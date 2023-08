Patrick Pleul/dpa Die Regierung weist beim Schutz von Saisonarbeitern auf Beratungsangebote oder die Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Insbesondere mit Eigenlob glänzte die Ampel bei der Weiterentwicklung des sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Juni. Nicht weniger als eine »Weichenstellung für die wirtschaftliche Zukunft« habe die Regierung geschaffen, hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefreut. Im Gesetz findet sich auch eine Regelung zu Saisonarbeit: Diese »kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung« von Personen aus sogenannten Drittländern, gemeint ist das Nicht-EU-Ausland, soll demnach ab März 2024 möglich sein. Doch wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion, die junge Welt am Montag vorlag, hervorgeht, ist in dieser neuen Regelung zu Saisonarbeit das Risiko verschärfter Ausbeutung keinesfalls ausgeräumt.

Mit der Regelung werde für Arbeitskräfte »unabhängig von einer Qualifikation ein Arbeitsmarktzugang eingeführt«, heißt es im Ende März verabschiedeten Regierungsentwurf. Demnach sollen Personen aus sogenannten Drittstaaten in einem Zeitraum von zwölf Monaten »bei tarifgebundenen Arbeitgebern und in Branchen, in denen ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag gilt«, acht Monate beschäftigt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung »regelmäßig mindestens 30 Stunden wöchentlich« beträgt und sozialversicherungspflichtig ist. Die Ampel verspricht sich jährlich bis zu 30.000 »kurzzeitig kontingentierte Beschäftigte«.

Die Regierung erklärt in ihrer Antwort, die bisherige Regelung für Saisonarbeit gelte für »kurzzeitig kontingentierte Beschäftigte« nicht. Dennoch sieht die Regelung vor, dass Kosten für Verpflegung und Unterkunft für Saisonbeschäftigte mittels einer vertraglichen Ausnahmeregelung vom Mindestlohn abgezogen werden können. Wie das Büro der Linke-Abgeordneten Susanne Ferschl in einer Auswertung moniert, verweist die Bundesregierung mehr als einmal auf das Beratungsnetzwerk »Faire Integration«. Bei der Information zu oder Durchsetzung von Rechten der Beschäftigten auf das Beratungsangebot zu verweisen, werde dem Schutz vor illegalen Praktiken durch Unternehmen demnach »nicht gerecht«. Denn bei »Faire Integration« handele es sich um ein Beratungsangebot, »keine Kontrollbehörde oder Anwaltskanzlei«. Zudem würden Unternehmen ab 2026, also rund zwei Jahre nach Beginn der Regelung, überhaupt erst verpflichtet, auf die Beratung des Netzwerks zu verweisen.

Während viele Verwaltungs- sowie Umsetzungsfragen der neuen Regelung weiterhin offen blieben, weiche die Regierung in ihrer Antwort der Problematik privater Vermittlungsagenturen aus. Doch sorgten gerade diese mit »undurchsichtigen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten« in der Praxis »zu massiven Arbeitsrechtsverletzungen und verschiedenen Strategien des Lohndumpings«, wie es in einer im Juni veröffentlichten Studie des Sachverständigenrates für Integration und Migration heißt. Es reiche nicht aus, an die »kurzzeitig kontingentierte Beschäftigung« »die Etiketten Tarifbindung und Sozialversicherungspflicht zu kleben« erklärte Anfrageinitiatorin und Fraktionsvize Ferschl. Beschäftigte aus »Drittländern« müssten »konsequent vor Ausbeutung geschützt werden und dürfen bei der Durchsetzung ihrer Rechte nicht alleine gelassen werden«.