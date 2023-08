Henning Kaiser/dpa

Vergangene Woche wurde die Verwaltungsgebührenordnung durch Innenminister Herbert Reul (CDU) geändert. Was genau ist die Neuerung in bezug auf Versammlungen?

In dieser Verordnung des Innenministers vom achten August sind zwei Punkte bezüglich Flashmobs beziehungsweise unmittelbaren Zwangs hinzugekommen. (2.1.1.5 und 2.1.1.6) Darin wird festgelegt, dass Gebühren für Polizeieinsätze in Stundensätzen je angefangene Viertelstunde berechnet werden. Es können Summen von bis zu 50.000 Euro erhoben werden. Der sogenannte unmittelbare Zwang beschreibt die Anwendung von körperlicher Gewalt durch Polizeibeamtinnen und -beamten, um ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen. Ein aktuelles Beispiel für die Anwendung dieses unmittelbaren Zwanges war vergangene Woche bei einer politischen Aktion in Dortmund zu beobachten. Dort rissen Ordnungskräfte einem Aktivisten des Solidaritätskreis Justice4Mouhamed gewaltsam Flyer aus der Hand, da sie der Auffassung waren, sie dürften nicht am Rande eines Marktplatzes verteilt werden. Nach der neuen Gebührenordnung würde das dem Aktivisten möglicherweise auch noch in Rechnung gestellt.

Welches Interesse steckt Ihrer Meinung nach hinter dieser Verordnung?

Es ist, denke ich, leicht zu durchschauen, dass soziale Proteste durch die Androhung horrender Kosten unterdrückt werden sollen. Es geht nämlich noch weiter. Mit der Änderung soll künftig auch das, so wörtlich: »Tätigwerden der Polizei wegen einer öffentlichen Ansammlung aufgrund eines Aufrufs oder dessen Weiterverbreitung in einem sozialen Netzwerk« den angeblichen Verursachern in Rechnung gestellt werden. Die Weiterverbreitung reicht schon, »wenn die Ansammlung die öffentliche Sicherheit oder Ordnung beeinträchtigt«. Und wer das entscheidet, ist ja nun auch klar. Die Botschaft dahinter ist eindeutig. Herbert Reul wünscht sich Friedhofsruhe statt einer lebendigen Zivilgesellschaft.

Welche Protestformen fallen denn unter die Verwaltungsgebührenordnung?

Es fallen alle Protestformen darunter. Egal ob Standkundgebungen, Mahnwachen, Demonstrationen, Aktionen des zivilen Ungehorsams, politisches Straßentheater oder anderes. Politische Proteste haben doch immer das Anliegen, für öffentliche Aufmerksamkeit zu sorgen. Dadurch können sich Menschen oder eben auch Behörden gestört fühlen, etwa weil sie dort kritisiert und konfrontiert werden, wo sie auftreten. Vielleicht fürchtet Herr Reul, es könnte aufgrund der unsozialen Politik zukünftig stärkere Proteste gegen die Landesregierung geben. Vielleicht ist es eine Art bürokratischer Präventivschlag gegen die sozialen Bewegungen im allgemeinen und die Klimabewegung im besonderen. Die Nähe der Landesregierungen zum Energiekonzern RWE ist hinreichend bekannt. Klar ist auch, dass von jeder Demonstration kleinere Störungen ausgehen, etwa des Straßenverkehrs. Ab wann ist das dann strafbar? Durch die hohen Gebühren sollen die Menschen davon abgehalten werden, für ihre politische Meinung auf die Straße zu gehen.

Wie reagiert der grüne Koalitionspartner auf diese Verordnung?

Die Gebührenordnung wurde sogar vor der Anhörung zu einem Antrag der FDP-Fraktion geändert. Hier zeigt sich für uns, dass Schwarz-Grün offenbar sogar die neoliberalen FDP-Vorschläge auf der rechten Spur überholen will. Herbert Reul agiert wie immer als harter Law & Order-Politiker und die Grünen widersprechen nicht. Auch wenn die Rechtsverordnung nicht im Landtag zustimmungspflichtig ist, hätten zumindest die Die Grünen im Kabinett ihr Veto einlegen müssen. Hier wurde entweder gepennt – oder die Reul’sche Innenpolitik in der Hoffnung durchgewunken, es merkt keiner.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir können nur alle sozialen Initiativen und Bewegungen zum Protest aufrufen. Alle politischen und juristischen Mittel sollten ausgeschöpft werden, um die Neuerung der Verwaltungsgebührenordnung wieder zu kippen. Es ist ein erneuter Angriff auf die politischen Grundrechte von Versammlungsfreiheit und freier Meinungsäußerung, die wir uns nicht gefallen lassen sollten.