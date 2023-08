Universal Pictures/Amblin Entertainment/imago Harry, hol schon mal die Blutkonserven: Adliger Passagier (vorn) mit Reiseproviant (hinten)

In Bram Stokers »Dracula« sind es nur ein paar leicht zu überblätternde Seiten: Das Logbuch der »Demeter«. Dieses ominöse Logbuch der Überfahrt eines unter russischer Flagge segelnden Schoners von Varna in die englische Hafenstadt Whitby vom 6. Juli bis zum 4. August jenes im Roman namenlos gebliebenen Jahres in den 1890ern findet sich als Teil zweier längerer, auf den 8. und 9. August datierter Zeitungsartikel, die wiederum als Ausschnitt im Tagebuch einer gewissen Mina Murray, der Verlobten eines gewissen Jonathan Harker, einem Juristen, der zwecks Aufnahme gewisser Geschäfte auf Schloss Dracula in Transsylvanien zu Gast war und über diesen Aufenthalt im Mai jenes unbekannten Jahres in Kurzschrift ebenfalls Tagebuch führte.

Jonathan Harker war nicht an Bord der Demeter. Er nahm den Zug zurück nach Hause (»den nächstbesten und schnellsten«). Was hatte er überhaupt auf dem Schloss des alten Grafen zu suchen gehabt? Dessen Leichenruhe? Was er zunächst in der Ecke herumliegend fand, war »ein Haufen Gold – alle möglichen Sorten Gold, römisches und britisches und österreichisches und ungarisches und griechisches Geld, das von einem Staubfilm (film of dust) überzogen war.«

Die Zeitungsartikel im Tagebuch seiner Verlobten berichten von einem gespenstischen Sturm an der Küste, in dessen Folge ein Geisterschiff, offenbar von keiner Menschenseele mehr gesteuert, wie durch ein Wunder nicht an den Klippen strandete, sondern beinahe unbeschädigt in den Hafen einlief. Nur ein einsamer Leichnam war an das Steuerrad gebunden. Von einer Besatzung keine Spur, die Ladung: Holzkisten, Sand und Schimmel. »Eines der Mysterien der See«, bemerkt der Zeitungsartikel zu seinem Abschluss, nicht ohne zuvor zur Illustration einer Leichenruhe noch vor dem Sturm, die nur von den Segeln des fremdländischen Schoners am Horizont gestört wird, einen Vers von Samuel Coleridge zitiert zu haben: »As idle as a painted ship upon a painted ocean« (so unbewegt wie ein gemaltes Schiff auf gemaltem Ozean).

Ende des 19. Jahrhunderts waren die Zeitungsberichte wohl noch malerischer, die Welt erschien den Korrespondenten nicht immer so sonnenklar, wie man es von dem Berichtjargon der Agenturen und sonstiger selbstverständlicher Durchblicker längst so sehr gewohnt ist, dass dieser sich stellenweise wieder mehr und mehr ins Phantastische wendet. Auch das gehört zu »Draculas Vermächtnis«: »Man weiß, was Journalisten machen: sie verschieben, verkehren, verarbeiten Texte, wie sie gerade kommen«, schrieb Friedrich Kittler in seinem berühmten Essay dieses Namens. Das Vermächtnis besteht u. a. in einem Protokoll der medientechnischen Bedingungen in den 1890ern. Wenn diese in der neuesten Version der Ereignisse dieser legendären Überfahrt – dem Trashfilm »Die letzte Fahrt der Demeter« – auch berücksichtigt worden wären, dann, ja dann, hätte man vielleicht etwas mehr in der Hand gehabt als einen Film aus Staub.

Dem namenlosen Korrespondenten in Stokers Roman konnte selbstverständlich nicht auffallen, dass er die Ankunft der Pest, des Teufels (in der Sprache der Walachei: dracul) dokumentiert hatte. Der Teufel stammte aus einem märchenhaften Balkan und dessen Wirrwarr aus Sprachen, Grenzen, Goldmünzen und Politiken, und reiste auf einem Geisterschiff in den »Westen«, d. h. in eine ebenfalls märchenhafte Medienzivilisation, die vornehmlich Englisch spricht, so wie Dracula ja auch. Im Film nun spricht die Besatzung der Demeter die Sprache der Medienzivilisation auch ganz selbstverständlich, wie überhaupt der gesamte Balkan bis hin zu den entfernten Provinzen von Österreich-Ungarn oder autonomen Fürstentümern, die formal noch zu den Trümmern des Osmanischen Reiches gehören (wie der Hafen von Varna ca. 1890). Der Balkan, das ist eine Erfindung der britischen Außenpolitik. Einmal mehr Draculas Vermächtnis.

Der Kapitän der Demeter ist zumindest im Film ein braver Brite, gespielt von einem Iren – Liam Cunningham, der vor allem aus der Serie »Game of Thrones« bekannt ist. Er ist nicht die Hauptfigur, die wird von dem afro­amerikanischen Schauspieler Corey Hawkins verkörpert, unglaubwürdigerweise eine Mischung aus Schiffsarzt und Leichtmatrose, den es vom Medizinstudium in Cambridge irgendwie auf den Balkan und schließlich auf die Demeter verschlagen hat, deren letzter Überlebender er dann sein wird.

Was ist das Logbuch der Demeter? Die Aufzeichnung eines unzuverlässigen – traumatisierten – Gedächtnisses, das von der Begegnung mit einem Etwas schreibt, das zwar unbezweifelbar vorhanden ist und dann wieder nicht. Man erwischt es mit dem Messer und dann ist da doch nur wieder Nebel. Das steht im Logbuch, das der Zeitungsartikel dokumentiert hat.

Was ist die letzte Fahrt der Demeter? Ein großspuriger Vampirfilm (großspurig im Sinne dieser fatalen TV-Serie »Game of Thrones«), in dem es Kamerafahrten über Wirtshaustische gibt, die so rasant sind, als würde die wilde Fahrt nicht über Becher, Suppenteller und Spielkarten gehen, sondern mindestens über die Zinnen einer Burg mit Tausenden Vampiren in exotischer Berglandschaft. Eine groteske Unangemessenheit der Mittel. Ein – nun ja – getürktes Spiel mit längst erfüllten Erwartungen, das bereits nach Bluttransfusionen ruft, sobald das Emblem des Drachenordens (der historischen Familie Dracula) auf einer hölzernen Lieferkiste gesichtet wird. Ein Spiel, in dem osteuropäische Frauen erst mal die Flinte durchladen, sobald sie von den Bluttransfusionen vorübergehend gestärkt sind …

Die Firma Universal ist wirklich arm dran. Keine Superhelden, keine Atomphysiker, keine Barbie. Was sie aber zum Beispiel noch hat, ist die alte Horrorfilmtradition und das dran hängende Literarische, das dem Staub entrissen wurde, nur um gleich wieder in die nächste Tonne getreten zu werden. Selten zuvor ist Draculas Gold so fahrlässig vergeudet worden.