Er ist erst seit drei Jahren Scharfschütze, doch »niemand schießt so gut wie ich«. Dieses Ich gibt Ratschläge: »Das Gewehr muss zu einem Teil des eigenen Körpers werden, seine Verlängerung.« Es sieht sich als »großen Künstler«, der dem Leser nie verrät, wer er ist. Der Roman des französischen Autors Mathias Énard »Der perfekte Schuss« erschien schon vor 20 Jahren und wurde erst jetzt ins Deutsche übersetzt (von Sabine Müller). Es ist sachlich und damit grausam, schwer erträglich. Wenn junge Männer (und Frauen) sich freiwillig melden, um diese »Arbeit« – wie der Ich-Erzähler sie nennt – zu verrichten, könnte dieser Text sie abschrecken. Oder etwa animieren, dieses emotionslose und mit Engagement betriebene Handwerk zu verrichten? Als Vorlage für Bundeswehr-Soldaten, die Helden werden wollen?

Er ist der Held der Dächer. Von da oben schießt er am liebsten: das Gewehr aufgestellt, durchs Zielfernrohr gesehen, er bleibt unsichtbar. Am frühen Morgen ist die beste Zeit, da ist alles noch friedlich und die Menschen unvorsichtig. Er sieht sie genau, so wie die Gesichter, in die er die Kugel lenkt. Die Stadt, in der auch er lebt, bleibt namenlos so wie das Land. Irgendwo am Mittelmeer, der Duft der Kräuter, er nimmt ihn wahr, so nebenbei. Auf wen er schießt? Es sind immer die anderen. Nein, es kommt vor, beim Nahkampf in den Bergen, im Halbdunkel, dass er Kameraden trifft. Kein Problem. Was er tut, hat keine Folgen für ihn. Er denkt sogar daran, seinen Freund Zak zu töten, weil er diesen gedemütigt hat und nun Rache erwartet. Der Sniper definiert sich nur durch das Schießen. Wenn ihn jemand stört, will er ihn umbringen – auch Menschen aus seiner engeren Umgebung, Zivilisten.

Er lebt mit seiner Mutter zusammen, die seit Anfang des Krieges »immer dementer« wird. Ein junges Mädchen, Myrna, erst 15, soll sie pflegen. Ihr Vater ist vor kurzem von einem Mörser »weggepustet« worden, sie lebt bei einer Tante und zieht in die Wohnung des Scharfschützen. Er betrachtet sie beim Schlafen durch einen Spalt der Jalousie vom Balkon aus. Es ist eine der Parallelitäten im Buch, dieses Beobachten, unbemerkt – hier nicht durch ein Visier und Fernglas. Myrna ist schweigsam, was ihm gefällt. Erst ganz zum Schluss wagt sie, Fragen zu stellen über den Sinn des Krieges. Dann sagt sie: »Es sind Leute wie du, die diesen Krieg machen.« Er: »Du meinst, die in ihm kämpfen. Es sind die, gegen die wir kämpfen, die diesen Krieg wollten.« Er denkt: Sie war eben noch ein Kind, sie begriff nichts. Da ist sie schon 16.

Seine Prämisse: »Krieg muss geordnet geführt werden, wenn man ihn gewinnen will.« Aber: »Der Krieg war überall, und irgend jemand musste ihn führen.« Kamerad oder Feind, das ist die Frage. Dieser Typ hatte ihn wohl für einen »Verbündeten« gehalten im Dunkeln, da »ich von seiner Seite kam«, so überrumpelt, »dass ich mein Gewehr fallen ließ«. Er muss nach dem Messer greifen. Minutiös wird beschrieben, wie unhygienisch und blutig der Krieg sein kann, wenn der Held mit dieser Waffe zu kämpfen gezwungen ist – ohne sein geliebtes Gewehr.

Seine Arbeit ist es zu schießen. Er tut es auch, wenn eigentlich Waffenstillstand herrscht. Er konnte einen »schönen schwierigen Treffer landen«, von oben, ein Kopfschuss bei einem »unvorsichtigen Taxifahrer«. Es hat ihm »wieder Selbstvertrauen gegeben« – weil auch er einmal verletzt war, am Arm getroffen.

Grauenhafte Folterszenen in einer Garage. Verwundete werden aus einem Rotes-Kreuz-Wagen gejagt, wobei sich Freund Zak hervortut. Die kaum 18jährigen werden mit einem Flaschenzug malträtiert. Der Sniper denkt: »Es war zum Schieflachen, er (der Verletzte) weinte wie ein Säugling …« Eine Eisenstange auf das wunde Knie. Immerhin, der Held hat Albträume in der Nacht.

Bei einem Bombardement tröstet er Myrna und will nicht, dass die Explosionen aufhören, »er wollte, dass es für alle Zeiten so blieb«. Bei einem verschämt geraubten Kuss, ganz kurz, denkt er an die »winzige endlose Sekunde, die eine Kugel durch die Luft fliegt«. Énard ist ein Meister darin, Situationen zusammenzuführen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Die Zärtlichkeit, die sich hier zeigt, wird durch eiskalte Handlungen konterkariert, durch die Selbstbewunderung ad absurdum geführt.

Beim Duft von Minze und Thymian wartet der Sniper auf einen Krieg, »der in weite Ferne rückte, der nie ein echter Krieg war, die echte Gewalt, auf die ich Lust hatte«. Er hatte um die Versetzung zu einem Stoßtrupp gebeten. Hier konnte er als Scharfschütze fungieren, »um meine Langeweile ein wenig zu betäuben«. Am Ende des Waffenstillstands zielte er »am hellen Tag auf junge Mädchen, die aus einem Gymnasium kamen. Drei schöne Patronen, über die in allen Zeitungen gesprochen wurde.« Seine Kameraden sehen zu ihm auf wie zu einem »Standbild, mit Furcht und Respekt« – wie zu einem »Vorgesetzten«. Bei Folter und Vergewaltigung ist Zak der Täter, auch wenn das Erzähler-Ich am liebsten mitmachen würde – aus Wut oder Lust.

Mathias Énard hat viele Gespräche mit Zeitzeugen geführt, mit Tätern und Opfern von Kriegen, die rund ums Mittelmeer tobten. Diese Erzählungen, Bekenntnisse, sind auch in seine anderen Romane eingeflossen, wie in den 2008 erschienenen »Zoom«, ein innerer Monolog eines Veteranen aus dem Krieg gegen Jugoslawien. Was müssen seine Gesprächspartner Énard offenbart haben, damit er dieses Buch schreiben konnte? Der Autor lässt seinen Ich-Erzähler – besonders zum Schluss – ambivalente Gefühle bekennen. Plötzlich denkt er an »die Geister all dieser Toten, der Widerhall all dieser Schreie holt mich langsam ein«. Dann kommentiert er merkwürdig: »Die toten Blicke und die blutenden Wunden sind ebenso meine Begleiter wie das Gewehr, das Schießen.« Tote gehören zu seiner Arbeit, er nimmt sie nicht recht wahr – Kollateralschäden eben. Doch das Buch endet mit einem Tod, der selbst ihn überrascht. Und vielleicht verändert.