Anfang Juli kam es zu Angriffen auf das Eritrea-Festival in Gießen, die einer Gruppe namens »Brigade N’Hamedu« zugeschrieben werden. Haben die Behörden die Störankündigungen im Vorfeld unterschätzt?

Wir erhielten die Information, dass im Internet erhebliche Gewalt gegen das Eritrea-Festival angekündigt wäre und die Behörden die Drohungen ernst nehmen würden. Entsprechend liefen die Vorbereitungen zur Absicherung des Veranstaltungsgeländes. Wer dafür verantwortlich war, wussten wir nicht, doch es scheint kein rein innereritreischer Konflikt zu sein.

In einer Stellungnahme kritisieren Sie auch die Kommunalpolitik. Hätten SPD-Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher und Stadtverordnete Klaus-Dieter Grothe von Bündnis 90/Die Grünen Ihrer Meinung nach zu einer Deeskalation beitragen können?

Der Stadtverordnete Klaus-Dieter Grothe war seit Jahren maßgeblich beteiligt an den Gegendemonstrationen. Ich vermute, dass ohne seine Initiative diese Demonstrationen überhaupt nicht stattgefunden hätten. Das zeigt sich darin, dass das Festival 2022 ohne Gegendemonstration ablaufen konnte, Herr Grothe ist nicht aktiv geworden. Einen Monat später, im August letzten Jahres, war er mit einem Lautsprecherwagen dabei, als es bei einem eritreischen Konzert zu Gewaltexzessen kam. Den Abbruch des Konzerts nach dem brutalen Angriff hat er als Sieg gefeiert. Die Polizei stand vor einer neuen Eskalationsstufe und hatte nicht mit so vielen Gewalttätern gerechnet. Das war 2023 ganz anders, jetzt war die Gewaltbereitschaft der Festivalgegner bekannt. Dennoch wurden Demonstrationen genehmigt, und der Weg führte durch die Innenstadt bis vor das Veranstaltungsgelände. Diese Entscheidungen sollten hinterfragt werden, denn Ausschreitungen waren programmiert. Es war bekannt, dass eine Anmelderin der Demonstrationen Gewalt als zulässiges Mittel betrachtete. Gegenüber dem Hessischen Rundfunk äußerte sie, nichts gegen die Gewaltexzesse gegen das Konzert zu haben, und dass durch sie mehr erreicht worden sei als durch friedliche Demonstrationen.

Kommunalpolitiker fordern nun ein Ende der Messevermietung an den Zentralrat der Eritreer in Deutschland. Wird da den rund 100 gewalttätigen Störern nicht zuviel Macht zugeschrieben?

Wenn man die Berichte verfolgt, wird deutlich, dass wir uns als Vermieter in einem Dilemma befinden. Der Wunsch der Politik und der Menschen in Gießen ist nachvollziehbar. Sie wollen keine Gewalt in der Stadt haben. Dabei scheint es ihnen gleichgültig, wer verantwortlich ist. Alle wissen, dass die Gewalt von der Gegendemonstration ausging, doch einfacher scheint es, das Festival zu untersagen. Das von der Stadt ausgesprochene Verbot wurde allerdings durch das Verwaltungsgericht gekippt. Es hat klargestellt, dass das Festival nicht für die Gewalt verantwortlich gemacht werden kann. Die Stadt selbst sieht offensichtlich keine rechtlichen Mittel zur Verhinderung des Festivals, und nun sollen wir als Vermieter das übernehmen. Einerseits sind wir zur diskriminierungsfreien Vermietung verpflichtet, das haben wir der Stadt mitgeteilt. Doch andererseits dringt unsere Rechtsauffassung derzeit nicht durch, und wir sollen nicht an das Festival vermieten. Wir sollen für die Stadt gegen unsere unwidersprochene Rechtsauffassung handeln und gleichzeitig für den Fall einer rechtlichen Niederlage diese allein verantworten und die Konsequenzen daraus tragen.

Wie geht es nun weiter?

Wir wollen keine Gewalt in der Stadt. Dennoch sind wir an bestehende Gesetze gebunden und müssen diese beachten. Oberbürgermeister Becher hat es auf den Punkt gebracht: Das Problem kann nicht in Gießen gelöst werden. Wenn wir dennoch keinen Mietvertrag mit dem Festival schließen sollen, muss dies auch rechtssicher sein. Das sehen wir derzeit nicht. Deshalb wird es wohl zu einer Gerichtsentscheidung kommen müssen.