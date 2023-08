photo2000/imago Kommt nicht von den Cayman Islands: LNG-Tanker vor Seebrücke in Binz

Gericht »verbietet Behauptungen über Deutsche Regas«, »Ostseebad Binz muss Vorwürfe gegen LNG-Terminalbetreiber entschärfen« – im Streit um Aussagen über die Betreibergesellschaft der geplanten LNG-Terminals vor der Insel Rügen betonten die überregionalen Zeitungen am Donnerstag und Freitag vor allem einen Teil des Urteils vom Landgericht München: Der Anwalt der Gemeinde Binz, Reiner Geulen, darf nicht mehr verbreiten, dass die Investoren in der Energiebranche bisher nicht in Erscheinung getreten seien und es am Firmensitz der Betreibergesellschaft Deutsche Regas in Bruchsal keine Geschäftstätigkeit gebe. Außerdem darf Geulen nicht mehr behaupten, dass der Geschäftsführer der Deutschen Regas Kapital von den Cayman Islands nach Deutschland transferiert habe.

Weiterhin gesagt werden darf allerdings, dass der Finanzierungshintergrund der LNG-Terminals intransparent ist. Geulen dürfe nur keinen Zusammenhang mit den von Steuerflüchtlingen und Geldwäschern geschätzten Cayman Islands herstellen, erklärte Markus Hennig, der den Binz-Anwalt Geulen in der Sache vertreten hat. Den für seinen Mandanten grundlegenden und wichtigsten Punkt habe das Gericht bestätigt, sagte Hennig und wies darauf hin, welche Aussagen die Deutsche Regas gar nicht erst angegriffen hatte: Die Investoren der Deutschen Regas »scheinen keine unternehmerischen Erfahrungen auf dem Gebiet des Gastransportes aufzuweisen«. Und »wer genau die Investitionssumme in Höhe von rund 94 Millionen Euro aufgebracht hat«, habe die Deutsche Regas bisher nicht offengelegt.

Fest steht für Henning zumindest soviel: Ingo Wagner, Geschäftsführer der Regas, habe in der Vergangenheit einen Investmentfonds auf den Cayman Islands unterhalten, die Gesellschaft »Cirsio«. Darüber habe er 2019 die deutsche Gesellschaft »Grundwerte Verwaltungs-GmbH« in Bruchsal gegründet. Seit 2020 »betreibt er ebenfalls in Bruchsal die ›WCP Deutschland GmbH‹«, die persönlich haftende Gesellschafterin der Deutschen Regas. »In Bruchsal befindet sich hierzu ein verschmutzter Briefkasten mit den Firmenaufklebern.«

Weil die Cayman Islands in der EU als Risikoland deklariert sind, unterliegen zum Beispiel Kapitaltransfers von den Inseln nach Deutschland besonderen Aufklärungs- und Meldepflichten. Wie jüngst bekannt wurde, will die Bundesregierung in bezug auf die Deutsche Regas nun die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Herkunft der Finanzmittel prüfen.

Nach den Planungen des Bundes sollen vor Rügen zwei schwimmende LNG-Terminals mit einer Jahreskapazität von zehn Milliarden Kubikmetern Gas stationiert werden. Sie sollen Anfang 2024 für die Energieversorgung zur Verfügung stehen. Nicht nur die Rügener Tourismusbranche wehrt sich dagegen, dass im Hafen von Mukran, in Sichtweite der Binzer Strände, zwei schwimmende Terminals für den Import von Flüssiggas (LNG) verankert werden sollen. Kritik an dem Vorhaben, das außerdem den Bau einer Anbindungspipeline nach Lubmin vorsieht, kommt auch von Umweltschützern.

Die Entscheidung des Landgerichts München ist noch nicht rechtskräftig. Die Gemeinde Ostseebad Binz wird nach Angaben von Hennig auch die weniger wichtigen Äußerungen vor dem Oberlandesgericht überprüfen lassen. Derweil hat ihr Anwalt Geulen neue Fragen aufgeworfen.

In einer Pressemitteilung von Freitag forderte er das Wirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern auf, die für die Genehmigungsverfahren des LNG-Projekts zuständigen Sachbearbeiter wegen Befangenheit auszuschließen. Eingedenk vorheriger Genehmigungsverfahren sei zu befürchten, dass zumindest ein »Amtsträger einen distanzlosen und gesetzwidrigen Kontakt mit der Vorhabensträgerin führt«.

Außerdem kündigte Geulen an, er werde einen Baustopp vor dem Bundesverwaltungsgericht beantragen, sollte »dieses törichte LNG-Projekt auf Rügen« genehmigt werden. Die Anträge seien bereits vorbereitet.