Stefan Boness/IPON Wegweiser gefragt: Raus aus der Krise oder raus aus der Partei?

In diesen Tagen werden in der Partei Die Linke die Weichen gestellt, ob und wie es mit der Partei weitergeht. Allerdings, wie es liebgewordene Tradition ist, nicht auf offener Bühne, sondern einmal mehr in Hinterzimmern. Nach dem nunmehr vollständigen Rückzug der Fraktionsspitze hatte Koparteichefin Janine Wissler am Donnerstag »Gespräche« angekündigt. Man darf also damit rechnen, dass in den nächsten Tagen ein »abgestimmter Vorschlag« präsentiert werden wird.

Zwar werden Namen und Posten in der aktuellen Dynamik der Parteikrise immer unwichtiger, aber zumindest wird man an diesem Vorschlag ablesen können, welchen Kurs der Vorstand in den kommenden Wochen in der Auseinandersetzung mit dem Lager um Sahra Wagenknecht und anderen Kritikern einschlagen will: Weiterhin volle Konfrontation – wie mit der Aufforderung an Wagenknecht, ihr Bundestagsmandat niederzulegen, oder mit der handstreichartigen Präsentation von Carola Rackete als Kandidatin für die Europawahl –, oder aber dosierte Integrationsangebote, um bei einer weiteren Zuspitzung der Krise zumindest einen Teil der Wagenknecht-Anhänger in der Partei zu halten.

Im Zusammenhang mit der Neuwahl der Fraktionsführung wird über verschiedene Namen spekuliert. Genannt werden etwa Wissler, Sören Pellmann, Heidi Reichinnek, Gesine Lötzsch und Gregor Gysi. Eine Kandidatur Wisslers wäre nach der langen Konfliktgeschichte zwischen Fraktions- und Parteispitze konsequent. Es ist allerdings keineswegs gewiss, dass die Parteivorsitzende in der Fraktion auf die nötige Stimmenmehrheit käme. Und ohne diese Sicherheit dürfte sie kaum das Risiko eingehen, sich der Wahl zu stellen. Pellmann, Reichinnek, Lötzsch und sicher auch Gysi hätten jeweils – falls sie denn wollen – bessere Chancen auf eine Mehrheit in der Fraktion, aber vermutlich nicht im Parteivorstand: Dort geben diejenigen den Ton an, die die Trennung vom Wagenknecht-Lager beschleunigen und nicht verhindern wollen. Pellmann und Reichinnek hätten aus der Sicht des Vorstandes den zusätzlichen Makel, beim letzten Bundesparteitag gegen die aktuelle Doppelspitze Wissler/Schirdewan ins Rennen gegangen zu sein.

Zeitnah entschieden werden dürfte auch über den von Sören Pellmann ins Gespräch gebrachten, von der Parteispitze im Grundsatz bereits gebilligten Parteikonvent, auf dem Auswege aus der Parteikrise diskutiert werden sollen. Hier sind nach unbestätigten Informationen zwei Modelle im Gespräch: Eine Onlineveranstaltung, bei der auch Basisvertreter zu Wort kommen könnten, oder eine Präsenzveranstaltung, die dann aber in der Hauptsache nur für Funktionäre und Mandatsträger zugänglich wäre.