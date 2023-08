imago stock&people Erfreuen sich anhaltender Beliebtheit: Die irisch-republikanische Band The Wolfe Tones

Die bekannte irische Folkband The Wolfe Tones ist mit ihrem über 30 Jahren alten Hit »Celtic Symphony« am Freitag auf Platz drei der irischen iTunes-Charts vorgestoßen. Der aktuelle Erfolg des bereits 1987 veröffentlichten Songs geht auf ein großes Konzert vorigen Sonntag in Belfast zurück. Dort spielte die Band vor 10.000 Zuschauern beim großen Kulturfest »Féile an Phobail« im Falls Park, im republikanischen Kernland Nordirlands.

Der Song war ursprünglich zur Hundertjahrfeier des proirischen Fußballclubs Celtic FC aus Glasgow geschrieben worden. Im Refrain erblickt das lyrische Ich des Liedes Graffiti der Celts, auf den Wänden steht »Ooh, ahh, up the RA« – in bezug auf die damalige Irisch Republikanische Armee (IRA). Kaum überraschend wurde der Song bei irischen Republikanern rasch sehr beliebt. Obwohl die Leitung des Celtic FC später auf Distanz zur Band ging, wird der Song von den Fans weiterhin gesungen.

Im Oktober 2022 stimmten Spielerinnen und die Managerin des irischen Fußballnationalteams nach erfolgreicher Qualifizierung für die laufende WM den Song in der Kabine an. Die Szene wurde gefilmt und landete in den sozialen Netzwerken, die Frauen mussten sich zum Teil heftige Kritik gefallen lassen. Sie hätten eine IRA-Hymne gegrölt, hieß es etwa im unionistischen Belfast Telegraph. Zugleich gab es große Unterstützung, darunter auch von ehemaligen Profispielern. ­»Celtic Symphony« erreichte Platz zehn der irischen Charts.

Die schon 1963 gegründeten Wolfe Tones verbinden in ihrer Musik traditionellen irischen Folk mit politischen, historischen und sozialkritischen Texten. Sie zählen damit zu den Vätern des Subgenres der Irish Rebel Music. Der Name der Band geht auf den Anführer der irischen Freiheitsbewegung Theobald Wolfe Tone (1763–1798) zurück. Orientiert an den Idealen der Französischen Revolution war er Gründungsmitglied der »Society of United Irishmen«, einer Vereinigung, der irische Katholiken und Protestanten angehörten. Theobald Wolfe Tone führte eine mehrmonatige Rebellion gegen die britische Herrschaft Irlands im Jahr 1798 mit an. Bis heute ist er ein wichtiges Symbol für den Zusammenhalt verschiedener Konfessionen im Kampf um die Einheit und Unabhängigkeit Irlands.