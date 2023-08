IMAGO/United Archives Entertainment Entspannt über die Grenze: Fred Frith (1990)

Der von Mitarbeitern befürchtete und von ihren Chefs beim Bayerischen Rundfunk offensichtlich geplante Kahlschlag im Programm von Bayern 2 stößt auf Widerstand von unerwarteter Seite. Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) hat in der Münchner Abendzeitung die Reformer beim BR zurückgepfiffen, die eine ganze Reihe Sendungen abschaffen wollen, darunter das Büchermagazin »Diwan«, die »Kulturwelt« und die Hörspielreihe »Radiotexte«. Das lässt sich aus einem Entwurf des neuen Programmschemas herauslesen, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt (junge Welt berichtete). Die geplanten Streichungen müssten noch einmal diskutiert werden, verlangt Blume kraft seiner Wassersuppe. »Kulturelle Einsprengsel in einem rein auf Unterhaltung getrimmten Programm halte ich für den falschen Weg.« Literatur- und Kultursendungen seien kein zentraler Kostenfaktor, anders als der Kauf teurer Übertragungsrechte. Der öffentliche Einspruch des Kunstministers dürfte bei den im Umgang mit der CSU geübten Bayern-2-Mitarbeitern die Hoffnung wecken, dass die drohende Planierung ihres vielfältigen Programms noch abgewendet wird. Schließlich hat sich die Trennung von Staatspartei und Rundfunk in Bayern noch nicht durchgesetzt.

Diese Woche im Radio: Im »Kabarettsommer« auf WDR 5 hören wir das aktuelle der konsequent durchnummerierten Programme von Pigor & Eichhorn, »Volumen X«, aufgenommen im Dezember im Wiener Kabarett Niedermair (Di. und Mi., 22.04 Uhr). Der Franzose André Breton war ein Fachmann für unmögliche Liebschaften. Er verlor sich vor hundert Jahren in den Verrücktheiten einer jungen Hure und collagierte diese 1928 im Roman »Nadja« – Stoff für ein »Salzburger Nachtstudio« über »Verrücktheit als Pose« (Mi., 21 Uhr, Ö 1). Der umtriebige Jan lebt in einer WG mit dem Flüchtling Karim, bis beide eines Tages auf offener Straße von vermummten Polizisten überfallen und verschleppt werden. Die ganze Geschichte erzählt das sechsteilige Feature »Mein Freund, der Terrorist« (ab Do., 20.30 Uhr, DLF). Mit den eigenen Improvisationen aus dem 30 Jahre alten Filmprojekt »Step Across the Border« gejammt hat der Multiinstrumentalist Fred Frith im »Hörspielartmix: Cut up the border« (BR/DLF Kultur 2019, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Gleich 40 Musiker und ein Dutzend Kollektive jammen von Freitag bis 2. September beim ersten »Grazer Impro Fest«, die Kollegen des lokalen Freien Radios senden Mitschnitte (Sa., 11 Uhr, So., 15 Uhr und Mo., 12 Uhr, Radio Helsinki Graz).

Aus den »Archivschätzen« hat HR 2 Kultur eine Zugreisereportage mit dem Tauern-Express »Von Oostende bis Belgrad« aus dem Jahr 1958 herausgeholt. Warum? Weil sie von Georg Stefan Troller ist (Sa., 14 Uhr). In »Mikado« hört das anspruchsvolle Kind den verstorbenen westdeutschen Märchenonkel Hans Paetsch mit »Die Lachprinzessin« aus der Feder des schottischen Romanciers George MacDonald (1824–1905), der gerne mit Lewis Carroll Tee trank und J. R. R. Tolkien auf Ideen brachte (So., 7.04 Uhr, NDR Kultur). Das Wochenende endet mit Mozarts »Così fan tutte«, aufgeführt im Juli beim Festival d’Aix-en-Provence vom Balthasar-Neumann-Orchester und Ensemble (So., 20 Uhr, auf fast allen ARD-Kultur­wellen). Und am Montag beginnt Jutta Hoffmann mit der zehnteiligen Lesung aus Hans Falladas »Kleiner Mann – was nun?«. Hoffmann hat 1967 in der DDR-Fernsehfassung des Romans des kleinen Mannes »Lämmchen« gespielt (MDR 2006, ab Mo. zu den üblichen Lesungszeiten auf fast allen ARD-Kulturwellen, auf Bayern 2 schon So., 12.30 Uhr).