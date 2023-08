IMAGO/VCG Jugendliche Teilnehmer eines Designwettbewerbes für Roboter in Beijing (17.8.2023)

Es ist nur ein kleines Buch – »ein hellblaues Bändchen«, sagt der Untertitel –, aber ein ziemlich großer Wurf: Michael Bries »Chinas Sozialismus neu entdecken«. Auf 174 Seiten bietet der Autor eine auf viele Quellen gestützte, sorgfältig komponierte Sicht auf die Volksrepublik China, die gut geeignet ist, dem Anschwellen der mainstreamigen Feindbildproduktion marxistisch Fundiertes entgegenzusetzen.

Brie will – an die chinesische Fabel vom Frosch im Brunnen anknüpfend, der mit seiner Bitte, bei ihm einzuziehen, bei der Meeresschildkröte scheitert, weil die das winzige Stück Himmel, das man von da unten noch zu sehen bekommt, einfach zu klein findet – heraus aus der Froschperspektive, von der er den »westlichen Blick auf China, auch den vieler Linker«, geprägt sieht. Er wirbt dafür, die »chinesische – und nicht nur chinesische – Sicht« ernst zu nehmen, wonach »der Westen die fundamentale Öffnung der Welt hin zu einer multipolaren Ordnung mit sehr unterschiedlichen Entwicklungspfaden noch nicht akzeptiert« habe.

Als »allererste Grundvoraussetzung für jedes sinnvolle Verhältnis zu China« sieht er die Anerkenntnis, »dass die Führung der Volksrepublik Werte vertritt, die Berührungspunkte mit Werten haben, die auch in vielen anderen Gesellschaften, darunter westlichen, geteilt werden«, weshalb »die normativen Differenzen« weder »verabsolutiert« noch »zu Gut und Böse aufgeladen« werden sollten. Es seien dies »Differenzen im gemeinsamen Spektrum von Zivilisationen«, und er – Brie – werde deshalb »die Dokumente der KPCh als Ausdruck einer wertebasierten Ideologie im Sinne eines kollektiv organisierten Bewusstseins ernst nehmen«.

Dieses Ernstnehmen trägt das Buch. Auch bei dem aufregenden Gedanken, wonach die KPCh »viele Doktrinen des sowjetischen Erbes über Bord geworfen«, jedoch »die wichtigste institutionelle Erfindung des sowjetischen Sozialismus, die leninistische Partei, in ihrer chinesischen Prägung bewahrt und unter den Bedingungen von Reform und Öffnung mit ihren liberalen Zügen weiterentwickelt« habe. Die leninistische Partei! In Europa so nachdrücklich »überwunden«, dass am Ende auch die linken »Überwinder« selbst in der Diaspora gelandet sind – in China indes Gestalterin der aufsehenerregenden Rückkehr Chinas in die Weltmachtrolle.

In den Kapiteln »Die KPCh als kommunistischer Kaiser: Neugründung und sozialistische Transformation Chinas« und »Chinas Transformation als Hegemonisierung der Gesellschaft durch die Kommunistische Partei« ist ein starker Eindruck von der Komplexität dieses Prozesses zu gewinnen. Im Kapitel »Sozialismus oder Staatskapitalismus?« schreibt Brie die berühmte Lenin-Formel vom Kommunismus als Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes fort: »Sozialismus chinesischer Prägung«, meint er, sei »Führung durch die KPCh plus Wiederaufstieg Chinas mit allen dazu erforderlichen Mitteln«.

Und wie verhält es sich da mit Problemfeldern wie dem Umgang mit der uigurischen Bevölkerung in der Provinz Xinjiang? Brie versucht, »einen Rahmen zu skizzieren, der helfen kann«, die Diskussion »auf ein sachliches Format zurückzuführen«. Dazu gehört für ihn der Verweis auf das unverhohlene Interesse der USA am »Schüren ethnischer Spannungen bis hin zu Sezessionsbewegungen« ebenso wie die auf Arbeiten von Björn Alpermann und Norman Paech gestützte Überlegung, wonach vom Westen mit Blick auf China eine »so weite Fassung des Begriffs Genozid vorgenommen« wird, »dass damit alle Prozesse der Modernisierung und Integration in ein Staatsvolk als Völkermord stigmatisiert werden«. Wie vielfach im Buch verweist Brie zudem auch an dieser Stelle auf die in China selbst stattfindenden Debatten, Umsteuerungen und Reformen.

Am Ende stellt Brie die Frage, ob sich mit Chinas Aufstieg die einst von Karl Polanyi gehegte »Vision einer Epoche befriedeter regionaler Zentren«, die »in zentralen Menschheitsfragen kooperieren«, erfülle, oder ob die Welt nicht doch »durch eine neue Blockkonfrontation und Kriege geprägt sein wird«. Und dann kommt als spannender letzter Satz ein Bezug auf den US-amerikanischen Strategen George F. Kennan. Der hatte 1946 »Anforderungen« an die USA formuliert, nämlich: »bei den Menschen in der Welt« den »Eindruck eines Landes« zu erwecken, »das weiß, was es will, das die Probleme seines inneren Lebens und die Verantwortung einer Weltmacht erfolgreich bewältigt und das eine geistige Vitalität besitzt, die in der Lage ist, sich in den großen ideologischen Strömungen der Zeit zu behaupten« – und heute nun, so Brie, sei es China, das »zumindest gegenüber vielen Ländern des Südens immer besser in der Lage zu sein« scheine, genau diese Anforderungen zu erfüllen.

Zuletzt noch ein kritischer Blick auf den Untertitel des Buches: Brie spricht von einem »spannenden Experiment«, das sie da in China betreiben. Aber gerät er damit nicht in die Falle genau dieser alten, Überlegenheit heischenden deutsch-europäischen Wortwahl, die er doch gerade bekämpfen will? Es ist vertrackt: Sie unternehmen dort also ein »Experiment« – und was machen dann eigentlich »wir«?