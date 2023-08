Mohssen Assanimoghaddam/dpa In der Pleite haben Beschäftigte meist Pech gehabt. Das BAG hat das nochmals bestätigt

Im Fall einer Insolvenz kann Beschäftigten leichter gekündigt werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt vergangene Woche entschieden. In dem verhandelten Fall ging es um einen schwerbehinderten Beschäftigten aus einem Unternehmen der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen. Am 1. März 2020 war für den Betrieb, in dem er arbeitete, das Insolvenzverfahren eröffnet worden, wie epd vergangenen Donnerstag berichtete. Der zuständige Insolvenzverwalter konstatierte drei Monate später im Gläubigerausschuss, dass es keinen Kaufinteressenten für das Unternehmen gebe, woraufhin er mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und Sozialplan vereinbarte. Danach war die Stilllegung des insolventen Betriebes zum 31. Mai 2021 vorgesehen. Damit verbunden waren auch Kündigungen zum selben Termin, wovon der schwerbehinderte Angestellte betroffen war.

Nachdem jedoch Teile des Unternehmens im Februar 2021 an einen der vormaligen Hauptkunden verkauft werden konnten, klagte der betroffene Mann gegen seine Kündigung. Die müsse unwirksam sein, da sie »auf Vorrat« ausgesprochen worden sei. Der Teilverkauf belege jedoch, dass nie eine endgültige Stilllegungsabsicht bestanden habe. Das nordrhein-westfälische Landesarbeitsgericht in Hamm gab dem Beschäftigten recht, womit er ein Recht auf weitere Anstellung im Betrieb gehabt hätte. Der Insolvenzverwalter legte allerdings vor dem Bundesarbeitsgericht Revision gegen diese Entscheidung ein. Die Richter des 6. Senats am Erfurter Bundesarbeitsgericht argumentierten nun, die Kündigung sei wegen »dringender betrieblicher Erfordernisse« gerechtfertigt gewesen. Grundsätzlich seien Fälle denkbar, in denen bei einem vorgesehenen Verkauf eines insolventen Unternehmens eine Kündigung unwirksam sein könne. Im Fall des nordrhein-westfälischen Stahlbetriebes habe der Insolvenzverwalter jedoch glaubhaft machen können, dass er zum Zeitpunkt der Kündigung des Beschäftigten das Unternehmen komplett habe stilllegen wollen. Deshalb sei die Kündigung wegen der Vermutung, sie sei wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nötig gewesen, in diesem Fall wirksam (Aktenzeichen: 6 AZR 56/23).

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Bundesarbeitsgericht schon vergleichbar entschieden. Damals ging es um die Grundsatzfrage eines Wiedereinstellungsanspruches nach einer betriebsbedingten Kündigung, wenn nachträglich etwa durch einen Betriebsübergang auf einen anderen Unternehmensinhaber ein neuerlicher Beschäftigungsbedarf entstehe, wie die Fachanwälte Buchalik und Brömmekamp auf ihrer Webseite ausführen. In diesen Fällen existiere laut Rechtsprechung ein »Wiedereinstellungsanspruch als Richterrecht«. Doch in der Insolvenz gelte das eben nicht, wie das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 25. Februar 2022 (Aktenzeichen: 6 AZR 224/21) entschieden habe. Schon bei dieser Entscheidung argumentierten die Richter ähnlich wie im jüngsten konkreten Fall aus Nordrhein-Westfalen: Habe der Insolvenzverwalter bzw. der das Verfahren selbst verwaltende Eigentümer wirksam Kündigungen ausgesprochen, blieben diese weiter gültig, auch wenn es später zu einem Betriebsübergang komme. Es bestehe »kein zukunftsgerichteter Wiedereinstellungsanspruch«.

Schlechte Aussichten für viele Beschäftigte, denn die Zahl der Insolvenzen ist hoch und könnte noch weiter steigen. So beantragten im Juli fast ein Viertel (23,8 Prozent) mehr Firmen Regelinsolvenzverfahren als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am 11. August nach vorläufigen Angaben in Wiesbaden mitteilte. Schon im Juni gab es einen Anstieg um 13,9 Prozent; im Mai einen um 19 Prozent. Neben auslaufenden Sonderregelungen während der Pandemie und der Rückzahlung von »Coronahilfen« drückten die gestiegenen Kosten für Energie und Materialien sowie gewachsene Kreditkosten infolge des Zinsanstiegs auf die Bilanzen. Die sinkende Kaufkraft der Verbraucher trug ihr übriges bei. So steigt die Anzahl der Firmeninsolvenzen bereits seit August 2022 wieder kontinuierlich.