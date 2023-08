IMAGO/IPON Sagt »höchstens mal die halbe Wahrheit«: Lindner-Plakat auf »Ich bin armutsbetroffen«-Demo vor dem Kanzleramt (Berlin, 15.10.2022)

So spricht einer, der genug Geld hat. Am Dienstag wiederholte Christian Lindner seine Ansichten zur »angemessenen« Förderung armer Kinder. Er sei nicht überzeugt, dass »einfach mehr Geld an die Eltern zu geben zwingend die Chancen von Kindern und Jugendlichen verbessert«, sagte der FDP-Chef dem Bayerischen Rundfunk. Notwendig sei aus seiner Sicht weniger einer Kindergrundsicherung, wie sie die Ampel in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat, sondern Geld, »um Kitas und Schulen zu verbessern und um Sprachfähigkeit und Integration der Eltern zu verbessern«. Zwischen Einwanderung und Kinderarmut sehe er »ganz klar einen Zusammenhang«.

Das Fördergramm »Sprachkitas« ließ die Ampel allerdings gerade auslaufen. Und auch sonst sagt Lindner höchstens mal die halbe Wahrheit, auch wenn er sich auf Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) stützen kann. Die Zahl ausländischer Kinder, die Hartz IV oder Bürgergeld erhalten, ist demnach von 305.000 im Dezember 2010 auf 884.000 im Dezember 2022 gestiegen. Die Zahl von Kindern und Jugendlichen mit deutschem Pass, die die entsprechenden Sozialleistungen erhielten, sank in dem Zeitraum von rund 1,37 Millionen auf rund 895.000. Nebenbei: Im März dieses Jahres lag die Zahl laut BA-Angaben wieder bei 1,02 Millionen.

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), wies am Montag abend im WDR darauf hin, dass Lindner außer acht lasse, wie Armut hierzulande gemessen wird. Wer in einem Haushalt mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens lebt, gilt als arm. »Wenn Sie jetzt ganz viele Menschen haben, die noch ärmer sind, die neu ins Land kommen, dann verschiebt sich das mittlere Einkommen nach unten. Das heißt, es gibt viele deutsche Familien, die nicht mehr als arm gelten, weil eben sehr viel noch ärmere dazugekommen sind.«

Rund 2,8 Millionen Kinder seien hierzulande derzeit von Armut betroffen oder »gefährdet«, sagte Janine Wissler aus gegebenem Anlass – das sei »ein strukturelles Problem«. Betroffen seien vor allem Alleinerziehende, und das unabhängig von der Nationalität. Gründe seien niedrige Löhne, Teilzeitarbeit und niedrige Sozialleistungen, so die Kovorsitzende der Linkspartei. VdK-Präsidentin Verena Bentele unterstrich, dass Bildungspolitik kein Ersatz für Sozialpolitik ist. »Wenn man das eine fördert, muss man das andere nicht lassen.«