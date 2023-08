Nachschlag: Mal was anderes

imago/Bernd Müller Schick vs. klobig: Deutsche Meisterschale von Elisabeth Treskow neben dem DFB-Pokal von Wilhelm Nagel

Einmal im Jahr feiert ganz Fußballdeutschland das Werk einer Frau. Denn die Silberschüssel, die Saison für Saison in München in die Höhe gestreckt wird, stammt von der Goldschmiedin Elisabeth Treskow, die vor 125 Jahren geboren wurde und deshalb im Deutschlandfunk ein »Kalenderblatt« spendiert bekommt. Das bietet noch einiges mehr an gar nicht so unnützem Wissen für den nächsten Quizabend. So kam Treskwo etwa nur ins Spiel, weil der etwas unhandliche DFB-Pokal mit der »kranzwerfenden Victoria«, der ab 1903 den deutschen Fußballmeistern in die verschwitzten Finger gedrückt wurde, je nach Überlieferung, zu Kriegsende entweder unter einem Kohlehaufen oder in einem Verbandstresor in Ostberlin verschwand. Dass man die Anfertigung der Ersatztrophäe des beliebtesten Männersportes einer Frau anvertraute, lag daran, dass sie schlicht die Beste war. Die Antikenkennerin hatte die etruskische Granulation wiederbelebt. Statt immer nur Schmuck für die Krupps und Baedekers dieser Welt auch mal etwas für die Massen herzustellen, dürfte ihr eine willkommene Abwechslung gewesen sein. (pm)