturmbrigade Dirlewanger, in der Ukraine schrieb. Die Taten dieser Faschisten werden vom Netzwerk ­»Misanthropic Division« gefeiert, das dazu Fotos von »Bolschewistensafaris« mit toten »Untermenschen« verbreitet.

Hat der Parteivorstand auf Ihren Brief geantwortet? Gab es andere Reaktionen?

Auf unseren Brief vom 20. April, den ich auch an alle Landes- und Kreisverbände geschickt habe, hat sich erst nach einer Aufforderung unseres Landesvorsitzenden der Bundesgeschäftsführer am 16. Mai geäußert. Er teilte mir mit, dass er bereits am 28. April mit den Parteivorsitzenden darüber gesprochen hatte, berichtete über Aktivitäten gegen die AfD als Beispiele antifaschistischer Arbeit und wies Äußerungen im Brief zu Organisationen und Parteimitgliedern als Verleumdungen zurück. Auch die Tatsache, dass die im Brief genannten 16 Quellen alle aus einer Zeitung – der jW – und 13 von nur einer Person – Susann Witt-Stahl – stammen, nannte er als Gründe dafür, auf die weitere Beschäftigung mit dem Anliegen des Briefes zu verzichten.

Von den 348 angeschriebenen Landes- und Kreisverbänden habe ich zwölf zustimmende Äußerungen aus insgesamt neun Bundesländern und acht ablehnende Äußerungen aus fünf Bundesländern erhalten. Bei allen Ablehnungen sowie auch der Reaktion aus dem PV habe ich den Eindruck, dass die mitgeschickten 16 Artikel nicht gelesen wurden.

Aus welchen Parteigliederungen kam Zustimmung, aus welchen Ablehnung? Wurden die Einschätzungen auch begründet?

Zustimmung kam aus den KV Oberbayern, Heilbronn-Unterland, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Unna, Schleswig-Flensburg, Donnersberg, Osnabrück, Starnberg, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Hunsrück und Wetterau. Ablehnende Äußerungen erhielt ich von der VVN Rostock zur Feststellung, dass auch die VVN schon vom nationalistischen Gedankengut aus der Ukraine infiltriert sei, sowie generelle Ablehnungen aus den KV Lahn-Dill-Kreis, Cuxhaven, Altenkirchen, Rheingau Taunus und Kiel sowie der Fraktion Die Linke im Rat der Stadt Remscheid. Die Rückmeldungen bestanden oft nur in kurzen Aussagen wie »bitte weniger RT konsumieren«, »an diesem Unsinn habe ich kein Interesse«, »Ihr kennt Euch bei den Linkssektierer*innen in Hamburg noch nicht so gut aus«, »bitte keine E-Mails mehr«, »zur politischen Willensbildung sind wir auch ohne ›offene Briefe‹ fähig«. Inhaltlich hat sich nur der KV Altenkirchen geäußert, der meinte, dass die drei faschistischen Parteien bei der letzten Wahl nur 2,15 Prozent erreicht haben und daher nicht im Parlament vertreten sind, das »Asow«-Regiment zwar teilweise mit Faschisten durchsetzt ist und auch der »Rechte Sektor« ebenfalls an den »Euromaidan«-Protesten beteiligt war, aber dies in keiner Weise bestimmend für die ukrainische Politik sei.

Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank hat einen Verleumdungsvorwurf gegen Sie erhoben und eine »Entschuldigung« verlangt. Was genau meint er, und wie haben Sie reagiert?

Ich hatte in dem Brief faktenbasiert auf den tragischen Umstand hingewiesen, dass eigentlich progressive linke und antifaschistische Organisationen zunehmend von nationalistischem und faschistischem Gedankengut aus der Ukraine beeinflusst werden. Als Beispiele nannte ich u. a., dass Juliane Nagel ukrainische Nationalisten hofiert und Bodo Ramelow Waffenlieferungen fordert. In meiner Antwort habe ich u. a. herausgestellt, dass alle Behauptungen durch Fakten zu belegen sind und die junge Welt nun mal die einzige Zeitung ist, die darüber berichtet. Weiterhin habe ich ihm meine ausführlichen Antworten an den VVN Rostock und den KV Altenkirchen geschickt. Ich habe die Landes- und Kreisverbände am 12. Juni über die Antwort des PV informiert und eine Zusammenfassung von Fakten zu faschistischen Erscheinungen in der Ukraine mitgeschickt.

Wie erklären Sie sich das fehlende Problembewusstsein des PV angesichts des, wie Sie schreiben, »großen Einflusses« des Faschismus auf den ukrainischen Staat?

Angesichts der eindeutigen Problemlage kann ich mir die Scheu des PV vor klaren Aussagen nicht erklären. Der Kampf gegen faschistische Tendenzen jeglicher Art sollte ein Grundanliegen der Partei Die Linke sein. Eine Ursache könnte vielleicht in der für mich unverständlichen Ablehnung der jungen Welt als Informationsorgan liegen, was ich aus Zuschriften und Äußerungen herausgehört habe.

Die staatliche Repression gegen linke, vor allem marxistische Akteure in der Ukraine taucht als Thema so gut wie nie in deutschen Leitmedien auf. Aber auch von Die Linke war zu den Verfolgungen fortschrittlicher Kräfte dort praktisch nichts zu hören. Wie beurteilen Sie das?

Das Schweigen zu den Verboten, Verfolgungen und sogar Ermordungen von marxistischen linken Kräften in der Ukraine ist für mich unerträglich. Wir machen uns in gewisser Weise mitschuldig. Genauso unerträglich ist aber auch für mich die Tolerierung sich als links bezeichnender, offen die nationalistische und rassistische Politik der ukrainischen Regierung propagierender Personen und Gruppen aus der Ukraine, sogar in solchen Organisationen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, RLS, oder der VVN.

Bis heute ist in der Linkspartei kein klarer Kurs mit Blick auf den Ukraine-Krieg erkennbar, offizielle Stellungnahmen reichen von Äquidistanz bis hin zum Eintreten für NATO-Positionen. Ist die Stimmung an der Basis Ihrer Einschätzung nach eine andere?

Die Mehrzahl der Genossinnen und Genossen aus meinem Umfeld vermisst diesen klaren Kurs des PV zum Krieg in der Ukraine und sieht dieses Defizit sogar als eine der wesentlichen Ursachen für den Niedergang der Linkspartei in der Öffentlichkeit an.

Wie sollte eine »offene und gründliche Debatte« über faschistische Erscheinungen in der Ukraine, die Sie in Ihrem Brief einfordern, konkret aussehen?

Ich hatte bereits am 28. Januar 2023 in einem Brief an die beiden Parteivorsitzenden meine Vorstellungen für eine solche Debatte unterbreitet, worauf ich von einer persönlichen Mitarbeiterin nur eine nichtssagende Antwort erhielt. Ich hatte eine sachliche, militärwissenschaftlich und völkerrechtlich fundierte Diskussion im Parteivorstand vorgeschlagen und sieben mögliche Argumentationsweisen genannt. Im Kern rege ich an, dass wir das Töten von Menschen und die drohende Gefahr der Ausweitung des Krieges in den Mittelpunkt unserer Argumentation stellen und dies mit realisierbaren Vorschlägen auf der Basis des Selbstbestimmungsrechts der Völker sowie mit einer sowohl russland- als auch ukrainekritischen Haltung verbinden. So könnten wir eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürger aller Parteien ansprechen.

Ein zentraler Punkt der Debatte ist die Auseinandersetzung mit dem Faschismusbegriff. Ich habe auf der Grundlage der Studie der RLS »Faschismus in Geschichte und Gegenwart« Fakten aus der Ukraine zu acht Merkmalen des Faschismus zusammengestellt, wie Antikommunismus, Existenz einer staatstragenden nationalistischen Partei mit faschistischen Zügen, Rassismus gegen nationale Minderheiten, insbesondere Russen und Juden, Existenz paramilitärischer Gruppen sowie Verbot und Verfolgung oppositioneller Parteien und Gruppierungen.