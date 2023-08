Nick Brauns/jW Bilder einer Ausstellung: Bei Trikont war der Name Programm

»Schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam« – so lautete die Botschaft Ernesto »Che« Guevaras aus dem bolivianischen Dschungel im Frühjahr 1967 an die Trikontinentale – die Solidaritätskonferenz der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas in Havanna. Zur Waffe, wie es der Che abschließend gefordert hatte, griffen die zwei Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes Gisela Erler und Herbert Röttgen (heute: Victor Trimondi) nach diesem Aufruf zwar nicht. Doch sie gründeten am Küchentisch in Köln ein »Startup«, dessen Name Programm war: Trikont.

Der erste Bestseller des schon bald nach München-Giesing umgezogenen autonomen Verlages war die deutschsprachige Ausgabe des »roten Büchleins« von Mao Zedong. Bei einem Einkaufspreis von 60 Pfennig und einem Verkaufspreis von zwei Mark dienten die hunderttausendfach über die chinesische Botschaft bezogenen und teilweise direkt aus Fahrradkörben an die revoltierenden Studenten und Jungarbeiter bei Demonstrationen vertriebenen Mao-Bibeln der Finanzierung weiterer Aktivitäten. Es folgte 1968 – mit ausdrücklicher Genehmigung Fidel Castros – die erste deutschsprachige Ausgabe des »Bolivianischen Tagebuchs« des zuvor ermordeten Guevaras.

Die beiden Bücher sind – neben vielen weiteren Schriften und Schallplatten, Plakaten und Fotos – in der Ausstellung »Archiv 451. Trikont-Verlag« im Münchner Haus der Kunst zu sehen. Die ehemalige Trikont-Lektorin Christine Dombrowsky hatte das Archiv 451 nach dem Konkurs des unter Röttgen und Christiane Thurn in esoterische Fahrwasser zwischen Schamanentum und Dalai Lama geführten Buchverlages 1986 aufgebaut und kurz vor ihrem Tod 2010 an das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung übergeben. Der Name leitet sich von Ray Bradburys dystopischem Roman »Fahrenheit 451« ab – der Temperatur, bei der »Bücherpapier Feuer fängt und verbrennt«. Die Disponate sind an den Wänden eines fensterlosen Raums des einstigen Nazikunstbaus sowie an Gittern hängend entlang eines Zeitstrahls aufgereiht – unterlegt von zeitgeschichtlichen Erläuterungen sowie abrufbaren Audiodokumenten mit Erinnerungen von Verlagsmitarbeitern, Künstlern und Zeitzeugen sowie Musik.

Trikont verlegte Bücher von Exponenten der antikolonialen Befreiungskämpfe wie Ho Chi Min, Régis Debray und Leila Khaled, Texte der »anderen Arbeiterbewegung« jenseits von Partei- und Gewerkschaftsbürokratien wie des italienischen Operaismus sowie der Spontiszene. Dazu kamen die Schriften der Frauenbewegung – aus einer gleichnamigen Reihe ging 1975 der erste autonome feministische Verlag in der BRD, »Frauenoffensive«, hervor –, der Alten-, der Schwulen- und Lesbenbewegung, der Ökologie- und Antiatombewegung. Die Autobiographie »Wie alles anfing« des ehemaligen Stadtguerilleros Bommi Baumann mit seiner in den Worten »Genossen, schmeißt die Knarre weg!« gipfelnden Kritik des bewaffneten Kampfes in der BRD brachte Trikont 1979 nicht nur Morddrohungen aus dem RAF-Umfeld, sondern nach dem Verbot des Buches auch eine Razzia des Staatsschutzes ein.

1972 veröffentlichte der Verlag mit »Wir befreien uns selbst« seine erste Schallplatte – inspiriert von den durch die Arbeitsmigration über die Alpen gelangten Protest- und Kampfliedern der radikalen italienischen Linken und gesungen vom Kollektiv Arbeitersache München. Auch »Keine Macht für Niemand« von Ton Steine Scherben wurde zuerst von Trikont vertrieben. Das seit 1980 vom Buchverlag getrennte Musiklabel, dessen Geschichte Ex-jW-Redakteur Christof Meueler und Franz Dobler 2017 mit »Die Trikont-­Story – Musik, Krawall und andere schöne Künste« aufgeschrieben haben, ist seinen Wurzeln treu geblieben. Heute werden bei »Trikont – Unsere Stimme« nicht nur die Platten des bayerischen Rastafarianarchos Hans Söllner (»Hey Staat«) verlegt, sondern beispielsweise auch die zwei großartigen Zusammenstellungen »Songs of Gastarbeiter« mit den wehmütigen, fröhlichen, ironischen und kämpferischen Liedern der ersten Generationen nicht nur türkeistämmiger Migranten.

Es ist ein Verdienst der Ausstellung, dem Anliegen Dombrowskys folgend, den Trikont-Verlag nicht zuerst als Esoterikverlag, »sondern in der linken Münchner Tradition von Erich Mühsam und Ernst Toller politisch, bissig, nachdenklich, intelligent und kompromisslos« zu präsentieren.

Zumindest beim Klassenfeind hat Trikont seinen linken Ruf gewahrt. Eine »antiimperialistische Analyse« der 80er vermeinte NDR-Journalist Benedikt Strunz kürzlich auf Twitter zu erkennen, nachdem die Linke-Abgeordnete Sevim Dağdelen die Auflösung des »Kriegsführungsbündnisses« NATO gefordert hatte. Und er frage: »Gucken Sie eigentlich Fernsehen/hören Radio? Oder nur so Trikont-Bücher?«