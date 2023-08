Das Zentrum der Welt

Hoch Zwei/Angerer/imago Ganze Tage verbrachten wir dann damit, ­Bundesligasaisons nachzu­spielen: Tipp-Kick

Es war die schönste Zeit.

Didi Hamann, Kamerad von Andreas Bernard beim FC Wacker München

»An die Kindheit denken heißt an den Fußball denken, nicht nur an die Anfänge des eigenen Spielens (…), sondern vor allem auch an die frühesten Fernsehbilder«, schreibt Andreas Bernard, Jahrgang 1969 (sämtliche Zitate im folgenden von ihm), und mir ging es genauso, es war die WM 1978, die sich mir »in vielerlei Bildern« einprägte, in Bildern vom mit »Papierfetzen übersäten Rasen« und von den tief aufgehängten Tornetzen, die sich bei einem Treffer aufbauschten, dazu das erste Panini-Album (sofern ich mich nicht täusche) mit den exotisch benamsten Nationalspielern, ziemlich lückenhaft bestückt, später nötigte ich meinen Vater in den Sommerferien in Mittelfranken des öfteren, mit mir zur Tankstelle bei Windsbach zu fahren – durchs mir ans Herz gewachsene Wernsbachtal –, um die Klebeporträts fürs BP-Gratisheft zur neuen Bundesligasaison abzustauben – bis ich mir endlich das Kicker-Sonderheft mit der ikonischen Stecktabelle leisten konnte und feierlich die zirka daumennagelkleinen Vereinswappen aus dem stabilen Karton löste.

Ungefähr zur gleichen Zeit bekamen mein Bruder Thomas und ich zu Weihnachten Tipp-Kick geschenkt. Ganze Tage verbrachten wir dann damit, Bundesliga­saisons nachzuspielen, besser: zu insze­nieren, in toto (uns gelangen bald Volley­abnahmen!). Wir kommentierten jede Kombination (Vorbilder: die »Sportschau«-Leute), unsere Torschreie erschütterten das halbe Haus. Die Partien komprimierten wir natürlich, die Resultate hielten wir sorgfältig in Schulheften fest, selbstverständlich waren es Ergebnisse nach unserem Gusto, Meister wurde stets Bayern, bisweilen nach, um den Gesetzen der Dramaturgie zu genügen, sensationellen Aufholjagden. Und knieten wir im hochsommerlichen Neuendettelsau mal nicht am »Rollfeld«, droschen wir im Hof den wohl grünen Ball stundenlang an die wackelige Teppichstange, bevorzugt an die Querlatte, bis der nachsichtigen Mutter ob des infernalischen Gescheppers der Geduldsfaden riss und wir uns auf den Feuerwehrplatz gegenüber trollten, wo wir auf Schotter weiterbolzten und dabei zielunsicher das eine oder andere Auto auf der Reuther Straße trafen.

Gleich Bernard durfte ich ab neun, zehn Jahren »vorschlafen«, wenn abends wichtige Spiele übertragen wurden. Mutter weckte mich, ich taumelte aus dem Kinderzimmer, das ich mit Thomas teilte, und über den Flur ins Wohnzimmer, in dem der Fernseher in einem Wandschrank bereits lief und mein Vater rauchend auf der Couch saß.

Welche Matches wir guckten, ist mir entfallen. Dieser Mangel bezeugt »die Unschärfen« jedes Aktes des Erinnerns, welche Bernard als »wahrhaftigen Teil eines einzelnen Fußballbewusstseins« bezeichnet. Der Mangel, offengelegt vom »tastenden, beschwörenden, manchmal entmutigten und zermürbten« Suchen in der eigenen Biographie, vom rekonstruierenden Mit-sich-selber-Sprechen, wurde durch »die neuen Beglaubigungsmaschinen« des Internets weitgehend ausgelöscht. Ins »totale Archiv des Netzes« hat man die Gehirne der Welt ausgelagert. Dort findet sich praktisch alles (rare TV-Ausschnitte, komplette Spielpläne und -ergebnislisten sämtlicher Wettbewerbe, Tabellen, Vereinskader et cetera), und die ewige Verfügbarkeit von alledem macht die Mneme zunichte, sie liquidiert das Ich in seiner Vagheit und seinem Bemühen, sich in seiner Gewordenheit wiederzufinden – und sei es äußerst unvollständig oder gar vergeblich.

Und das Kicken, das fast tägliche, mit aus Sechs- und Fünfecken zusammengesetzten Lederbällen, die man hingebungsvoll säuberte und einfettete und die trotzdem irgendwann an den Nähten aufrissen und daher allmählich die Form verloren und »sich bei Regen vollsogen und beim Kopfball einen dumpfen Schmerz verursachten«, weshalb ich Kopfbälle geflissentlich vermied.

Es gab zwei Bewegungsrichtungen. Die eine führte die Straße hoch, rechts in die Antoniter-, dann in die Ellersdorfer Straße, über einen Parkplatz, linker Hand das Fahrrad eine Treppe hochtragen, durch die Max-Planck-Straße, eine Reihenhaussiedlung, bis zur Konrad-Adenauer-Schule. Dort fand gelegentlich in der Schwimmhalle mit einem merkwürdigen Sechzehneinhalb-Meter-Becken (wer hatte das Maß ersonnen?) das Training des GSV statt, unseres Vereins, in dem alle vier Kinder Mitglieder waren und der über die Jahre durch zwei Fusionen beseitigt worden ist.

Die regulären Übungseinheiten absolvierten wir im Kurfürstenbad im historischen Zentrum von Bad Godesberg, meist fuhr ich mit dem Bus hin (Linie 13 oder 14, durch die malerische Deutschherrenstraße), direkt neben dem bildhübschen Rathaus und der filigranen Redoute, vor der ich einmal Leonid Breschnew sah (kein Scherz, ich hab’ meine Begegnung mit Leonid Breschnew im Booklet der Doppel-CD »Mit Verlaub, Herr Präsident …« beschrieben).

Gegenüber liegt die Stadthalle, in der die SPD 1959 das Godesberger Programm verabschiedet und mein Jugendheld Herbert Wehner herumgetobt hatte. Das Kurfürstenbad, ein mir lieber, ein zentraler Ort meiner Kindheit, ist seit Jahren verrammelt, es verrottet. Es gibt in Bonn so gut wie kein funktionierendes Hallenbad mehr, es gibt ja auch keine SPD mehr.

Wenn ich im Winter nach dem Training in der Konrad-Adenauer-Schule nach ­Hause radelte, bog ich manchmal links in die Kortrijkerstraße ab (das sagt mir ein Blick auf den alten Faltstadtplan), um am Sportpark Pennenfeld vorbeizukommen. Unter Flutlicht rannten sie dem Ball hinterher, sie stießen Atemwolken aus und ­riefen unverständliche Kommandos. Mich hat diese Flutlichtszenerie jedesmal ungemein berührt, ja fasziniert, sie hat mich mit einem großen Gefühl innerer Wärme erfüllt.

Einige hundert Meter hinter der Konrad-Adenauer-Schule war das Amos-Comenius-Gymnasium, auf das meine Schwester, mein großer Bruder und ich gingen. Von der Zanderstraße aus gelangte man durch einen schmalen Gang aufs Gelände. Rechts die Turnhalle, in der wir vor dem freitäglichen Zirkeltraining – eine Ergänzung zu den Ochsereien im Wasser – eine Stunde kickten (ein einziges Mal musste ich wegen einer Grippe passen, ich war untröstlich). Daneben der rote Sandplatz, auf dem wir Unterstufenturniere veranstalteten. Sie waren für mich das mit meilenweitem Abstand Bedeutsamste während meiner drei Jahre auf dem Amos (sonst hatte ich nur Ärger mit den Paukern, ich hab’ sie und meine Eltern wohl halb in den Wahnsinn getrieben). Ich stand im Tor und hielt wie der Maier Sepp. Ein Sportlehrer kriegte das mit und berief mich in eine Schulauswahl, mit der ich exakt ein Spiel bestritt, auf einem Fußballfeld in Kessenich, gegenüber vom architektonisch tatsächlich außerordentlich gelungenen Regierungsviertel, wo mit Sicherheit gerade Herbert Wehner den halben Bundestag in Grund und Boden bellte.

Die andere Bewegungsrichtung führte nach innen, ins Zentrum der Welt. Das Zentrum der Welt hatte einen winzigen Radius.

Von der Antoniterstraße bog die Honnefer Straße links ab. Links eine ausgedehnte Brache (seit langem bebaut), hinter der sich drei schneeweiße, langgestreckte Mehrfamilienhäuser staffelten. Wiederum links ab in die Straße Im Gries (alle Häuser weiß), die als Halbkreis das Zentrum der Welt in den Arm nahm. Ich geradeaus, die Honnefer Straße entlang. Rechts eine Fläche, teils halbmannshoch mit Brom­beeren bedeckt, teils mit Gemüsebeeten (seit langem gerodet, planiert und bebaut), links sechs rote Mehrfamilienhausriegel (mit jeweils zwei Straßennummern), wir wohnten im dritten, vorne, in der 21.

Hinter dem letzten, in einer leichten ­Senke, standen vier Garagenreihen, die zwei in der Mitte Rücken an Rücken. Es war der ideale Ort für Torschussexerzitien, bis die Anwohner vom blechernen Krach die Nasen voll hatten. Etwas weiter die Straße hinunter (mein Weg zur Grundschule Am Domhof, in der die Klassenlehrerin an mir verzweifelte) auf der linken Seite erneut Brombeergestrüpp, hinter der Rechtskurve ein Fahrradgeschäft, das wohl nach wie vor existiert und über dem der ägyptische Freund meines Bruders Thomas wohnte, Tarek.

Jeden Tag nach dem Mittagessen und den Schulaufgaben, an nahezu jedem Tag: Turnschuhe geschnürt, Ball unter den Arm geklemmt, raus. Raus, über die wellige Wiese, durch einen wäldchenartigen Gewächsstreifen geschlüpft, den Fußgängerweg zwischen Honnefer Straße und Im Gries hinunter, den Ball vor mir hertreibend. Die Erwartungsfreude, die aufkeimende Spiellust.

Verabredet haben wir uns so gut wie nie. Hinter dem Spielplatz, den ein Fußballjunge mit dem Arsch nicht anguckte, lag ein übler Hartplatz, eingefasst von üppigen Sträuchern und Bäumen. Rechts die Garagen, über ein paar Stufen erreichbar. Links ragten die beiden graubraun verkachelten Hochhäuser Im Gries 18 und 20 auf (in denen in jüngerer Zeit IS-Schläfer untergekommen waren, Bad Godesberg ist ohnehin zu einem Nest des religiösen Faschismus verkommen).

Der Hartplatz war das Zentrum der Welt. Hinter ihm, der Brombeerwildnis vorgelagert, erstreckte sich zwar eine Wiese, aber auf der musste man leicht bergab beziehungsweise bergauf spielen, weshalb mir mal ein hundsdummes Eigentor unterlief, und das konnte es nicht sein.

Wir waren zwischen acht und 16 Jahre alt, schätze ich – an Namen kann ich mich nicht erinnern –, mal zu viert, mal zu zwölft. Als Tore dienten uns niedrige Bänke, unter deren Sitzflächen der Ball gerade so hindurchpasste. Präzision war gefragt, der harte Flachschuss.

Da das Zentrum der Welt ein wenig gebogen war, spielten wir auf diesem Halbmond gewissermaßen um die Kurve. Einwurf (oder -schuss?), nachdem der Ball ins Grün geflogen war – ihn zu holen: scheiße.

Thomas Roth Mit Blei-, Bunt-, Filzstift und Lineal: Akribische Auswertung der Spielzeiten von Kinderhand

Mit 17 hämmerst du das Leder im Sportunterricht aus 25 Metern ans Kreuzeck eines Handballtors, allerdings zählen nun die Damen, das Bier und anderweitige interessante Substanzen. Doch als Kind waren die Ausflüge zum Hartplatz um die Ecke mein Leben, diese feierlichen, langen Stunden einer rituellen Offenheit, in der sich Sozialverhalten und Individualität zu entwickeln und zu bilden vermochten. Und wenn niemand zugegen war, spielte ich selbstvergessen Eierlappen an der Betonwand. (Bei Bernard heißt das Eiern: Der »in völlig unberechenbarem Winkel« zurückprallende Ball muss direkt genommen werden.)

Wir kannten keinen Zeitdruck und keine Kontrolle durch die Eltern. Das enorme Verdienst der vergangenen Jahre ist weiß Gott die Erdrosselung der Kindheit, die in der Züchtung eines grotesk narzisstischen Fußballs ihren Widerschein findet.

Meine Welt war in einer bestimmten Altersphase konzentrisch um den Fußball angeordnet: Der Hartplatz, um ihn herum flirrten und brummten irgendwann die Radiostimmen, dahinter breitete sich das Nichts des Universums aus, über das ich vor dem Einschlafen oft nachdachte.

In einem Interview in »Blickpunkt Sport« im BR-Fernsehen sagt Andreas Bernard, »dass das Verhältnis zum Ball der Zugang zur Welt war«. Warum das so war, schildert er in seinem Buch derart behutsam eindrücklich, dass ich nach jedem Absatz innehalten musste, innerlich zurückschweifend, mich aufs neue sammelnd, versuchend, Bilder von dieser Honnefer Straße und diesen Bäumen und diesen Sträuchern und diesen Garagen und diesem Hartplatz zu fixieren.

Bernards Zentrum der Welt lag im Süden Münchens, in einem dieser »Randbezirke des Münchner Zentrums«, in diesem unbekannten Nicht-München. Am Neuhofener Berg entdeckte er die Welt, die »Weltstadt mit Herz« existierte für ihn überhaupt nicht, es existierten höchstens »Südliche Lindwurmstraße, Sendlinger Kirche, Harras«, nein, es existierte noch weniger: »Denn meine eigene Orientierung folgte damals einem ganz anderen Bild (als jenem auf dem Stadtplan): Die Basis war jene schmale Straße, die auf der Karte zwar östlich und senkrecht verläuft, in meiner Vorstellung aber eine Grundlinie markierte, einen inneren Süden, von dem aus ich die hügeligen Wege rund um den Park erkundete.«

Und jetzt zitiere ich noch einiges, und ich hoffe, ich tue das nicht bloß für mich: »Der Sportplatz, auf dem ich das Fußballspielen gelernt habe, ist seit vielen Jahren verwaist. Niemand trifft sich mehr auf den beiden Steinfeldern, deren rötlicher Belag längst abgeblättert ist. Wenn ich heute noch an dieser Stelle vorbeikomme, in der Mitte eines weitläufigen Parks, bietet sich ein trostloses Bild. (…) Als ich auf den Steinplätzen meine ersten Spiele machte, waren sie das lebendige Zentrum des ganzen Viertels. (…) Jeden Tag nach dem Mittagessen fuhr ich mit dem Fahrrad die hügelige Strecke hinauf, bog nach rechts, wo die Bucht mit den Fußballfeldern lag, und vor der letzten Kurve, einem abschüssigen, von hohen Sträuchern umgebenen Fußgängerweg, stellte sich immer die bange Frage, ob auch genügend Spieler da sein würden. Kaum jemals wurde diese Hoffnung enttäuscht. (…) Wenn ich dann aufs Feld kam, erwartete ich den ersten Pass, das erste Dribbling mit einer Mischung aus Unsicherheit und der Hoffnung, dass ich meinem Ballgefühl schon trauen könnte. (…) Auf dem Abenteuer war anfangs ein Urgemisch des Viertels versammelt, ein Durcheinander von Trainingshosen und Jeans, T-Shirts und Trikots, Sportschuhen, Lederslippers und sogar Cowboystiefeln« – und das – und vieles andere – ist irgendwann verdampft, und nichts kam nach. Die Städte sind tot oder Kampfareale des Kapitals, der aggressiven Lebensstile, der Verelendeten und der Ethnien.

Ich glaube, dass der Fußball verschwinden wird, am Ende fast unbemerkt, wie jede weltgebundene, wie jede ding-, menschen- und topographisch verhaftete, lebendige Erfahrung. Und vielleicht erledigt die sogenannte KI rasch die Reste dessen, was wir in unseren Köpfen an Wissen und Gefühlen noch aufbewahrt haben.

*

P.S.: Andreas Bernard hatte sich beim Schreiben ein »Rechercheverbot« auferlegt. Daran gehalten hat er sich offensichtlich nicht durchgehend.

Ich fragte nach der Fertigstellung dieses Textes meinen Bruder – er ist Historiker –, ob er eventuell unsere Tipp-Kick-Aufzeichnungen archiviert habe.

Wenige Tage später erreichte mich eine Mail von ihm:

»Ich habe einige Hefte gefunden, die Überlieferung war aber nicht so üppig, wie ich’s mir vorgestellt oder erhofft hatte. (Ist etwas verlorengegangen? Weggeschmissen worden?)

Fünf Schulhefte haben sich aber immerhin erhalten. Die Beschriftung des ersten weist darauf hin, dass bereits 1979/80 mit diesen Heften angefangen wurde, dass die Vermutung, wir hätten bereits in Godesberg ein Tipp-Kick-Spiel gehabt, wohl richtig ist. Es gilt aber auch, ein wenig zu differenzieren: Angefangen haben wir – die Bundesliga wohl begleitend, nicht in das Geschehen eingreifen, es korrigieren wollend – mit Europapokalturnieren, vor allem dem Europapokal der Pokalsieger (vermutlich da er Vereine mit so vielen wunderbareren Namen zuließ, als man sie aus dem Landesmeisterpokal kannte). Vier Turniere wurden da wohl an- beziehungsweise teilweise gespielt. Dann gab es aber auch den UEFA-Cup (zwei Turniere) und als kleinen Zeitvertreib (wohl von mir nebenbei ersonnen) den Mitropa-Cup (in dem Udinese Calcio nur äußerst knapp sich gegen drei osteuropäische Provinzklubs durchsetzte).

Nicht immer, so scheint’s, wurden die Turniere beendet, manchmal fehlt gerade das Finale (Entscheidungsschwäche? Ende der Ferien?). Der nationalistische Affekt wurde durch die Begeisterung für andere Klubs, wohlklingende Namen ›fremder‹ Länder, das Interesse an anderen Fußballtraditionen anscheinend gemildert: Es gewannen auch Feyenoord Rotterdam und RSC Anderlecht – offenbar deutlich vor dem Umzug nach Brüssel, was mich irritiert.

Der Realität ins Handwerk pfuschen wollten wir offenbar auch bei den gespielten deutschen Turnieren nicht, denn es gibt in den restlichen Heften Aufzeichnungen nicht zu einer parallel durchgespielten Bundesliga, sondern zu einem extra ersonnenen Ligapokal: Hauptrunde mit 20 Spielen, dann Endrunde der besten sechs. Zu meiner Überraschung gewann die Hauptrunde ›’82‹ der HSV (vor dem europäischen Landesmeistertitel?); eine gewisse Faszination für diese norddeutschen Typen schlägt sich auch in einem fiktiven Europapokaltitel nieder. In der Endrunde des Ligapokals ›’82‹ hat dann Bayern allerdings doch alles klargemacht.

Die Hauptrunde des Ligapokals ›’83‹ entschied Bayern dann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Eff-Zeh für sich – Formsache. Torschützenkönig natürlich: Rummenigge.

Es gibt zwei Hefte mit ziemlich wahnsinnigen (gleichermaßen erschütternden wie rührenden), mit Blei-, Bunt-, Filzstift und Lineal aufgezeichneten Auswertungen und Statistiken, Kurvendiagrammen, Torschützenlisten, Zuschauerstatistiken, Kreuz­tabellen et cetera – daraus kann ich mal ein paar Scans machen, wenngleich es nicht leicht ist, etwas zu finden, das auch graphisch eindrücklich ist. (…)

Besonders eindrücklich sind die hin und wieder eingestreuten Spielberichte, die genauen Schilderungen einzelner Tore – passgenaue Reproduktion der Fußballphraseologie, Verbeugung vor der Radioreporterrhetorik, Kicker-Ticker avant la lettre.

Zur Veränderung oder Ergänzung Deines Textes muss all das natürlich nicht führen, bei Erinnerungen kommt es ja ohnehin nicht zuallererst auf das Faktische an.«

Oder doch – sobald man wagt, das Rechercheverbot zu unterlaufen?