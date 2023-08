tberger Keine Seltenheit: Grüne Fassaden und bewachsene Dächer in Singapurer Innenstadt

Es sind große Menschenmassen, die der Bahnhof Chinatown, Kreuzungspunkt zweier Metrolinien, intervallmäßig durch seine Ausgänge ausspuckt. Auch aus dem, der in die recht kurze Temple Street führt, strömen zahlreiche Menschen. Am anderen Ende der Straße, um die Ecke in der South Bridge Road, liegt der imposante Sri Mariamman Tempel, ein prächtiges Hinduheiligtum aus dem 19. Jahrhundert, das von der religiösen Minderheit als Hauptgebetsstätte genutzt wird. Mitten in Chinatown und nicht etwa in dem ein Stück entfernten Stadtteil Little India.

Unweit des Tempels steht die Moschee in der nach ihr benannten Mosque Street als Beleg für die Multikulturalität Singapurs mit seinen drei wichtigsten Bevölkerungsgruppen: Die chinesischstämmige, in erster Linie buddhistisch geprägt und seit kolonialen Zeiten dominant, macht etwa dreiviertel der Bewohner aus. Aber auch die indisch-hinduistische (knapp zehn Prozent) und die malaiisch-islamische Minderheit (etwa 13,5 Prozent) haben über lange Zeiten hinweg Spuren im Stadtbild, der Kultur und dem Alltag der Menschen hinterlassen. Hier ist eigentlich nichts homogen. So lassen sich etwa die Ahnen der meisten indischstämmigen Einwohner im südindischen Tamil Nadu verorten, was auch den für dort typischen, besonders farbenfrohen Hindutempeln anzusehen ist. Ebenso aber finden sich innerhalb dieser drittgrößten Gruppe familiäre Wurzeln in Kerala, Punjab, heute pakistanischen Gebieten oder auf Sri Lanka (ehemals Ceylon).

Vielleicht nirgendwo sonst im Stadtgebiet gibt es eine solche Dichte an Lokalen wie in diesem Winkel Chinatowns. An jeder Ecke wird gekocht und gebrutzelt, dem an den mittags wie abends vollbesetzten Tischen Vorbeilaufenden steigt eine Vielzahl von Düften in die Nase. Einen Katzensprung später ist man in der Telok Ayer Street, wo es jede Menge weiterer Restaurants gibt, der prächtige chinesische Tempel Thian Hock Keng und fast nebenan die Moschee Nagore Dargah haben hier in trauter Eintracht ihren Standort. Was nicht jedem bewusst ist: An dieser Stelle endete früher das Siedlungsgebiet. Denn hier war einmal Küste, das Areal südwestlich der Stelle ist neugewonnenes Terrain, das erst vor etwa einem Jahrhundert als Marschland dem Meer dauerhaft abgerungen wurde, man befestigte und bebaute es. Die im 18. und 19. Jahrhundert noch recht überschaubare Stadt hat sich vor allem im 20. Jahrhundert beachtlich ausgedehnt. Zwar leben auch heute die meisten Menschen im südlichen Drittel der Hauptinsel. Doch Bevölkerungswachstum und damit Siedlungsdruck waren schon vor rund 100 Jahren beträchtlich, mehr noch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und – infolge der Eigenstaatlichkeit – ab den 1970er Jahren. Mittlerweile zählt Singapur gut 5,8 Millionen Menschen – bis zum Ende des Jahrzehnts, so die Prognosen, dürften es 6,3 Millionen sein.

tberger Modell der Innenstadt in der Singapore City Gallery

Fläche ist angesichts der Insellage ein knappes Gut. So ist die Siedlungsdichte hoch – 8.277 Menschen pro Quadratkilometer – doppelt soviel wie in Berlin. Stadtplanung war somit von jeher eine besondere Aufgabe. Nicht ohne Grund gilt Singapur als eine der am besten organisierten Großstädte weltweit. Seit Jahrzehnten ist man hier konsequent am Werk, gezwungen, sich beständig neu zu erfinden, innovative Wege zu beschreiten und geduldig die Zukunft der Stadt zu planen. Was sozialen Wohnungsbau, Grünflächen, Ressourcennutzung und auch Verkehr angeht, kann das moderne Singapur als Vorbild dienen. Allerdings bleibt zu beachten, dass die geographischen Grundkomponenten (Insellage und Bodenknappheit), die politische Konstellation (Stadtstaat) sowie die hohe Wirtschaftskraft manches begünstigen, was andernorts nicht so einfach umzusetzen wäre.

So gehört Singapur zu den Metropolen, in denen das Auto als individuelles Transportmittel ein Auslaufmodell ist. Weitverzweigt und logistisch klug geplant spannt sich das Netz zahlreicher Metrolinien mit kurzen Intervallen bei den Zugeinfahrten von frühmorgens bis in den späten Abend über das gesamte Stadtgebiet. Der internationale Flughafen im Osten, das Luftdrehkreuz Changi Airport, ist ebenso gut angebunden wie die großen Wohnsiedlungen im nördlichen Inselteil, aus denen unzählige Menschen vor allem mit Bus und Bahn zur Arbeit ins Zentrum pendeln. Allerorten weisen Schilder mit Entfernungsangaben deutlich den Weg zur nächsten, meist nicht weit entfernten Metrostation. Und auf den Straßen ist es vor allem die hohe Anzahl von Bussen, die auffällt. Auch dieser Verkehr fährt eng getaktet. In den kommenden Jahren, so das erklärte Ziel der Politik, sollen noch weitaus mehr Menschen als bislang zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel animiert werden.

Wer genauer wissen will, wie Singapur zu dem geworden ist, was es heute bereits verkörpert, und welche Entwicklungsstrategien für die nächsten Jahrzehnte verfolgt werden, sollte die Singapore City Gallery ansteuern. In diesem kostenlos zugänglichen Ausstellungszentrum hängt nicht nur das historische Kartenmaterial früherer Phasen der Stadtentwicklung – von den britischen Kolonialzeiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über den Abschnitt vor dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur Unabhängigkeit. Es gibt hier auch ein imposantes Modell der Stadt von heute zu sehen sowie jede Menge, teils durch interaktive Elemente ergänzte Ausführungen dazu, wie sich der Stadtstaat den Anforderungen der Zukunft stellt – sei es bei Wohnen, Mobilität, Ressourcenschutz und nicht zuletzt der Verringerung der CO2-Emissionen.

tberger Raffles Garden mit dem alten Leuchtturm ist eine von 400 grünen Oasen Singapurs

Technologisch war und ist Singapur führend, was gezielte Innovation betrifft. Bereits 1997, als andernorts Daten noch im Schneckentempo durch die Leitungen krochen, begann die Regierung damit, mit einem Hochleistungsnetz namens Singapore One alle Unternehmen, Schulen und anderen Einrichtungen sowie Privathaushalte mit schnellem Internet zu verknüpfen. 20 Jahre ist es her, dass mit Singpass ein digitales Ausweisdokument eingeführt wurde, das inzwischen vier Millionen Einwohnern als Grundlage zur Kommunikation und zum schnellen Datenaustausch mit staatlichen Behörden und vielen weiteren Institutionen dient. Und während so manche deutsche und europäische Großstadt erst neuerdings dabei ist, halbwegs ausreichend WLAN-Hotspots zu installieren, hat Singapur die gesamte Hauptinsel schon seit 2006 mit einem solchen Netz abgedeckt. Ein 2011 vorgelegter Masterplan für die weitere Digitalisierung im Bereich behördlicher Serviceleistungen und Premierminister Lee Hsien Loongs 2014 offiziell erklärtes Ziel, Singapur zur ersten »smart nation« zu machen, unterstreichen, welchen Stellenwert die Politik der digitalen Transformation beimisst.

Es ist ein üblicher Vormittag im belebten Zentrum. Ein junges Paar stellt einen weißen Wagen mit dem großen, blau-roten Schriftzug »BlueSG« am Straßenrand ab. Dort, an der Seitenfront einer dafür reservierten Parkfläche, befindet sich die Ladesäule. BlueSG ist der erste E-Car-Sharing-Anbieter Singapurs. Der Stadtstaat setzt E-Modelle bereits seit vielen Jahren ein. Von einer autofreien Stadt ist, zumindest bisher, von offizieller Stelle nicht die Rede. Dennoch wird seit rund einem Jahrzehnt an einer künftigen Mobilität gebastelt, in der das private motorisierte Fahrzeug nur noch eine Nebenrolle spielen soll. Die Neuzulassung von Pkw ist in Singapur schon heute weitaus teurer als in vielen westlichen Industrieländern – wer ein Fahrzeug kaufen will, muss sich zunächst ein amtliches Zertifikat besorgen, das im Durchschnitt etwa 50.000 Singapur-Dollar (fast 34.000 Euro) kostet. Gedeckelt war der jährliche Fahrzeugzuwachs bereits davor, seit Februar 2018 darf die Gesamtzahl gar nicht mehr steigen. Und waren in den 2010er Jahren zeitweise bis zu 600.000 private Autos zugelassen, nähert sich der stetig sinkende Wert mittlerweile der Marke von einer halben Million.

Einige Straßen im Stadtgebiet werden stundenweise oder halbtags autofrei gehalten, Ende Oktober 2022 hatte die Land Transport Authority (LTA) sechs weitere Wohngebiete und Viertel als »car lite« deklariert – zusätzlich zu den zehn ersten, die 2019 und 2020 eingeführt wurden. In diesen Gebieten sind Autos die Ausnahme und auch Parkplätze streng limitiert. Dafür durchzieht (Stand 2021) ein stetig wachsendes Netz von 460 Kilometern Fahrradwegen die Metropole – ein weiteres Puzzleteil im Versuch, die Mobilität einer Stadt umzukrempeln, in der Straßenraum zwölf Prozent der Gesamtfläche ausmacht. Fahrspuren für Autos sollen perspektivisch weniger, Bürgersteige breiter, Fahrrad­wege und Busspuren mehr werden. Um das erklärte Ziel zu erreichen, bis 2040 den Verbrennungsmotor auf Singapurs Straßen komplett abzuschaffen, muss aber noch mehr geschehen. 2020 drückte Finanzminister Heng Swee Keat aufs Tempo, die bis dato 1.600 E-Ladepunkte bis 2030 auf 28.000 auszubauen.

tberger Das Auto als Auslaufmodell: In der Zukunft sollen Fahrrad und Bus das Straßenbild bestimmen

Die Menschen im Stadtstaat lieben Grünzonen und Parkanlagen. Wenige Schritte hinter dem Informationsministerium führt eine Treppenanlage hinauf auf einen der höchsten Punkte und mitten hinein in eine ausgedehnte grüne Oase – der Raffles Garden gehört zum 18 Hektar großen Fort Cannings Park. Eine junge Mutter schiebt ihren Kinderwagen an den imposanten Stämmen vorbei, deren Baumkronen als lebendes Dach die Wege weithin überspannen. Andere genießen ihre Mittagspause auf Parkbänken, mit Blick auf den inzwischen außer Dienst gestellten Leuchtturm, dessen Technik auch zu Zeiten der japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg vom Fachpersonal sorgsam gehütet wurde und der 1948, als es einmal einen stadtweiten Blackout gab, auf diesem erhöhten Posten für kurze Zeit die einzige Lichtquelle in der komplett düsteren Stadt war.

Es war eine wegweisende Entscheidung vor Jahrzehnten, nicht die gesamte Inselfläche für die ungehinderte Besiedlung freizugeben, sondern die »Kernstadt« im Süden zu begrenzen und neue Wohnviertel – bei zugleich guter Verkehrsanbindung – im Norden und am zentralen Flughafen im Osten anzulegen. In etlichen Gebieten dazwischen blieb die Natur zwar nicht unberührt, doch zumindest weitgehend unzerstört. Und auch auf das Anlegen von Parks wurde geachtet: 400 urbane Grünzonen sowie vier Naturreservate gibt es. Der East Coast Park ist mit 185 Hektar der größte. Doch heute geht es um weit mehr als nur Areale zum erholenden Durchatmen. Gebäude machen derzeit noch etwa 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in der Metropole aus. So muss auch über architektonische Lösungen nachgedacht werden. Während aus dem das Stadtbild prägenden Bankenviertel mit seinen Wolkenkratzern die Beschäftigten in den Feierabend entschwinden, beschneidet ein Serviceteam eine grüne Fassade neben der Metrostation Raffles Place. Der dort hängende Pflanzenteppich ist kein Einzelfall – immer mehr begrünte Dächer und Fassaden gehören zum Konzept des 2021 aufgelegten »Green Plan 2030«, der zudem weitere 200 Hektar neue Parkflächen vorsieht.

Während Singapur schon – auch wegen strenger Gesetze mit hohen Strafen für vergleichsweise geringfügige Vergehen – als sauberste Megacity der Welt gelten darf, bleibt weiterhin viel zu tun. Beim Ressourcenschutz des Trinkwassers etwa. Stolze 8.000 Kilometer Wasserwege durchziehen den Inselstaat, prominentester Strom ist der Singapore River. 17 ­Trinkwasserreservoire gibt es, deren Schutz und Erhalt 2006 im ABC-Programm fixiert wurde. Wasser ist hier ein besonders kostbares Gut. Nach wie vor werden 50 Prozent des täglichen Gesamtverbrauchs von 430 Millionen Gallonen (1,6 Milliarden Liter, das Fassungsvermögen von 782 olympischen Schwimmbecken) aus dem benachbarten Malaysia importiert – die zugrunde liegende Vereinbarung läuft allerdings 2061 aus. Bereits 2040 könnte sich der Wasserstress in Singapur rapide verschärfen, warnen Fachleute: Wassersparen ist daher im Stadtstaat, wo der Durchschnittsverbrauch pro Kopf bei 141 Liter liegt, eine Regel, die immer stärker ins Bewusstsein gebracht wird.