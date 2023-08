Kacper Pempel/REUTERS Alles an der EU-Außengrenze regelbar? Frontex-Lagezentrum in Warschau (8.9.2021)

Die kaum zufällig vor den anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern plazierte Forderung von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, Geflüchtete und Migranten an den EU-Außengrenzen aufzuhalten, sorgte am Dienstag weiter für Diskussionen. Janine Wissler, Kovorsitzende der Partei Die Linke, warf der CDU und der Ampelkoalition am Dienstag einen »rechtspopulistischen Überbietungswettbewerb« vor. Sie bezog sich damit auf Vorschläge von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) für Abschiebungen von Clanmitgliedern, Äußerungen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zur »Armut zugewanderter Kinder« am vergangenen Wochenende und Spahns Forderung nach einer »Pause« bei der Zuwanderung.

Parteien, die Worte wie christlich, sozial oder frei im Namen hätten, führten »ein unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken von Geflüchteten auf«, kritisierte Wissler. Statt mit »menschenverachtender Abschottungspolitik« auf Stimmenfang zu gehen, sollten die Verantwortlichen »die Probleme endlich konstruktiv angehen«. Die Linke-Chefin nannte in diesem Zusammenhang Unterstützung für Kommunen bei der Unterbringung sowie Hilfen für Ankommende wie Wohnungen, Sprachkurse, die erleichterte Anerkennung von Abschlüssen und eine Qualifizierung.

Spahns Äußerungen bezeichnete Wissler als »rechtspopulistisches Geschwätz«. Er wisse »ganz genau, dass man nicht einfach mal den Knopf drücken kann, und dann macht sich niemand mehr auf die Flucht«, sagte sie am Montag dem TV-Sender Welt. Schützenhilfe bekam Spahn dagegen von einem Parteifreund, dem Brandenburger Innenminister Michael Stübgen. »Deutschland braucht eine umfassende Neuausrichtung der Migrationspolitik«, sagte er gegenüber dpa. Die Kommunen seien »am Limit ihrer Aufnahmefähigkeit«. Stübgen befürwortete Spahns Vorschlag, nur noch 300.000 bis 500.000 Flüchtlinge pro Jahr in Europa aufzunehmen und sie vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen auswählen zu lassen. »Die Zusammenarbeit mit dem UNHCR hat sich bereits bei humanitären Aufnahmeprogrammen bewährt«, erklärte der Minister. Stübgen drängt seit mehreren Monaten auf Kontrollen an der Grenze zu Polen.

In der CDU-Führung gibt es aber offenbar auch Leute, die nicht ganz einverstanden sind mit dem kaum verschleierten Versuch, der AfD durch die Übernahme von ausgewählten rechten Diskursen Stimmen abzunehmen. So erklärte CDU-Bundesvize Andreas Jung am Dienstag gegenüber dpa, mit »Populismus« lasse sich die AfD nicht bekämpfen. »Was sicherlich der falsche Weg wäre, wäre wenn wir als Union in der Annahme, man könnte dadurch Wähler zurückgewinnen, quasi einen populistischen Weg gehen würden – den Weg der populistischen Überdrehung«, sagte Jung. Wohin das führe, könne man in den europäischen Nachbarländern sehen, wo Partnerparteien der CDU das versucht hätten und damit gescheitert seien. »Unser Weg ist der einer Volkspartei der Mitte«, sagte Jung.

Eine große Prozentzahl potentieller AfD-Wähler sei von allen Parteien enttäuscht, erklärte der CDU-Mann. Daraus aber zu folgern, dass die CDU etwas falsch mache, sei »zu kurz gesprungen«. Um das zu illustrieren, wählte Jung bezeichnenderweise die Außenpolitik: So gebe es Wähler, die die deutsche Russland-Politik für falsch hielten. Denen könne und wolle die Union kein Angebot machen. In der Verurteilung Russlands oder in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine sei man auf einer Linie mit der Ampelkoalition, so Jung. Da schaue man auch nicht danach, wie sich das auf die Umfrageergebnisse auswirke.