Rainer Jensen/dpa »Und manchmal noch ein Eis«: Vom Erziehungsalltag sind Wochenendväter kaum belastet

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will etwas für Väter tun, die nach der Trennung Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sie sollen nicht mehr soviel Unterhalt zahlen müssen. Zwar hätten die Mütter damit noch weniger Geld zur Verfügung als jetzt schon. Dafür brächte ihnen ein stärkeres Engagement der Väter einen Vorteil, der alles wettmache: »Sie können dann etwas stärker berufstätig sein.« So sieht Buschmann die Sache.

Er hat das in den Funke-Zeitungen vom Sonnabend erklärt, kündigte gleich auch Eckpunkte eines Gesetzes für die kommenden Tage an. Es gebe noch »Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierung«, räumte er ein, wusste sich aber auf der Höhe der Zeit. Immer öfter bleibe Erziehung nach der Trennung nicht nur an einem hängen, das Familienrecht müsse »mit der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt halten«.

Tatsächlich übernehmen Männer heute wohl etwas mehr Sorgearbeit als vor Jahrzehnten, aber sonderlich groß ist der Anteil nicht, und vor allem in der FDP-Klientel ist der Normalfall sicherlich nach wie vor der Spitzenverdiener, der seiner gegen eine jüngere ausgetauschten Ex keinen Cent gönnt, Kinder hin oder her. Sie kriegt eh nie genug und soll halt »etwas stärker berufstätig sein«. Wobei diese abgenutzte Göttergattin ja nie mehr als Mini- oder Teilzeitjobs hatte, dafür sorgte der staatliche Rahmen aus Ehegattensplitting und Familienversicherung.

Wenn Buschmann nun ausdrücklich Elternteile entlasten will, die »30 bis 40 Prozent der Betreuung« übernehmen, sieht man die leicht genervten, aber stolzen Väter förmlich vor sich, die sich von Freitag nachmittag bis Montag früh nach Kräften um die lieben Kleinen »kümmern«, vielleicht auch mal mit Hilfe einer Nanny, nur um sich nicht mit diesem verdammten Unterhalt »zu ruinieren«.

Dafür gibt es auch in der SPD Verständnis. Der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sagte den Funke-Zeitungen, es sei »schwierig« für einen Vater, »wenn er nach einer Scheidung den vollen Unterhalt zahlen muss, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringt und beispielsweise auch sein eigenes Zimmer hat«. Dagegen fürchtete die Parteivorsitzende Saskia Esken eine Reform »zu Lasten der zumeist in der Hauptsache erziehenden Mütter«.

Der Hinweis, dass Wochenendväter oft erschreckend wenig Ahnung von nötigen Ausgaben haben, kam vom Kinderschutzbund. Wenn ein Heranwachsender 30 Prozent seiner Zeit beim Erzeuger verbringe, erklärte Präsidentin Sabine Andresen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, seien damit noch keine Schulmaterialen, Winterstiefel oder Klassenfahrten bezahlt.

Auch für den Verband alleinerziehender Mütter und Väter geht Buschmanns Vorhaben »an der Lebensrealität vorbei«, wie die Vorsitzende Daniela Jaspers am Dienstag im Deutschlandfunk feststellte. »Lebensverlaufsperspektiven« müssten in die Rechenspiele des Ministers genauso einbezogen werden wie die tatsächlichen Kinderbetreuungszeiten. »Wo findet wirklich Verantwortung, Betreuung, Entlastung statt?« Und überhaupt: »Warum möchte der Unterhaltspflichtige jetzt mehr Zeit haben mit dem Kind, wenn er sie vorher nicht gehabt hat?«

Buschmann stehe offenbar unter großem »Einfluss der Väterrechtler«, lautete die Einschätzung von Gökay Akbulut aus der Bundestagsfraktion der Linkspartei. Wer mehr Müttern zu Berufstätigkeit verhelfen wolle, solle für Plätze in Ganztagskitas bzw. -schulen sorgen. Inzwischen lebe knapp jede zweite Alleinerziehende mit ihren Kindern in Armut. Und vor allem für diese 700.000 Mütter müsse der Rechtsanspruch auf Unterhalt nicht weiter eingeschränkt, sondern erst einmal durchsetzbar werden.

Kaum von der Hand zu weisen: Etwa drei Viertel aller Unterhaltsberechtigten erhalten entweder gar nichts oder nur einen Teil dessen, was ihnen auf dem Papier zusteht. Viele gehen krude Deals mit den Vätern ein, damit die den Kontakt zum Kind nicht völlig abbrechen: Er zahlt, was er zu können meint und manchmal noch ein Eis.

»Unterhaltskürzungen werden noch mehr Alleinerziehende und Kinder in die Armut stürzen«, so Akbulut. Damit sie dort nie wieder rauskommen, will die FDP noch den Sozialetat zusammenstreichen.