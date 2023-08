Lee Jin-man/AP/dpa Die Bevölkerung in Südkorea lehnt die Verklappung mehrheitlich ab, deutliche Worte kamen am Dienstag aber aus China

Am Dienstag morgen fiel in einer Kabinettssitzung die Entscheidung: An diesem Donnerstag soll mit der Einleitung von radioaktivem Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima 1 in den Pazifischen Ozean begonnen werden. Premierminister Kishida Fumio kündigte die Verklappung der rund 1,3 Millionen Tonnen Kühlwasser an – falls Wetterbedingungen und Seegang nicht dagegensprechen. Die Volksrepublik China protestierte umgehend: Der Ozean gehöre der Menschheit und sei »kein Ort, an dem Japan willkürlich nuklear verseuchtes Wasser entsorgen kann«, erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin.

Während Kishida am Freitag mit US-Präsident Joseph Biden und dessen südkoreanischem Amtskollegen Yoon Suk Yeol in Camp David Pläne gegen Nordkorea und China schmiedete, wurde vor seinem Amtssitz im Tokioter Stadtteil Nagatacho gegen die näherrückende Entscheidung protestiert. Kishida wolle mit Biden über die Verklappung des Kühlwassers beraten, »doch unsere Stimme hört er nicht, die Stimme der Fischer und Bauern, der Umweltschützer und Nachbarstaaten«, rief eine Aktivistin wütend ins Mikrofon.

Illegaler Vorgang

Der Countdown hatte mit dem billigenden Abschlussbericht der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) vom 4. Juli begonnen. Die Regierung und der Atomkraftbetreiber Tepco sahen diesen als Beglaubigung für ihre Pläne. Die Protestbewegung versuchte danach nochmals, all ihre Kräfte zu mobilisieren: Studien wurden vorgelegt, Alternativen vorgeschlagen, Protestveranstaltungen abgehalten.

Noch nie zuvor hat ein Land Kühlwasser, das in direktem Kontakt zu einem geschmolzenen Reaktor war, ins Meer geleitet. Für den Anwalt und Aktivisten Yuichi Kaido ist der Vorgang nach in- wie ausländischem Recht illegal. Es sei »undenkbar«, dass eine Regierung Wasser ins Meer leite, dessen Substanz in Zweifel gezogen wird. Es liege in ihrer Verantwortung, alle schädlichen Partikel zu entfernen.

Zum Protest am Freitag hatten zwei Bürgervereinigungen aufgerufen. Anschließend wurden im Parlamentariergebäude des Oberhauses Vertretern von Tepco und des Wirtschaftsministeriums ein Forderungskatalog – adressiert an Kishida – überreicht. Darin die Bitte, die Verklappung aufzugeben und eine Alternative ins Auge zu fassen (siehe Spalte). Der Saal war zum Bersten voll, als eine Aktivistin die Forderungen der Bewegung mit bebender Stimme vorlas und sie schriftlich an die vier Vertreter in steifen Anzügen überreichte, umringt von etwa zwanzig Kamerateams und Fotografen.

Doch die Bewegung führte einen fast aussichtslosen Kampf, seit Expremier Suga Yoshihide im April 2021 beschlossen hatte, das Kühlwasser ab diesem Jahr im Meer zu entsorgen. Es war einzig dem Gipfel in Camp David geschuldet, dass die Entscheidung über den genauen Start lange ausblieb: Kishida hatte seinen südkoreanischen Amtskollegen Yoon nicht brüskieren wollen – das Thema kam nicht zur Sprache. Die Regierung in Seoul erklärte am Dienstag, man sehe »keine wissenschaftlichen oder technischen Probleme mit dem Plan zur Freisetzung des kontaminierten Wassers«, fügte jedoch hinzu, dass sie dem Plan »nicht unbedingt zustimmt oder ihn unterstützt«.

Interessanterweise wurde die Verklappung in Südkorea besonders abgelehnt. 85 Prozent der Bevölkerung sprachen sich dagegen aus und protestierten teils spektakulär. Im Juni gingen unter anderem mehrere Parlamentarier der Opposition in Hungerstreik, um ihren Unmut kundzutun. Aus Seoul machte sich eine Bürgergruppe aus Koreanern und Japanern um den emeritierten Professor Lee Won Young auf den Weg, um mittels eines 1.600 Kilometer langen Marsches durch Südkorea und Japan gegen die Verklappung zu protestieren. Am 11. September wollen sie in Tokio ankommen und der japanischen Regierung und dem Parlament einen Brief übergeben.

Propaganda der Regierung

Noch am Sonntag hatte Kishida in einer PR-Aktion die Atomruine in Fukushima besucht, um sich insbesondere über die Filterung des kontaminierten Wassers informieren zu lassen. Tags darauf traf er Vertreter der japanischen Fischerei. Laut Medienberichten geht der Premier davon aus, bei den Fischern auf teilweises Verständnis zu stoßen – obwohl sich an deren Einwänden wenig geändert hat.

Doch die Bewegung hat in den vergangenen Jahren die Unterstützung der Menschen auf der Straße und der Mainstreammedien verloren. Gegen die Propagandamaschinerie von Regierung und Tepco war sie machtlos, die im Land riesige Plakate aufgehängt und Flugblätter verteilt haben, auf denen die Verklappung als ungefährlich deklariert wird. Laut jüngsten Umfragen unterstützen nun mehr als die Hälfte der Japaner die Einleitung ins Meer, rund 40 Prozent sind dagegen. Vor zwei Jahren noch hatten sich die beiden Lager die Waage gehalten. Interessantes Detail: Bei den Japanerinnen ist es knapp die Hälfte, die die Verklappung ablehnt.

Die Bewegung hat trifftige Gründe, die Einleitung ins Meer zu vermeiden (siehe unten). Doch Regierung und Tepco versuchten, der Bevölkerung ihre Sicht aufzuzwingen, erklärte eine ältere Frau auf der Kundgebung. Sie betreut Arbeiter des havarierten AKW Fukushima 1, die an Blutkrebs erkrankt sind und Tepco verklagt haben. Es sei ein Wunder, dass dem AKW-Betreiber nach Vertuschung und Skandalen noch immer geglaubt werde. 2015 hatten Regierung und Tepco noch versprochen, auf die Verklappung zu verzichten, falls sich die japanische Fischerei dagegen aussprechen sollte. Das Versprechen wurde gebrochen. »Und nun sagen sie bloß, sie hätten sich viel Zeit genommen, um Einverständnis zu erhalten.«