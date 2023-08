Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba schreibt Renate Fausten über Kuba nach den Wahlen. Trotz heftiger, »aus dem Ausland geführter Kampagnen zur Stimmenthaltung und der wahrhaftig schwierigen wirtschaftlichen Lage« habe sich eine große Mehrheit der Bevölkerung an den Delegiertenwahlen für die Gemeindeparlamente und der Wahl der Abgeordneten der Nationalversammlung beteiligt. Peter Knappe informiert über die Details des kubanischen Wahlsystems, das nur Personen und keine Parteien zur Wahl zulässt, und über die Ergebnisse. Demnach lag die Wahlbeteiligung bei knapp 76 Prozent, rund zehn Prozent der abgegebenen Stimmzettel waren leer oder ungültig. Von den gewählten 470 Abgeordneten der Nationalversammlung sind 93 jünger als 35 Jahre. Tobias Kriele schreibt darüber, wie Contras sich in die Kritik an dem Infrastrukturprojekt »Tren Maya« in Mexiko einschalten, nachdem bekanntwurde, dass der Schotter für die Eisenbahntrasse aus Kuba kommt. Dokumentiert wird ein kritischer Diskussionsbeitrag der Journalistin und Professorin Karima Oliva zur Lage des kubanischen Sozialismus. Darin heißt es: »Wir erleben derzeit ein Bekenntnis zu einem politischen Konsens, der sich als Loyalität gegenüber der Regierung und nicht unbedingt gegenüber dem Sozialismus, als nationalistisch und nicht unbedingt kommunistisch versteht.« (jW)

Cuba Libre, Nr. 3/2023 ­(Juli–September), 54 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba e. V., Maybachstr. 159, 50670 Köln, ­E-Mail: info@fgbrdkuba.de

Der Funke

In der trotzkistischen Zeitschrift Der Funke plädiert Laura Eisner für ein »revolutionäres Programm im DGB«. Lukas Kutschera schreibt über die »zweite rosa Welle« in Lateinamerika. Die derzeitigen linken Regierungen setzten überwiegend »auf Kollaboration mit den Kapitalisten« und entfremdeten sich so von ihrer Wählerschaft. Grund sei, dass die materiellen Bedingungen für Zugeständnisse an die Arbeiterklasse anders als bei der ersten Welle linker Regierungen nach 1998 nicht mehr gegeben seien: »Heute sind die Regierungen der ›rosa Welle‹ von Anfang mit einer tiefen, weltweiten Wirtschaftskrise konfrontiert.« Eine anonyme Beschäftigte der Kette »Bio Company« berichtet über die dortigen Arbeitsbedingungen. (jW)

Der Funke, Nr. 4/2023, 19 Seiten, 2 Euro, Bezug: Der Funke e. V., Postfach 2112, 65011 Wiesbaden, E- Mail: redaktion@derfunke.de