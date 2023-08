IMAGO/Sven Eckelkamp Ein Produkt des militärisch-industriellen Komplexes: System RABE der Bundeswehr (Augustdorf, 9.8.2023)

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP will wegen des Ukraine-Kriegs die Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung aufheben und stellt damit die hart erkämpften Zivilklauseln an den Universitäten im Gastbeitrag in der FAZ in Frage. Was sagen Sie dazu?

Die Zivilklauselbewegung war immer Teil der Friedensbewegung, somit mit militaristischen Angriffen konfrontiert. Die Erfolge der Zivilklauseln – ab 1986 in Bremen und in der Folge an mehr als 70 Universitäten – entstanden, weil es dort ein Bewusstsein dafür gibt, dass die Wissenschaft darüber verfügen will, was mit eigenen Forschungsergebnissen passiert. Deshalb gibt es diese Klauseln mit dem Kernsatz »Forschung und Entwicklung, Lehre und Studium an der Universität sind ausschließlich friedlichen Zielen verpflichtet und sollen zivile Zwecke erfüllen«. Mit jahrzehntelanger neoliberaler Durchökonomisierung der Hochschulen wurde dieses Bewusstsein zurückgedrängt. Wir aber knüpfen an die einst starke friedens- und bildungspolitische Bewegung an, um so dem drastischen »Zeitenwende«-Militarismus der Bundesregierung und deren Aufrüstungsplänen zu begegnen, von dem nur die Rüstungsmonopole profitieren. Wir fordern, weitere solcher Klauseln zu schaffen und bestehende zu verfestigen. Jetzt erst recht!

Können diese Klauseln einfach wieder abgeschafft werden?

Die Klausel ist eine Selbstverpflichtung der Universität. Sie ist Ausdruck der Autonomie der Hochschule, so dass es zumindest noch den Schein der Selbstverwaltung einer demokratischen Institution gibt. Im Senat, dem höchsten beschlussfassenden Organ, worin auch Studierendenvertreter sitzen, konnte ein Kräfteverhältnis geschaffen werden, das deren Durchsetzung ermöglichte. Deshalb kann eine Forschungsministerin nicht einfach daherkommen und eine Zivilklausel von oben abschaffen wollen. Bildung ist auch Ländersache. All das wissen Friedrich Merz von der CDU und auch Stark-Watzinger von der FDP. Ziel der militaristisch argumentierenden »Zeitenwende«-Politiker ist es, Stimmung zu machen, um ein neues Kräfteverhältnis an den Universitäten in ihrem Sinn zu schaffen: Die Klauseln müssten überdacht werden. Dem stehen wir im Weg. Allgemeine Studierendenausschüsse, Fachschaftsräte und Gremien sind am Campus aktiv, um den öffentlichen Diskurs dagegen anzufachen.

Was halten Sie von der Aussage der Ministerin: Es gelte zu hinterfragen, dass in der Forschung »weiterhin das Bild einer moralisch überlegenen zivilen Forschung und einer moralisch weniger vertretbaren militärischen Forschung weit verbreitet« sei?

Diese Aussage ist geschichtsrevisionistisch. Bei der Zivilklausel geht es nicht um Moral, sie ist Ausdruck einer historischen Verantwortung nach dem deutschen Faschismus. Die Wissenschaften spielten eine wesentliche Rolle beim Entstehen der zwei barbarischen Weltkriege, sowie im Fall der Erfindung der Atombombe. Unreflektierte Einbindung für staatliche Zwecke kritisieren wir. Die Zivilklausel steht dafür, dass wir aktuellen globalen Krisen mit zivilen Lösungen begegnen wollen. Wir stehen für fortschrittlichen Internationalismus.

Stark-Watzinger meint, die Grenzen zwischen beiden Forschungsbereichen würden mit zunehmenden technologischen Fortschritt immer stärker verschwimmen.

Es ist Unsinn, dass militärische und zivile Forschung quasi naturgegeben ineinanderlaufen würden. Dahinter steht ein konkretes Interesse herrschender nationalistischer Machteliten. Setzen die sich durch, drohen uns Verhältnisse wie in den USA, wo der militärisch-industrielle Komplex die Forschung weitgehend bestimmt. Die Ministerin macht keinen Hehl daraus, dass das für sie Traumverhältnisse sind.

Wie werten Sie deren Drängen, bei Forschungskooperationen mit China stärker darauf zu achten, dass deutsche Sicherheitsinteressen gewahrt werden?

Damit reiht sie sich in den »Zeitenwende«-Geist mit Weltmachtanspruch Deutschlands ein. Als Bildungsministerin sollte sie sich für die Interessen der Schüler und Studierenden im kaputt gesparten Bildungssystem einsetzen, statt die Feindbilder Russland und China in den Wissenschaftsbetrieb hineinzutragen. Wissenschaftskooperationen sind gelebte Völkerverständigung. Dafür kämpfen wir.