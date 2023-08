Nachschlag: Lykomanie

imago/United Archives Stand 1766: Nebel hängt in den Tälern, es ist kalt, ungemütlich und unheimlich

Mit Fontenelles Einschätzung der Lage um 1702, dass die Dummköpfe die Mysterien nur lieben, um sich das Denken zu sparen, begann eine neue Zeit. 1766 erzählte man sich in Frankreich dennoch Sonderbares von der »Bestie von Gévaudan«. Der König beauftragt einen gewissen Fronsac, das Mysterium aufzuklären. Der zeigt in einer Salonsituation einen Fisch mit Wolfsfell vor, ein angebliches Wunder der Natur, das er von einem Präparator zu Demonstrationszwecken hat herstellen lassen: Es gibt keine Bestien; es gibt nur eine Natur, der eine Wissenschaft und eine Geschichte beizubringen ist, wie Georges de Buffon es gelehrt hat. Die neue Klassifikation schließt das »Bestiarium« der Legenden aus, um zu einer Art Grammatik der Lebewesen zu kommen, die den Grammatiken des Denkens entspricht. Die Legenden sprachen von Leuten, die sich aus Liebeswahnsinn in Wölfe verwandelten. In den letzten Zügen des Ancien régime aber gibt es Leute, die sich mit den Legenden verschwören, um ihre Wolfsgesellschaft zu erhalten. (aha)