»Aufruf zur Mahnwache!« Die Gedenk-, Bücher- und Audiobox am S-Bahnhof Berlin-Grunewald am »Mahnmal Gleis 17« wurde durch einen antisemitisch motivierten Brandanschlag vernichtet. Am Sonntag, 20.8., 14 Uhr, wird mit Gesprächen, Musik und Lesungen demonstriert. Ort: S-Bahnhof Grunewald, Berlin. Veranstalter: Initiatoren der Nachhaltigen Bücherboxx

»Medien und Macht – eine verhängnisvolle Affäre«. Wie nahe kommen sich Medien und Macht in Deutschland und wieviel von dieser Nähe verträgt unsere Demokratie? Dienstag, 22.8., 19 Uhr. Ort: Feurigstr. 68, Berlin. Veranstalter: Die Linke Tempelhof-Schöneberg

»Kuba-Sommerfest«. Mit Musik, Informationen, Essen und Trinken sowie einer Versteigerung. Freitag, 25.8., 16 Uhr. Ort: DGB-Haus, Jugendclub U68, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt am Main. Veranstalter: FG BRD–Kuba Frankfurt

»Gartenfest der Partei der Arbeit«. Mit Raclette, Gschwellti, Salatbuffet und Kuchen. 27.8., 12 Uhr. Ort: Restaurant Torstübli, Riehentorstr. 27, Hinterer Garten (2. Hofgarten). Veranstalter: Partei der Arbeit Basel

»Käthe Reichels ›Windbriefe an den Herrn b.b.‹«. Lesung mit Musik. Reichel kam 1950 als junge Schauspielerin an Brechts »Berliner Ensemble«. Dabei entstand auch eine Liebesbeziehung. 27.8., 15 Uhr, John-Heartfield-Haus, Schwarzer Weg 12, 15377 Waldsieversdorf. Veranstalter: John-Heartfield-Freundeskreis