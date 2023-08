IMAGO/Future Image Stumpf ist Trumpf: John Tardy auf der Bühne

Sag noch mal deinen Namen! Nee, du stehst nicht auf der Gästeliste.

Jonas Conradt vom Hotel 666 wollte mich draufsetzen.

Ach, Jonas, der verspricht viel, wenn der Tag lang ist. Gib so ’nem Fitti ein bisschen Macht … Ah, da kommt er ja schon.

Habe ich dich vergessen? Ich klär’ das, kein Problem! Trag den Mann mal dazu, er schreibt dann, dass Terror und Obituary am besten gleich aufhören sollten, Musik zu machen.

Dann kommt der hier nicht rein!

Spaaaß.

*

Hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Angeblich mehr Zahlende als bei Tankard neulich.

Und ein paar ohne Haare.

Ich muss ganz ehrlich sagen, Hardcore ist nicht so mein Ding, aber da sind welche wegen Terror da.

It’s a great pleasure for us to play in Braunschweig tonight. Thanks for your invitation. Let’s get rowdy!

Ich gehe mal nach vorn, da scheint’s zur Sache zu gehen.

There’s only one guy on stage, yet. Come on stage! Let’s get rowdy.

Haste dir weh getan?

Klar.

Kann ich helfen?

Nee, nee.

*

Ich bin ja kein großer Hardcore-Fan, aber Terror hatten den Laden im Griff.

Wollt ihr noch eins?

Scheißt der Papst in den Wald?

Ich hol’ mal ’ne Runde.

Sorry, man kann hier nicht mit Karte bezahlen. Ich hab’ kein Bargeld einstecken.

Was denn? Erst kein Eintritt bezahlen und dann nicht mal Bier kaufen? Du bist so ’ne richtige Umsatzbremse.

Dann gehe ich jetzt los.

Sorry, das sieht jetzt so aus, als ob ich das nur gefragt hätte, damit ihr mir …

Um-satz-bremse!

*

Kuck mal, wir haben vorhin ein Selfie mit John Tardy gemacht. Der rannte hier draußen rum. Guter Typ.

Ich habe Orbituary erst neulich mit Prong gesehen, vor Corona.

Live sind die immer ’ne Bank!

Oh, machen die schon weiter?

Habe ich auch gerade gedacht. Früher konnte es nicht schnell genug gehen, und jetzt will man lieber noch in Ruhe austrinken. Wir werden alt.

Die Gitarren klingen so muffig, als würde man sie zwei Meter unter der Erde spielen. Die kommen direkt aus dem Grab, Alter.

Stumpf ist Trumpf.

Schmeckt doch!

Einfache Riffs, aber wirkungsvoll.

Ganz so fertig wie früher klingt Tardy aber nicht mehr.

Ja, schade.

Immerhin hat er jetzt richtige Texte. Bei »Slowly We Rot« und »Cause Of Death« war das ja nur gegrowlter Quatsch.

Plumperquatsch.

Die »Cause Of Death« war trotzdem geil.

Klassiker, würde ich sagen!

We’ve got a new single out – »The Wrong Time«!

Wenn ich eine Harley hätte und in den USA rumcruisen würde, Route 666 und so weiter, das wäre genau der passende Soundtrack dazu.

Ja, und dann tut sich direkt vor dir die Erde auf, und du fährst zur Hölle.

Richtig sooo.

Mich stören die langen Pausen zwischen den Songs. Wie bei Slayer. Da fängste immer wieder bei null an.

Reden ist nicht Tardys Ding.

Singen auch nicht, har.

Bevor er dummes Zeug erzählt, lässt er es lieber.

Now we go back to the »Cause Of Death« album.

Wird aber auch Zeit.

Ist voller geworden hier vorne. Die meisten sind doch wegen Obituary hier.

Sag’ ich doch, live immer ’ne Bank.

Wat denn, gehen die schon runter?

*

Willste noch ’n kühles Bier?

Nee, lass mal, ich muss morgen früh raus.

Okayyy? Schreibste was?

Weiß ich noch nicht, was willsten schon darüber schreiben? Live immer ’ne Bank?

Rückfälliiiiiig.

Mensch, ich wollte doch keins mehr. Na egal, danke!

Ich kenne meine Schweine am Gang. Prost!

21.30 Uhr angefangen, pünktlich 22.40 Uhr aufgehört.

Genau 70 Minuten.

Amis halt!

Und? Wie fandste’s?

Geijel!

Mir waren das zu wenig alte Sachen.

Die neue ist aber auch klasse.

»Dying Of Everything« war das erste Album, das ich mir in diesem Jahr gekauft habe.

Mal ehrlich, ich bin kein großer Hardcore-Fan, aber von Terror hole ich mir mal die letzten Alben.

Kommst du Mittwoch auch zu Agnostic Front?

Nee, da ist mir die Stimmung zu aggro.

*

Braunschweig!!! Ich kannte euch nicht, aber das war unglaublich!! … Könnte die beste Show auf dieser Tour für uns gewesen sein bis dahin!! Festivals sind groß und aufregend, aber es sind diese Shows, die den Bandmitgliedern so viel bedeuten. Wir mögen es gern ganz nah dran und persönlich, und hoffen, dass ihr es ebenfalls genossen habt gestern abend!!