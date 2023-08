IMAGO/ZUMA Wire AfD-Wutbürger haben mit NIUS eine neue Plattform für ihre Thesen

Wir leben in einer »grünen Diktatur«, in der die Mehrheit von Klimaklebern, gewalttätigen Asylsuchenden, Transpersonen und Robert Habeck terrorisiert wird; in den Kitas werden die Kinder außerdem mit Gendersprache traktiert und keiner hat mehr Respekt vor der Polizei. So lässt sich das Weltbild der Macher von Nius skizzieren, ein neues Portal, das Anfang Juli online ging. Nius – der Name soll ausgesprochen klingen wie das englische Wort News – ist ein Projekt des früheren Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, der im Herbst 2021 nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs seinen Posten räumen musste. Wie schon auf seinem Youtube-Kanal »Achtung, Reichelt!«, mit dem er Millionen Klicks generiert, arbeitet Reichelt weiter daran, rechte Inhalte zu verbreiten.

Unter dem Dach der von Reichelt gegründeten Firma Rome Medien entstand ein loses Konglomerat aus Meinungs-, Talk- und Interviewformaten, die Nius nun als gemeinsame Plattform bündeln soll. Ergänzt durch ein Nachrichtenangebot, ist so eine vollwertige Nachrichtenseite entstanden. Nach dem Vorbild rechter Medien in den USA wie Fox News werden Nachrichten ausgewählt, bei denen das Empörungspotential als besonders groß eingeschätzt wird – etwa das Gendern oder Neuköllns »randalierende Jugendliche«.

Wie der Claim »Die Stimme der Mehrheit« suggeriert, will man offenbar die »schweigende Mehrheit« vertreten, die sonst keine Stimme hätte. Davon kann tatsächlich keine Rede sein: Nius ist eher die Stimme der AfD-Sympathisanten, Wutbürger und Grünen-Hasser, also Leuten, die keineswegs schweigen, sondern in den sozialen Medien mehr Wind machen als alle anderen zusammen. Nius hetzt hemmungsloser als Bild. Typische Schlagzeilen: »So leiden unsere Gemeinden unter der neuen Flüchtlingskrise«, »Der neue Hass auf die Polizei« oder »Wie grüne Ideologie die Natur zerstört«.

Die Frankfurter Rundschau fühlte sich angesichts der Videos von Reichelt, in denen er in einer Art improvisiertem Newsroom zu sitzen scheint, an die rechten US-Kommentatoren Tucker Carlson und Alex Jones erinnert. »Wir werden verarscht«, brüllt Reichelt etwa in einem Video. Solche Auftritte erinnern auch an Sidney Lumets Filmsatire »Network« von 1976, in der ein durchgeknallter Fernsehprophet die Einschaltquoten mit Wutausbrüchen vor der Kamera in die Höhe treibt.

Für das neue Portal hat Reichelt Kollegen zusammengeholt, die sich bereits mit reaktionären Ausfällen profiliert haben. So den früheren Leiter des Bild-Parlamentsbüros Ralf Schuler, der schon dort als Hetzer auffiel, oder Jan Fleischhauer, der in seinen Spiegel-Kolumnen gegen alles polemisierte, was er für links hält. Zur 30köpfigen Redaktion gehören auch die neurechte Influencerin Anabel Schunke und der Journalist Jan Karon, mit dem der RBB im Herbst die Zusammenarbeit beendete, nachdem er ­Somalia öffentlich als »Shithole-Country mit Steinzeitkultur« bezeichnet hatte. Dabei ist auch die frühere Bild-Journalistin ­Judith Sevinç Basad, die sich den Kampf gegen »Wokeness« und Identitätspolitik auf die Fahnen geschrieben hat.

Finanziert und kontrolliert wird das neue Portal durch den Milliardär und Medienunternehmer Frank Gotthardt, der als Reichelts Förderer nach dessen Karriereende bei Springer bekannt wurde. Als Herausgeber von Nius fungiert Gotthardts Firma Vius SE & Co. KGaA. Der Milliardär betreibt mit DRF 1, TV Mittelrhein und Westerwald-Wied TV bereits drei regionale Fernsehsender. Gotthardt war lange Jahre Landesvorsitzender des Lobby- und Berufsverbands Wirtschaftsrat der CDU in Rheinland-Pfalz und damit auch Mitglied des Bundesvorstands. Mit 96 Prozent der Anteile ist er zudem fast alleiniger Besitzer des Eishockeyclubs Kölner Haie.

Die Befürchtung, dass Nius mit seiner kruden Mischung Erfolg haben könnte, ist nicht ganz abwegig, wenn man etwa an den Höhenflug der AfD in den Umfragen denkt. Bei Youtube hatte Reichelt Anfang Juli immerhin mehr als 350.000Abonnenten. Sein neues Portal passt jedenfalls in die Zeit.