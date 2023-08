Christian Mang »If we can go nowhere here, why can’t we go somewhere else?« – Tara Middleton (l.) und Marshall Allen (M.) mit dem Sun Ra Arkestra

Ist das gerade Marshall Allen, der Räder schlagend über die Bühne tollt, der von den Füßen auf die Hände springt und wieder zurück, hin und her? Nein, das kann nicht sein, der Mann ist in diesem Jahr 99 geworden. Das muss einer dieser abgespaceten Tricks des Sun Ra Arkestras sein, das am Mittwoch in Hamburg auf Kamp­nagel anlässlich des internationalen Sommerfestivals gastierte. Das altehrwürdige, in den frühen 50er Jahren von Hohepriester Sun Ra in Chicago gegründete Orchester ist ein wiederkehrender Besucher in der Hansestadt, erst voriges Jahr war es in der Elbphilharmonie zu Gast.

In guter Tradition feiern auch in diesem Jahr 13 Musiker mehrerer Generationen – die ältesten unter ihnen gehen auf die 70 zu – zwei Stunden lang den Jazz, stellen lateinamerikanische Rhythmen neben Late Night Bar Jazz, toben im Free-Jazz-Exzess und performen Spoken Word über den ganz eigenen Sound des Orchesters. Mal gleicht der Abend einem stampfenden nächtlichen Ritt durch die Wüste samt strahlendem Sternenhimmel, mal werden Blues-Standards wie »Night Train« zum besten gegeben. Einen kleinen Eindruck von der Wucht des Orchesters kann erhalten, wer sich auf Youtube den Konzertmitschnitt aus der Reihe der Tiny-Desk-Konzerte des NPR ansieht, wenn das Arkestra in Wohnzimmer­atmosphäre zwischen Schreibtisch und Bücherregal aufspielt.

Das Arkestra ist heute wie damals in exzentrische Glitzerkostüme gekleidet und vertritt eine Philosophie, die antike ägyptische Hochkultur (in einer Flohmarktversion) mit dem Futurismus des unlängst auch wieder erfrischten Raumzeitalters verbindet. Der Afrofuturismus entstand dort, wo Gleichberechtigung und Überwindung des Rassismus Science-Fiction waren. So flüchtete sich das Arkestra musikalisch in die Weiten des Alls und gab auf der Erde die Botschaft »Space is the Place« aus.

1993 starb Bandleader Herman Poole Blount alias Sun Ra. Es hätte nach knapp 40 Jahren das Ende des Orchesters sein können. War es aber nicht. Denn nun übernahm Marshall Allen die Leitung und hat sie bis heute inne. Vom Zentrum der Bühne aus spielt er mit rot gefärbten Haaren und Glitzerumhang das Saxophon und schlägt zuweilen gleichzeitig die Conga. Mal gibt er lässige Anweisungen mit dem Zeigefinger, mal fordert er, spornt an, weist seine Bandkollegen an, ins Mikro zu singen oder bedeutet dem phantastischen Pianisten Farid Abdul-Bari Barron, dass es an der Zeit für ein Solo sei. Knapp 100 Jahre soll dieser Mensch schon auf der Erde weilen, davon mehr als 60 gemeinsam mit dem Arkestra. Wie das möglich sein soll, erklärte er kürzlich dem Philadelphia Inquirer, während er auf gesunde Jugendjahre verwies und sich einen Zigarillo anzündete: »Ich war so von der Musik eingenommen und wollte etwas aufbauen. Da blieb keine Zeit dafür, auszugehen und mich selbst zu zerstören.«

Allen ist die Brücke zum Meister Sun Ra. Auf den verweist er in den Ansagen zwischen den Songs immer wieder. Aber auch auf »Gabi« Kleinschmidt, jene am 30. Juli 2023 mit 84 Jahren verstorbene Gründerin der Schwarzwälder Konzertagentur GKP, die schwarze Avantgardemusiker wie das Arkestra schon vor 40 Jahren nach Europa brachte. Wenn hingegen die einzige Frau des Orchesters, Sängerin Tara Middleton, die rhetorische Frage nach dem Ort für eine schwarze Avantgarde stellt und auf das All als den grenzenlosen Freiraum fern der Erde verweist, ist das auch im Jahr 2023 eine politische Aussage geblieben. »If we can go nowhere here, why can’t we go somewhere else?« In das Gesamtkunstwerk des Arkestras gekleidet, klingt das nicht nach Anklage oder Resignation, sondern nach Aufbruch und Handreichung. Das nimmt die Band wörtlich und schickt zum Abschluss eine Abordnung ins Publikum, dort weiter den Rhythmus der Freiheit zu schlagen.