Friso Gentsch/dpa Neue Agenda, nächste Runde der Verarmung

Während die Ampel um das Wachstumschancengesetz streitet, macht die Kapitallobby Druck, um eine noch wirtschaftsfreundlichere Politik durchzusetzen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann warb am Freitag für eine »Agenda 2030«, in Anlehnung an die von »Rot-Grün« vor 20 Jahren durchgesetzte Agenda 2010. »Es bringt jetzt nichts, hier und da mal Abschreibungsregeln zu verbessern. Unser Land braucht jetzt ein Gesamtkonzept, eine Agenda 2030«, sagte Linnemann der Deutschen Presseagentur. Leistung müsse sich wieder lohnen und »fördern statt fordern« müsse wieder stattfinden, erging sich der CDU-Mann in neoliberalen Floskeln.

Das Land brauche »dringend einen Mentalitätswandel«, so Linnemann, der auch noch die »Ruck-Rede« des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog (CDU) als Referenz heranzog: »Diesen Ruck, diesen Ruck 2.0, den braucht Deutschland jetzt«, erklärte er. Die wirtschaftliche Lage der BRD sei aktuell düster: »Wir sind nicht nur der kranke Mann Europas, sondern laut Internationalem Währungsfonds der kranke Mann der Welt.« Der IWF habe prognostiziert, dass die Bundesrepublik weltweit der einzige große Industriestaat sei, dessen Wirtschaft 2023 schrumpfen werde.

Die Wirtschaft benötige als erstes Liquidität, darum sei das Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) »in der Sache in großen Teilen richtig«, dozierte Linnemann. Die Energiepreise müssten so schnell wie möglich gesenkt werden. Um das Fachkräfteproblem anzugehen, sollten Hunderttausende Menschen, die demnächst in Rente gingen, anschließend steuerfrei hinzuverdienen können – beispielsweise 2.000 Euro monatlich. Der CDU-Generalsekretär schlug auch vor, den Landkreisen versuchsweise für zwei Jahre zu erlauben, Bürokratie und Überregulierung abzubauen.

Der CDU-Politiker knüpfte mit seinem Vorschlag für eine »Agenda 2030« an das im März 2003 vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) angekündigte Verarmungsprogramm »Agenda 2010« an, mit dem die »rot-grüne« Bundesregierung damals den Arbeitsmarkt und das Sozialsystem in Deutschland umkrempelte. Linnemann warf der aktuellen Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor, keinen Plan für die Bewältigung der Probleme zu haben. Er erwarte von ihm »keine große Vision mehr, aber zumindest mal eine Idee, wie Deutschland in den nächsten drei bis fünf Jahren besser aufgestellt werden kann«, sagte er.

Stefan Wolf, Präsident des Unternehmerverbandes Gesamtmetall, sprang Linnemann zur Seite und sprach sich am Freitag gegenüber dem Nachrichtenportal t-online ebenfalls für eine »Agenda 2030« aus. Damit meine er »ein umfassendes Modernisierungspaket, das die Rahmenbedingungen in unserem Land grundlegend verbessert, das dafür sorgt, dass Firmen wieder gern bei uns investieren und hier Arbeitsplätze schaffen«. Den Streit um das Wachstumschancengesetz bezeichnete Wolf als »verheerendes Signal«. Er erwarte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass er bis zur Kabinettsklausur in Meseberg Ende August eine Einigung herbeiführe, »damit das Gesetz schnellstmöglich in Kraft treten kann«. Andernfalls drohe der BRD »eine heftige Deindustrialisierung«, orakelte der Verbandspräsident.

Scharfe Kritik an Linnemanns Vorstoß kam von Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. »Deutschland braucht vieles, aber sicherlich keine Agenda 2030«, erklärte er am Freitag gegenüber jW. Dass Linnemann die Agenda 2010 kopieren wolle, »die Arbeit prekär und Arbeitslosigkeit unerträglich« gemacht habe, sei ein »Schlag ins Gesicht für Millionen Betroffene«. Linnemann habe »wohl schon vergessen, wer in 16 Jahren vor dieser Krise die Infrastruktur verschlissen, den Ausbau der erneuerbaren Energien verschleppt und sich gebetsmühlenartig um die schwarze Null gekümmert hat«, so Görke mit Blick auf die Jahre unter einer CDU-Regierung. Deutschland brauche »keine soziale Entkernung, sondern eine Investitionsoffensive: Dann entstehen auch gutbezahlte neue Jobs in den Zukunftsbranchen.«