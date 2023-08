Vom Unbehagen in der Welt

jW

Unwohl ist heutigen deutschen »Großraum«-Betrachtern beim Aufstieg Chinas schon lange. Aber auch die USA entlocken ihnen mehr und mehr Seufzer. Seine Bedenken hat Matthias Naß, von 1998 bis 2010 stellvertretender Chefredakteur der Zeit und seit 2011 internationaler Korrespondent für die Wochenzeitung, in einem Buch veröffentlicht, das demnächst erscheint: »Kollision. China, die USA und der Kampf um die weltpolitische Vorherrschaft«. Die Zeit veröffentlicht in dieser Woche einen Auszug daraus unter der Überschrift: »Sie sammeln ihre Kräfte. Wider besseres Wissen steuern China und die USA auf eine Kollision zu – und drohen auch Europa hineinzuziehen.« Mehr Unbehagen geht kaum.

Naß sitzt im Lenkungsausschuss der »Bilderberg-Konferenz« und gehört zu den Leuten, die Marx und Engels 1845 »konzeptive Ideologen« der herrschenden Klasse nannten, »welche die Ausbildung der Illusion dieser Klasse über sich selbst zu ihrem Hauptnahrungszweige machen«. Er lässt hören, wie es in den Herrschaftsetagen tickt.

An Illusionen ist bei ihm kein Mangel. Das beginnt mit der grotesken Gleichsetzung von USA und China bei Bestimmung der Ursachen für die drohende Konfrontation. Naß erwähnt, dass die Volksrepublik seit Ende der 70er Jahre ihr Bruttoinlandsprodukt um das 43fache erhöht hat und nennt das »eine schier unfassbare Leistung«. Wenn es konkret werden könnte, begnügt sich ein anständiger Ideologe mit »unfassbar« und sucht die Ursachen für wirtschaftlichen Aufstieg nicht in der Ökonomie und deren Verfassung. Im veröffentlichten Text begnügt sich Naß mit der Charakteristik, Chinas Führung sei überzeugt, »dass ihr Modell des staatlich gelenkten Kapitalismus der offenen Gesellschaft und der sozialen Marktwirtschaft überlegen ist«. Wo er »soziale Marktwirtschaft« in den USA gefunden hat, verrät er nicht, und Bidens Programm, mit Billionen staatlichen Dollar den US-Kapitalismus zu lenken, findet keine Erwähnung.

Naß sagt immerhin nicht Chinas baldigen wirtschaftlichen Zusammenbruch voraus wie gegenwärtig unisono die freien Stimmen der freien Welt, er schreibt: »Mit der Euphorie der Wirtschaftswunderjahre ist es vorbei.« Und: »Einstweilen bleibt sie die Nummer zwei der Weltwirtschaft.« Für das »einstweilen« hat Naß einen Preis verdient: So werden behutsam Sprachregelungen lanciert, auf die das journalistische Fußvolk trainiert ist, um nicht zu sagen dressiert. Ein Hauch von Resignation ist zu erahnen.

Naß meint abschließend, »in einer idealen Welt würde ein friedlicher Wettbewerb über das bessere Regierungssystem entscheiden.« Als ob die USA jemals in ihrer Geschichte eine auch nur annähernd selbständige, d. h. von ihnen unabhängige Großmacht in ihrer geographischen Nähe oder auf dem Globus zugelassen hätten. In der Welt, »wie sie ist«, so Naß, gehe es aber »um einen ideologisch aufgeladenen Machtkampf, um Einflusssphären, letztlich um die Frage, wer als Nummer eins unter den Nationen künftig den Ton angibt«. Die beiden »Supermächte« müssten »eigentlich alle Kraft darauf richten, eine Kollision zu vermeiden. Statt dessen sammeln sie ihre Truppen«. Hinzuzufügen wäre: Mit dem Vorsprung für die USA von ungefähr vier zu eins gemessen an den Militärausgaben.

Aber das ist beinahe nebensächlich. In Klartext übersetzt lautet die Naßsche Botschaft: Die USA sind eine ebenso große Gefahr für den Weltfrieden wie China. Solche Sicht sorgt außerhalb von EU oder NATO vermutlich für An-die Stirn-Tippen, der bevorstehende BRICS-Gipfel dürfte das zeigen. Für einen Transatlantiker wie Naß ist die Gleichsetzung von heiligem Gral der »Demokratie« und Schurkenstaat jedoch ein Offenbarungseid. Das besagt: Der deutsche Imperialismus steckt schwer im Schlamassel.